Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera.
Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en direct.

SGear – Une logique de tendance claire, sans illusions d’IA

SGear est un Expert Advisor entièrement automatisé qui suit rigoureusement la tendance principale du marché.
Il se concentre sur les mouvements stables – sans se laisser distraire par des contre-mouvements impulsifs ou des réactions de court terme.
La stratégie repose sur des configurations claires et logiques, tout en évitant volontairement les prises de position dans des phases de marché confuses.

Les règles sont simples et compréhensibles. Les entrées et sorties sont basées sur des critères fixes clairement définis pour chaque phase du marché.
Les trades ne sont exécutés que si certaines conditions sont remplies – cela apporte structure, clarté et limite les prises de risque inutiles.
Un élément central de SGear est la qualité des signaux. L’algorithme sélectionne uniquement les configurations qui apparaissent dans des phases de marché stables et bien orientées.
Les structures confuses ou les phases latérales volatiles sont automatiquement filtrées. L’accent est donc mis uniquement sur les opportunités à fort potentiel.

Pourquoi n’utilisons-nous pas l’intelligence artificielle ?

Nous avons longuement testé l’intégration potentielle de l’IA dans notre approche de trading.
Mais malgré de grandes attentes, les résultats ont été décevants : la majorité des modèles IA manquent de précision, réagissent de façon excessive au bruit du marché,
et ne s’adaptent pas de manière fiable aux conditions réelles sur le long terme.
C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas utiliser d’intelligence artificielle.
SGear n’est pas une boîte noire, mais un système fondé sur des règles claires et vérifiables.
Avantage : chaque trade est compréhensible et justifiable – sans dépendre d’algorithmes opaques.


Gestion des risques intégrée

Chaque trade est protégé par un stop loss fixe et un take profit défini à l’avance.
Le risque reste toujours sous contrôle – quelle que soit la situation du marché.
En parallèle, un mécanisme dynamique permet de protéger les profits en cours, afin de maximiser les mouvements favorables – sans couper trop tôt.
SGear n’est pas conçu pour le scalping frénétique ni pour générer un grand nombre de trades.
L’efficacité est au cœur de la stratégie : moins d’opérations, mais des positions plus ciblées et pertinentes.
Idéal pour les traders qui ne peuvent pas rester devant l’écran toute la journée.


Pourquoi choisir SGear – Tableau comparatif

Critère
SGear
Autres EAs / Systèmes IA
Orientation du trade
Toujours dans le sens de la tendance principale
Souvent sans prendre en compte la tendance
Qualité des signaux
Filtres stricts, peu de signaux mais très propres
Grande fréquence, signaux souvent bruités
Transparence
Règles claires, logique compréhensible
Décisions obscures, type boîte noire
Intelligence artificielle
Non utilisée – volontairement exclue
Comportement instable, peu lisible
Gestion du risque
SL & TP fixes + protection dynamique des profits
Souvent trop optimisé ou rigide
Sur-optimisation
Évite les réglages excessifs sur l’historique
Optimisé à l’extrême sur les données passées
Nombre de trades
Moins de trades, mais mieux ciblés
Beaucoup de trades, mais peu efficaces
Adaptation au marché
Détecte les phases latérales et fait une pause
Continue de trader, même dans des marchés brouillons
Stabilité à long terme
Axé sur une croissance durable
Performances à court terme, instable sur le long terme
Adapté aux traders occupés
Oui – fonctionne automatiquement et discrètement
Nécessite surveillance et maintenance fréquentes
L’EA fonctionne sur XAUUSD et peut être utilisé avec n’importe quel broker. Les comptes de prop firms sont les bienvenus. L’unité de temps est M30, et vous pouvez commencer avec seulement 50 $.


Pourquoi SGear fonctionne dans la réalité

  • Moins, c’est mieux : SGear ne trade que lorsque des signaux clairs sont présents. Moins de bruit, plus d’efficacité.
  • Pas de décisions opaques d’IA : Chaque trade est justifié par une logique compréhensible, ce qui crée de la confiance – surtout en trading réel.
  • Des résultats réalistes : SGear est conçu pour fonctionner sur les marchés réels – pas seulement en backtest.
  • Faible maintenance : Grâce à sa logique de tendance automatique, aucune intervention manuelle quotidienne n’est requise.
  • Pas de promesses d’IA : L’IA n’est pas encore suffisamment fiable pour le trading sérieux. SGear mise sur des règles solides et claires.


Eugen T
478
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
428
Réponse du développeur Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
420
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
428
Réponse du développeur Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
20
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
428
Réponse du développeur Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
