BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro Votre partenaire de confiance dans le trading de Bitcoin.
BTC Master Pro est la solution ultime pour naviguer avec confiance sur le marché des crypto-monnaies imprévisible. Ce conseiller expert avancé repose sur des stratégies sûres et fiables, garantissant que chaque transaction est exécutée avec précision et soin.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avant ou après l'achat, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mon équipe et moi sommes là pour vous aider à chaque étape.

Prix actuel : 499$ -> Prochain prix : 699$ -> Prix final : 999$
                               

La stratégie BTC Master Pro est conçue pour le trading de Bitcoin, en se concentrant sur les changements du marché et en exécutant des transactions à des points précis pour obtenir des résultats cohérents et fiables.


Caractéristiques :

  • Protection complète : Chaque position est protégée par des fonctionnalités Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop pour maximiser la sécurité et la rentabilité.
  • Trading rapide EA : L'EA entre dans des transactions qui ne durent généralement que quelques minutes ou au maximum quelques heures, garantissant des résultats rapides sans positions longues et prolongées.
  • Développé par des experts : Conçu et testé par des programmeurs et des mathématiciens expérimentés, cet EA utilise des stratégies éprouvées et fiables pour des performances constantes.
  • Concentré sur BTCUSD : Exclusivement optimisé pour la paire BTCUSD, sans grille, sans Martingale et sans couverture. L'EA ouvre une seule position à la fois, minimisant ainsi le risque.
  • Convient aux utilisateurs : Profitez d'une installation facile et rapide avec des paramètres par défaut préconfigurés pour plus de commodité.
  • Horaires de trading flexibles : Tradez 7 jours sur 7 ou personnalisez des jours et heures spécifiques en fonction de vos préférences.
  • Performance EA transparente et réaliste : N'hésitez pas à tester et revoir l'EA. Les bénéfices et les pertes sont transparents et non manipulés, vous présentant la réalité.

Configuration recommandée :
  • Symbole : BTCUSD
  • Timeframe : H1
  • Dépôt : Minimum 300$ (recommandé 1000$ et plus).
  • Note : L'EA n'est pas sensible au spread ni au slippage, mais je recommande d'utiliser un bon courtier ECN.

Le marché des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, est très volatil. Laisser les émotions prendre le dessus entraîne souvent une perte de concentration et des décisions erronées. Disposer d'un outil fiable et d'une stratégie bien définie dans ce marché vous aide à rester calme, concentré et maître de la situation.
Que vous soyez débutant ou professionnel,  BTC Master Pro est conçu pour répondre à vos besoins. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers un trading Bitcoin plus intelligent et plus sûr avec BTC Master Pro!

Si vous souhaitez recevoir des fichiers de configuration personnalisés en fonction de vos besoins et de votre solde de compte, envoyez-moi un message privé et je configurerai les fichiers de configuration appropriés pour vous. (Des fichiers de configuration pour des performances agressives et à très faible risque sont disponibles.)

Support : Nous répondons en continu à toutes les questions et idées des clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. En plus de fournir des fichiers de configuration exclusifs, nous offrons une assistance pour la configuration du VPS, la configuration de MT5, le téléchargement de l'EA, la configuration et l'exécution de l'EA. Le support via Team Viewer, AnyDesk ou un accès Bureau à distance est également disponible pour les débutants. Si vous avez besoin de cela, envoyez-moi un message privé.

Vente exclusivement sur le site MQL5.


Avis 10
Takahashi
70
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
172
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

