QuantCore Patterns

QuantCore Patterns est un conseiller de trading intelligent basé sur des modèles. Automatiser l'analyse. Gérez vos bénéfices.
À l’ère de la surcharge d’informations et de la volatilité des marchés, les traders et investisseurs professionnels recherchent des solutions précises et éprouvées qui peuvent garantir la stabilité et la croissance du capital. C’est exactement la solution fournie par QuantCore Patterns – un algorithme de trading de haute technologie capable de reconnaître et d’utiliser la puissance des modèles de marché pour le trading automatisé.
Les modèles (ou figures de modèle) sont des structures de prix récurrentes sur les graphiques qui sont formées par la psychologie du marché de masse. Ces chiffres aident à prédire les mouvements de prix futurs en fonction du comportement de la majorité des participants.

Attention commerçant !
Toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer et installer le conseiller sont ici - lien
Instructions pour la mise en place d'un conseiller en trading Voici un lien

Types de motifs :
Les modèles d’inversion indiquent un changement possible dans la tendance actuelle.
Double haut / double bas
Ils signalent la fin de la tendance actuelle et le début d’une nouvelle.
Triple sommet / Triple creux
Confirmer une forte résistance ou un support.
Tête et épaules / Tête et épaules inversées
L’un des signaux d’inversion les plus précis.
Étoiles de bougie (matin, soir, double, triple)
Combinaisons de chandeliers indiquant un changement dans le sentiment du marché.

Les continuations de tendance confirment la force du mouvement actuel.
Drapeaux et fanions
Ils se forment après un mouvement d'impulsion, préfigurant sa continuation.
Canaux (ascendants, descendants, latéraux)
Ils indiquent une tendance stable et les limites des fluctuations de prix.
Coins (ascendants/descendants)
Un signe qu’une tendance s’essouffle, mais avec la possibilité d’une continuation ou d’un renversement.


Qu'est-ce qui rend QuantCore Patterns unique ?

25 modèles de trading intégrés, des figures classiques aux formations de chandeliers avancées.
Logique machine qui fournit une interprétation rapide et précise des graphiques.
Flexibilité : L'algorithme s'adapte aux conditions changeantes du marché en temps réel.
Analyse technique complète : identifie les tendances, les niveaux, les volumes et les modèles sans intervention humaine.
Gestion intelligente des risques : paramétrage automatique des stop loss, take profits et calcul du lot optimal.

Recommandations d'utilisation :

Paires recommandées : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
Période : M15 - vous permet de combiner précision et fréquence des transactions
Dépôt minimum : 1 000 $ par paire de devises (les comptes en cents peuvent être utilisés)
Gestion des risques : 0,01 lot pour chaque dépôt de 1 000 $
Conditions : spread minimal, les comptes ECN sont préférables

Les modèles QuantCore sont :
Trading automatisé basé sur une analyse approfondie
Plus de 25 modèles du marché - des classiques aux innovations
Flexibilité, contrôle et fiabilitéUne véritable arme de trader entre les mains d'un professionnel
