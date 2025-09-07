Promotion de fin d'été – Offre limitée !

SGear – Une logique de tendance claire, sans illusions d’IA

SGear est un Expert Advisor entièrement automatisé qui suit rigoureusement la tendance principale du marché.

Il se concentre sur les mouvements stables – sans se laisser distraire par des contre-mouvements impulsifs ou des réactions de court terme.

La stratégie repose sur des configurations claires et logiques, tout en évitant volontairement les prises de position dans des phases de marché confuses.

Les règles sont simples et compréhensibles. Les entrées et sorties sont basées sur des critères fixes clairement définis pour chaque phase du marché.

Les trades ne sont exécutés que si certaines conditions sont remplies – cela apporte structure, clarté et limite les prises de risque inutiles.

Un élément central de SGear est la qualité des signaux. L’algorithme sélectionne uniquement les configurations qui apparaissent dans des phases de marché stables et bien orientées.

Les structures confuses ou les phases latérales volatiles sont automatiquement filtrées. L’accent est donc mis uniquement sur les opportunités à fort potentiel.

Pourquoi n’utilisons-nous pas l’intelligence artificielle ?

Nous avons longuement testé l’intégration potentielle de l’IA dans notre approche de trading.

Mais malgré de grandes attentes, les résultats ont été décevants : la majorité des modèles IA manquent de précision, réagissent de façon excessive au bruit du marché,

et ne s’adaptent pas de manière fiable aux conditions réelles sur le long terme.

C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas utiliser d’intelligence artificielle.

SGear n’est pas une boîte noire, mais un système fondé sur des règles claires et vérifiables.

Avantage : chaque trade est compréhensible et justifiable – sans dépendre d’algorithmes opaques.



Gestion des risques intégrée

Chaque trade est protégé par un stop loss fixe et un take profit défini à l’avance.

Le risque reste toujours sous contrôle – quelle que soit la situation du marché.

En parallèle, un mécanisme dynamique permet de protéger les profits en cours, afin de maximiser les mouvements favorables – sans couper trop tôt.

SGear n’est pas conçu pour le scalping frénétique ni pour générer un grand nombre de trades.

L’efficacité est au cœur de la stratégie : moins d’opérations, mais des positions plus ciblées et pertinentes.

Idéal pour les traders qui ne peuvent pas rester devant l’écran toute la journée.



Pourquoi choisir SGear – Tableau comparatif

Critère SGear Autres EAs / Systèmes IA Orientation du trade Toujours dans le sens de la tendance principale Souvent sans prendre en compte la tendance Qualité des signaux Filtres stricts, peu de signaux mais très propres Grande fréquence, signaux souvent bruités Transparence Règles claires, logique compréhensible Décisions obscures, type boîte noire Intelligence artificielle Non utilisée – volontairement exclue Comportement instable, peu lisible Gestion du risque SL & TP fixes + protection dynamique des profits Souvent trop optimisé ou rigide Sur-optimisation Évite les réglages excessifs sur l’historique Optimisé à l’extrême sur les données passées Nombre de trades Moins de trades, mais mieux ciblés Beaucoup de trades, mais peu efficaces Adaptation au marché Détecte les phases latérales et fait une pause Continue de trader, même dans des marchés brouillons Stabilité à long terme Axé sur une croissance durable Performances à court terme, instable sur le long terme Adapté aux traders occupés Oui – fonctionne automatiquement et discrètement Nécessite surveillance et maintenance fréquentes

Pourquoi SGear fonctionne dans la réalité

Moins, c'est mieux : SGear ne trade que lorsque des signaux clairs sont présents. Moins de bruit, plus d'efficacité.

Pas de décisions opaques d'IA : Chaque trade est justifié par une logique compréhensible, ce qui crée de la confiance – surtout en trading réel.

Des résultats réalistes : SGear est conçu pour fonctionner sur les marchés réels – pas seulement en backtest.

Faible maintenance : Grâce à sa logique de tendance automatique, aucune intervention manuelle quotidienne n'est requise.

Pas de promesses d'IA : L'IA n'est pas encore suffisamment fiable pour le trading sérieux. SGear mise sur des règles solides et claires.




