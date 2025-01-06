BTC Master Pro Votre partenaire de confiance dans le trading de Bitcoin.

BTC Master Pro est la solution ultime pour naviguer avec confiance sur le marché des crypto-monnaies imprévisible. Ce conseiller expert avancé repose sur des stratégies sûres et fiables, garantissant que chaque transaction est exécutée avec précision et soin.

Prix actuel : 499$ -> Prochain prix : 699$ -> Prix final : 999$



La stratégie BTC Master Pro est conçue pour le trading de Bitcoin, en se concentrant sur les changements du marché et en exécutant des transactions à des points précis pour obtenir des résultats cohérents et fiables.





Caractéristiques :

Protection complète : Chaque position est protégée par des fonctionnalités Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop pour maximiser la sécurité et la rentabilité.

Chaque position est protégée par des fonctionnalités Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop pour maximiser la sécurité et la rentabilité. Trading rapide EA : L'EA entre dans des transactions qui ne durent généralement que quelques minutes ou au maximum quelques heures, garantissant des résultats rapides sans positions longues et prolongées.

L'EA entre dans des transactions qui ne durent généralement que quelques minutes ou au maximum quelques heures, garantissant des résultats rapides sans positions longues et prolongées. Développé par des experts : Conçu et testé par des programmeurs et des mathématiciens expérimentés, cet EA utilise des stratégies éprouvées et fiables pour des performances constantes.

Conçu et testé par des programmeurs et des mathématiciens expérimentés, cet EA utilise des stratégies éprouvées et fiables pour des performances constantes. Concentré sur BTCUSD : Exclusivement optimisé pour la paire BTCUSD, sans grille, sans Martingale et sans couverture. L'EA ouvre une seule position à la fois, minimisant ainsi le risque.

Exclusivement optimisé pour la paire BTCUSD, sans grille, sans Martingale et sans couverture. L'EA ouvre une seule position à la fois, minimisant ainsi le risque. Convient aux utilisateurs : Profitez d'une installation facile et rapide avec des paramètres par défaut préconfigurés pour plus de commodité.

Profitez d'une installation facile et rapide avec des paramètres par défaut préconfigurés pour plus de commodité. Horaires de trading flexibles : Tradez 7 jours sur 7 ou personnalisez des jours et heures spécifiques en fonction de vos préférences.

Tradez 7 jours sur 7 ou personnalisez des jours et heures spécifiques en fonction de vos préférences. Performance EA transparente et réaliste : N'hésitez pas à tester et revoir l'EA. Les bénéfices et les pertes sont transparents et non manipulés, vous présentant la réalité.





Configuration recommandée :

Symbole : BTCUSD

Timeframe : H1

Dépôt : Minimum 300$ (recommandé 1000$ et plus).

Note : L'EA n'est pas sensible au spread ni au slippage, mais je recommande d'utiliser un bon courtier ECN.

Si vous souhaitez recevoir des fichiers de configuration personnalisés en fonction de vos besoins et de votre solde de compte, envoyez-moi un message privé et je configurerai les fichiers de configuration appropriés pour vous. (Des fichiers de configuration pour des performances agressives et à très faible risque sont disponibles.)

Le marché des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, est très volatil. Laisser les émotions prendre le dessus entraîne souvent une perte de concentration et des décisions erronées. Disposer d'un outil fiable et d'une stratégie bien définie dans ce marché vous aide à rester calme, concentré et maître de la situation.Que vous soyez débutant ou professionnel,est conçu pour répondre à vos besoins. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers un trading Bitcoin plus intelligent et plus sûr avec

Support : Nous répondons en continu à toutes les questions et idées des clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. En plus de fournir des fichiers de configuration exclusifs, nous offrons une assistance pour la configuration du VPS, la configuration de MT5, le téléchargement de l'EA, la configuration et l'exécution de l'EA. Le support via Team Viewer, AnyDesk ou un accès Bureau à distance est également disponible pour les débutants. Si vous avez besoin de cela, envoyez-moi un message privé.



Vente exclusivement sur le site MQL5.