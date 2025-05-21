QuantCore Levels

QuantCore Levels - Conseiller de trading basé sur les niveaux de support et de résistanceIl s'agit d'un conseiller de trading intelligent (robot) créé sur la base des principes classiques de l'analyse technique et complété par la puissance de l'intelligence artificielle OpenAI. La principale stratégie de trading du conseiller consiste à travailler à partir des niveaux de support et de résistance, ce qui en fait un outil universel pour les marchés en tendance et les marchés plats.

Stratégie de base
QuantCore Levels analyse la structure du marché, en identifiant les zones de support et de résistance clés en fonction des données historiques et de la volatilité actuelle. Le conseiller recherche la confirmation d'un retour en arrière ou d'une cassure des niveaux et ouvre des positions dans le sens du mouvement potentiel des prix, en tenant compte du risque et de la probabilité de poursuite de la tendance.

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Le conseiller a été développé et optimisé avec la participation d'OpenAI, ce qui a permis :

Améliorer l’algorithme d’identification de niveau.

Éliminer le facteur humain subjectif.

Réaliser un apprentissage automatique sur un large échantillon de données de marché à partir de 2020.

Adapter la logique des entrées et des sorties en fonction des phases du marché (tendance, consolidation, actualité, etc.).


Caractéristiques principales

Marquage automatique des niveaux : Support, résistance, zone de consolidation.

Gestion adaptative des risques : la taille du lot et le stop loss sont sélectionnés en fonction de la force du signal et de la volatilité.

Filtrage des fausses évasions : utilise un modèle formé pour distinguer les signaux vrais et faux.

Optimisé sur l'historique depuis 2020 : Le modèle a été formé sur des périodes de forte volatilité, de crises et de mouvements latéraux.

Paramètres minimaux - adaptation maximale : Le conseiller s'adapte automatiquement au marché.


Avantages

Logique fiable, éprouvée dans le temps (niveaux S/R).

Une approche intelligente basée sur l'IA.

Adaptabilité aux différentes conditions du marché.

Ne nécessite pas l'intervention constante du commerçant.
