Qu'est-ce que Pi Cycle Projections ?

Pi Cycle Projections est un système de trading complet pour MetaTrader 5 qui vous offre un double avantage : il identifie non seulement des signaux d'entrée à haute probabilité (croisement de moyennes mobiles) dans le moment présent, mais il trace également une carte visuelle des scénarios futurs possibles du marché.

Pensez-y comme à un système deux-en-un :

Un générateur de signaux intelligent qui vous dit quand agir, via les croisements de moyennes mobiles Pi.

Un projecteur de cycles stratégique qui vous montre vers où le prix pourrait se diriger.

Ces deux fonctionnalités reposent sur le concept puissant des cycles "Pi", mais sont renforcées par de multiples filtres optionnels pour réduire le bruit. (Les activer fera disparaître la projection si l'un des filtres n'est pas rempli).

Composant 1 : Générateur de signaux par croisement de moyennes mobiles Pi (Le "Maintenant")

Normalement, les signaux Pi sont générés par les croisements de moyennes mobiles. Cet indicateur intègre en outre un processus qui produit très rarement des flèches d'achat ou de vente, car il suit un processus strict de validation à 4 niveaux :

Croisement des moyennes Pi : Le signal est généré lorsque la moyenne mobile rapide (ex. 111) croise la moyenne mobile lente multipliée par Pi (ex. 350 * 3.14). Filtre de force (ADX) : Le signal n'est valide que si l'ADX confirme qu'il existe une tendance avec une force suffisante, évitant les mouvements faibles ou latéraux. Filtre de participation (Volume) : Le volume sur la bougie du croisement doit être supérieur à la moyenne, ce qui indique une conviction réelle derrière le mouvement. Filtre de volatilité (ATR) : Le croisement doit avoir une séparation minimale, qui s'adapte dynamiquement à la volatilité du marché (en utilisant l'ATR), pour ignorer les croisements insignifiants.

Lorsqu'une flèche apparaît, elle est accompagnée d'alertes optionnelles (à l'écran, par push ou e-mail) pour que vous ne manquiez aucune opportunité validée. (Notez que la flèche est un événement sporadique ; la stratégie originale repose sur les croisements des moyennes mobiles Pi.)

Composant 2 : Projecteur de cycles de marché (Le "Futur")

Vous pouvez activer la fonction de projection. L'indicateur utilisera ce point d'entrée comme le début d'un nouveau cycle et dessinera sur votre graphique :

Lignes de projection en pointillé : Elles tracent un chemin visuel depuis le point du signal vers un objectif de prix et de temps futur.

Objectifs de prix et de temps : Affiche les niveaux de prix potentiels et les dates estimées auxquelles le cycle pourrait se terminer.

Cycles multiples : Vous pouvez visualiser jusqu'à 2 ou 3 projections simultanées (ex. cycle court, moyen et long) à partir de la même origine.

Les projections de cycle sont dynamiques et se recalculent automatiquement lorsque de nouveaux croisements validés entre les moyennes mobiles sont détectés. Elles fonctionnent comme un système de navigation intelligent qui met continuellement à jour la trajectoire projetée en se basant sur les informations les plus récentes du marché.

L'indicateur utilise un algorithme de projection adaptatif qui recalcule les objectifs de prix lorsque de nouveaux modèles de croisement valides sont confirmés. Cette mise à jour en temps réel garantit que les projections reflètent toujours les conditions actuelles du marché sans en affecter les performances.

Comment ils fonctionnent ensemble : La stratégie complète

La véritable force de Pi Cycle Projections réside dans la synergie entre ses deux composants. La stratégie est simple et puissante :

Attendre un croisement : L'indicateur vous notifie d'une opportunité d'entrée CROISEMENT ou éventuellement d'une flèche (la flèche sera très rarement vue, car elle a déjà été filtrée par la force, le volume et la volatilité).

Planifier avec la projection : Utilisez les lignes de cycle projetées comme un guide visuel pour définir des objectifs de take-profit, gérer votre opération ou simplement comprendre le potentiel de mouvement.

Totalement adaptable à votre style

Vous pouvez personnaliser chaque aspect de l'indicateur :

Ajuster les périodes des moyennes : Utilisez la configuration standard (ex. 111/350) pour le swing trading de D1 à H4, ou combinez-la avec des valeurs plus rapides (ex. 11/35) pour le scalping .

Activer ou désactiver les filtres : Décidez si vous voulez utiliser les filtres ADX et Volume en fonction de l'actif ou de la temporalité. (Il est recommandé de les laisser désactivés ; activez-les uniquement après des tests et des validations de l'utilisateur.)

Afficher ou masquer les projections : Vous pouvez l'utiliser uniquement comme un générateur de signaux ou activer les projections pour une analyse plus approfondie.



