TDI Laguerre

 TDI Laguerre

Le TDI Laguerre est une évolution du populaire indicateur Traders Dynamic Index (TDI). Il remplace le RSI classique par un filtre de Laguerre pour offrir une lecture plus fluide, sensible et précise de l'action des prix. Cette version avancée combine des éléments de volatilité, de moyennes mobiles et de détection de signaux visuels avec des alertes configurables.

 Que fait cet indicateur ?

Cet indicateur représente :

  • Une ligne de Laguerre lissée basée sur le prix de clôture.
  • Une ligne de signal EMA à court terme superposée à la ligne de Laguerre.
  • Une bande médiane (moyenne mobile de Laguerre).
  • Des bandes de volatilité (basées sur l'écart type de Laguerre).
  • Des niveaux supérieurs et inférieurs configurables (ex: surachat/survente).
  • Des signaux visuels d'achat/vente basés sur les croisements clés et les inversions à partir de zones extrêmes.
  • Des alertes sonores et visuelles uniquement lorsque les conditions sont remplies à la clôture de la bougie, évitant ainsi les faux signaux.

Différences clés :

Aspect TDI classique (RSI) TDI Laguerre
Cœur du calcul RSI (Relative Strength Index) Filtre de Laguerre (L0-L3 + CU/CD)
Sensibilité Modérée, dépendante de la période du RSI Élevée, contrôlée par le paramètre gamma
Fluidité Nécessite un lissage supplémentaire Intrinsèquement fluide
Réaction aux changements brusques Peut générer du bruit Atténue le bruit sans délai excessif
Flexibilité des réglages Limitée à la période du RSI Élevée : gamma, EMA, bandes, niveaux

 Avantages du TDI Laguerre par rapport au TDI avec RSI

  • Plus grande fluidité des mouvements : La ligne de Laguerre réagit avec plus de clarté et moins de bruit que le RSI traditionnel.
  • Moins de probabilité de faux signaux : Le filtrage de Laguerre supprime le bruit du marché, en particulier sur les temporalités inférieures.
  • Configuration personnalisée des niveaux extrêmes : Vous pouvez définir des zones de surachat/survente en dehors du classique 70/30 du RSI.
  • Bandes de volatilité adaptatives : Elles sont calculées sur la ligne de Laguerre, fournissant un contexte dynamique.
  • Alertes intelligentes et visuelles : Notifications à la clôture de la bougie lorsque des confirmations claires sont présentes.

 Avantages par rapport au RSI de Laguerre classique

  • Structure TDI complète : Cet indicateur ne montre pas seulement la ligne de Laguerre, mais intègre :
    • La ligne de signal EMA (confirmation de direction).
    • La bande médiane et les bandes de déviation (analyse de contexte).
    • La détection automatique des signaux.
  • Système modulaire et visuellement clair : Permet une analyse technique plus complète sans nécessiter plusieurs indicateurs.
  • Compatible avec les systèmes de trading avancés : Idéal pour détecter les divergences, les cassures et les retournements avec de multiples confirmations.
  • Conçu pour les décisions de trading réelles : Intègre des alertes pratiques sans surcharger le graphique principal.

 À qui s'adresse cet indicateur ?

  • Les traders qui utilisent déjà le TDI et souhaitent une version plus fluide et précise.
  • Les utilisateurs du Laguerre classique qui ont besoin d'une structure de signaux plus complète.
  • Les scalpers et les day traders qui exigent une sensibilité sans bruit excessif.
  • Les swing traders qui veulent des confirmations solides aux niveaux clés.

 Conclusion

Le TDI Laguerre pour MT5 offre le meilleur des deux mondes : l'intelligence structurelle du TDI avec la puissance de lissage du filtre de Laguerre. C'est un outil puissant pour ceux qui recherchent clarté, précision et signaux fiables sur n'importe quelle échelle de temps.

 Une des stratégies recommandées : combinaison avec le MACD pour confirmer la tendance

Une combinaison appropriée pour améliorer l'efficacité de l'indicateur TDI Laguerre consiste à utiliser le MACD dans sa configuration standard comme filtre de tendance macro.

Étapes suggérées :

Temporalité D1 (quotidienne) :

  • Utiliser le MACD standard pour identifier la tendance principale du marché.
  • Si le MACD > 0, on considère une tendance haussière.
  • Si le MACD < 0, on considère une tendance baissière.

Temporalité H1 (une heure) :

  • Utiliser l'indicateur TDI Laguerre pour trouver des opportunités d'entrée plus précises.
  • Activer uniquement les signaux en faveur de la tendance détectée en D1 :
    • Si le MACD en D1 est supérieur à 0, rechercher uniquement les signaux d'achat.
    • Si le MACD en D1 est inférieur à 0, rechercher uniquement les signaux de vente.

Cette méthodologie aide à réduire les faux signaux et à améliorer la probabilité de succès en opérant en accord avec la direction générale du marché.


Produits recommandés
EarlyScope
Temirgali Orazbayev
Indicateurs
EarlyScope  est un outil puissant pour analyser la dynamique du marché, conçu pour fonctionner sur tout actif financier. L'indicateur identifie des zones cachées de faible volatilité où le prix peut se préparer à des renversements potentiels, aidant les traders à voir des motifs qui échappent généralement à l'œil nu. L'indicateur a un seul paramètre externe qui sert exclusivement à définir le nombre de jours à calculer et à afficher. Les niveaux sont construits sur la base de l'analyse de donnée
Visual Dynamic Channel Breakout Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Dynamic Channel Breakout Unlock the Power of Market Volatility with Precision Breakout Signals Are you tired of noisy indicators and missed opportunities? The Visual Dynamic Channel Breakout indicator is a professional-grade tool designed to help you identify and capitalize on market trends with confidence. By intelligently adapting to real-time volatility, this indicator provides clear, actionable signals that cut through market noise, allowing you to focus on what matters: making profi
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
Indicateurs
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
Super Scanner
Li Wei Huang
Indicateurs
【Super Scanner】Indicator Introduction : The color of the Super Scanner which is green and climbing up means that the price trend is going up.The color of the Super Scanner is red and going down means that the price trend is going down. It is very simple to use it to judge the market trend! What's even better is that the open parameters of the indicators allow investors to adjust. You can adjust【Super Scanner】according to your needs. Adjust it faster to be closer to short-term market fluctuatio
Strength Candles
Luis Paulo Rodrigues Pastor
Indicateurs
Indicator in histogram format, which is calculated using data on financial volume, tick volume and the body of the bar. It is possible to visualize moments where there was a large entry of volume, both financial and in ticks, and that the market managed to progress and advance in one direction (up or down) due to the size of the bar body, which is where there really was a victory for one side of the negotiation (buyers and sellers). By default, all bars in the indicator's histogram are colore
Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5 The Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5 is built upon the ICT trading methodology, allowing traders to identify key Propulsion Blocks that are often overlooked. This tool highlights these blocks using arrow markers on the price chart, marking areas where institutional investors and large market players establish or reinforce their positions. Due to the significance of these zones, experienced traders leverage them for strategic trade entries. «Indicator In
FREE
Pennant Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Pennant Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Pennant Pattern Indicator for MetaTrader 5 visually marks two continuation formations on the chart: the Pennant and the Flag. These patterns often emerge following a strong directional price move, commonly referred to as the flagpole. Within the context of technical analysis, the pennant is widely regarded as a dependable continuation pattern that reinforces the current market trend. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  
FREE
Maxminza
Oleksandr Myrhorodskyi
Indicateurs
MAXMINZA is a  channel indicator showing the maximum and minimum values ​​on any timeframe for a certain period (number of candles). This indicator creates a channel that predicts where the price will tend to reach (the opposite side of the channel). The indicator is multi-timeframe, it can consider the spread for plotting. The indicator does not redraw. This indicator goes well with another channel indicator TB5 Channel . Values: The number of candles is the period for which the channel is calc
The canonical MFI
Pengyu Guo
Indicateurs
John Bollinger's normalized MFI (Fund Flow Index). Bollinger bands are used to calculate overbought/oversold areas. It takes three input parameters: MFI period - MFI calculation period MFI Applied Volume - Calculates the volume of MFI transactions BB period - Calculation period of the Bollinger band BB deviation - Brin deviation Calculation: NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL) Among them: TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND) BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND) MFI - M
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicateurs
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
JP Super Rainbow MMA MT5
Sekar Govinthan
Indicateurs
The Rainbow Multiple Moving Average (MMA) is a technical analysis tool used to identify trends and potential reversal points in financial markets. It is based on a system of moving averages that are designed to be used together, with each moving average having a different time frame. The Rainbow MMA consists of multiple exponential moving averages (EMAs) of different lengths, with each EMA plotted in a different color. Typically, the Rainbow MMA includes EMAs of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a
ADR Pro
Oleksandr Myrhorodskyi
Indicateurs
ADR Pro — Auto Adaptive Daily Range & Volatility Indicator (ATR + ADR + Alerts) Auto Adaptation. All Markets. No Guesswork . Enhance your trading decisions with precise ADR levels — for Forex, Crypto, Stocks, Indices, Metals, Energy, Commodities, and ETFs. Easy Setup Professional Features Lifetime Free Updates ADR Pro is your personal "volatility compass" that shows the real daily range boundaries for any asset. Forget manual calculations and constant parameter adjustments — the indicator
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Indicateur de Probabilité Description L'Indicateur de Probabilité est un outil conçu pour les traders souhaitant identifier des opportunités d'achat et de vente en analysant les bougies précédentes. Il calcule la probabilité de hausse ( CALL ) et de baisse ( PUT ) en fonction du nombre de bougies analysées et affiche des flèches sur le graphique pour signaler les points d'entrée potentiels. Caractéristiques Analyse des bougies : Analyse un nombre configurable de bougies pour calculer les probabi
MasterCharts
Alexander Berger
Indicateurs
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
OutsideBar and InsideBar
Alexander Josef Zeidler
Indicateurs
This indicator shows OutsideBars (OB) and InsideBars(IB) in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish IBs or OBs are possible. In addition, the color of the wicks or Outlines can also be set. OutsideBars and InsideBars often show good zones for support or resistance. See the Screenshot for some examples.
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicateurs
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
Gapless Moving Average
Eduardo Bortolotte
Indicateurs
Gapless Moving Average  (GMA) Improved version of standard   Moving Average  (MA) from MetaTrader library which provides the possibility to eliminate the 'gaps' between candle sticks which distort the average values mainly during the N ('period') initial candles after market opens due to the spread ('gap') between closing price from previous day and opening price from the next day. The greater these 'gaps' are, the more divergent the standard MA is in order to indicate the current price trend a
Spiker
Amos Chacha
4 (2)
Indicateurs
l'indicateur utilise plusieurs périodes pour analyser les meilleures entrées d'achat au cours du boom 1000. il est conçu pour faciliter le commerce uniquement lors des pics de boom. l'indicateur comporte deux flèches ; les rouges et les bleus. la formation de la flèche rouge indique que vous devriez être prêt pour une flèche bleue qui est un signal d'entrée d'achat. l'indicateur n'offre pas de points de sortie. collectez toujours 3 pips, c'est-à-dire que si vous avez entré une transaction à 102
FREE
MP Inside Bar for MT5
Pierre Ksachikian
Indicateurs
An “inside bar” pattern is a two-bar price action trading strategy in which the inside bar is smaller and within the high to low range of the prior bar, i.e. the high is lower than the previous bar’s high, and the low is higher than the previous bar’s low. Its relative position can be at the top, the middle or the bottom of the prior bar. The prior bar, the bar before the inside bar, is often referred to as the “mother bar”. You will sometimes see an inside bar referred to as an “ib” and its m
FREE
Dynamic Theoretical Stop
Fabricio Nicolau
Indicateurs
Dynamic Theoretical Stop Histogram indicator that dynamically analyzes the theoretical Stop levels in real time. Operation : The DTS - Dynamic Theoretical Stop does a mapping of fractals in previous candles and suggests two levels of Stop: For purchase and for sale. Suggested reading : It is necessary to make the definition of Maximum Stop in points in the Trading Plan. In this way, the trader can decide the best entry point by analyzing the theoretical stop levels: Stop for sales: Shown a
FREE
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Indicateurs
Descriptions A point point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of market over different time frames. This indicator calculate the highest or lowest pivots among left x and right y bars and show the high/low level during that period.   From that, you could clearly see the top resistance & bottom support level and how market goes break out. Instructions pivotLeft - pivot left bar count pivotRight - pivot right bar count pivotHighColor - color
Orion Dynamic Keltner
Joao Paulo Botelho Silva
Indicateurs
Theoretical Foundation   The Keltner Channels are channels ploted using volatility deviations above and bellow a moving average. The indicator is an excellent tool to help the trader build trend and mean-reversion strategies.   Parameters   The Orion Dynamic Keltner allows the user to select the Volatility Calculation Type, being ATR or Average Range (not considering price gaps). Also, the user can select the Calculation Period, Number of Deviations, Moving Average Mode and the Moving Average Ca
SuperTrend RelativeVolume KDE
Zhen Hao Wu
Indicateurs
Product Title: SuperTrend + Volume Confirmation Pro Product Description: Elevate your SuperTrend trading with the Volume Confirmation Pro indicator. This tool integrates sophisticated volume analysis directly into the SuperTrend framework, aiming to improve signal quality by assessing the strength and conviction behind trend movements. Go beyond simple price action and gain deeper insights into market dynamics. Overview: While the standard SuperTrend indicator offers clear trend direction, not
Candle Pattern Scanner
Bruno Goncalves Mascarenhas
Indicateurs
Candlestick patterns The candlestick Pattern Indicator and Scanner is designed to be a complete aid tool for discretionary traders to find and analyze charts from powerful candle patterns. Recognized Patterns: Hammer Shooting star Bearish Engulfing Bullish Engulfing Doji Marubozu Scanner Imagine if you could look at all the market assets in all timeframes looking for candlestick signals.
Candles Mix mt5
Vitaliy Kostrubko
Indicateurs
This indicator will be VERY USEFUL for anyone who works with candlestick patterns. This indicator is designed to display the average figure from two adjacent candles (current and previous). Accordingly, it shows IN CONTEXT the strength or weakness of bulls / bears (!). But please, don't forget about the classical basics of technical analysis (!). All indicators are just an auxiliary tool for reading a chart (!). A demo version on the example of mt-4 can be found here:  https://www.mql5.com/ru/ma
Wilders Moving Average
Marco Antonio Cruz Dawkins
Indicateurs
Wilder's Moving Average (Wilder's MA) is a smoothing technique developed by J. Welles Wilder, designed to reduce the impact of short-term price fluctuations and highlight longer-term trends. Unlike the standard Exponential Moving Average (EMA), Wilder's MA uses a unique smoothing factor, which gives it a slower and more stable response to changes in price. The calculation method emphasizes a more gradual adaptation to market changes, making it particularly useful in volatile markets. It helps tr
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicateurs
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Trend Monitor VZ MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
Indicateurs
Version MT4  |  Indicateur Valable ZigZag  |   FAQ La théorie des vagues d'Elliott  est une interprétation des processus sur les marchés financiers, basée sur le modèle visuel des vagues sur les graphiques de prix. Selon cette théorie, nous pouvons savoir exactement quelle tendance prévaut actuellement sur le marché, ascendante ou descendante. L'indicateur Valable ZigZag  montre  la structure des vagues du marché  et indique la direction de la tendance principale du moment sur le timeframe actu
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Indicateurs
Highest High and Lowest Low (HH_LL) Indicator Description: The HH_LL Indicator is a trading tool designed to help traders identify key market points by automatically drawing Higher High (HH) and Lower Low (LL) lines across multiple timeframes. This indicator allows traders to easily spot significant levels on the chart, facilitating more accurate trading decisions. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: The indicator supports various timeframes, including M30, H1, and H4. This enables traders t
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicateurs
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Plus de l'auteur
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX L' indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX est un outil technique avancé qui combine les bandes de Bollinger (BB) , le MACD et l' Average Directional Index (ADX) . Il intègre désormais un système complet d'analyse directionnelle avec +DI et -DI , ainsi que des options de confirmation croisée avec le MACD. Il est conçu pour offrir des signaux de trading précis et filtrés, optimisés pour le scalping , le trading intraday et le swing trading , aidant à ide
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent) Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride , le contexte de tendance , des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI) . Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données bru
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Qu'est-ce que Pi Cycle Projections ? Pi Cycle Projections est un système de trading complet pour MetaTrader 5 qui vous offre un double avantage : il identifie non seulement des signaux d'entrée à haute probabilité (croisement de moyennes mobiles) dans le moment présent, mais il trace également une carte visuelle des scénarios futurs possibles du marché. Pensez-y comme à un système deux-en-un : Un générateur de signaux intelligent qui vous dit quand agir, via les croisements de moyennes mobiles P
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Momentum StochW%R – Votre Indicateur de Momentum Hybride Intelligent Précision. Filtrage du Bruit. Plus Fiable. Fatigué(e) des oscillateurs traditionnels qui génèrent de faux signaux sur les marchés volatils ? L' Oscillateur de Momentum StochW%R est l'évolution pour analyser le momentum, combinant le meilleur du Stochastique et du Williams %R en un seul indicateur puissant et personnalisable. Avantage clé : Il réduit le bruit du marché et offre des signaux plus clairs grâce à son
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal . Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping : Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique. La visualisation immédiate du spread actuel du symbole. Avec ce
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées. Recommandation spé
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Changeur de Thème - Personnalisez votre Terminal de Trading Description Le Changeur de Thème est un panneau interactif qui vous permet de modifier rapidement le jeu de couleurs de votre graphique dans MetaTrader 5. Conçu pour les traders à la recherche d'un environnement visuel confortable et personnalisé, cet indicateur propose une variété de styles thématiques inspirés de marques, de films et de designs professionnels. Comment l'utiliser ? Ouvrir le panneau : Ajoutez simplement l'indicateur à
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Advisor - Un coup de main Cet indicateur est conçu pour conseiller et accompagner le trader dans ses opérations, en offrant une analyse quantitative du marché en temps réel. Ce n'est pas un outil de prise de décision automatique, mais un assistant intelligent qui fournit : Diagnostic du marché (tendance haussière/baissière, range, volatilité) Recommandations générales (quand acheter, vendre ou attendre) Gestion des risques suggérée (Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR) Conseils psyc
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cet indicateur est un moniteur avancé des positions en perte , conçu pour vous aider à réagir à temps et à protéger votre capital. Il analyse en temps réel toutes les opérations ouvertes sur le symbole actuel, calcule la volatilité à l'aide de l'ATR sur plusieurs échelles de temps et détermine à quelle distance le prix se trouve de votre Stop Loss. Il affiche des lignes visuelles ( Stop Loss dynamique et Break-Even ) ainsi qu'un panneau de style Bloomberg avec des informations clés pour chaque o
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L'indicateur Adaptive Fibonacci Zones est une version améliorée et dynamique du retracement de Fibonacci classique de MetaTrader 5. Sa principale différence avec l'outil natif est que vous n'avez pas besoin de tracer manuellement les niveaux , ni de décider à l'œil de quel point à quel point mesurer le retracement. L'indicateur fait ce travail pour vous : il détecte automatiquement les swings (points hauts et points bas pertinents) du marché en utilisant des fractales et un filtre de volatilité
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GapDetector Pro identifie en temps réel trois niveaux de sauts de prix (gaps) : Point bleu (Punto azul) : Alerte précoce , anticipe la formation potentielle d'un gap. Point jaune (Punto amarillo) : Conditions de faible volume et de spread large , indique une forte probabilité de gap. Point blanc (Punto blanco) : Confirme un gap réel déjà formé entre les bougies. Ajustement des Paramètres L'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de ses besoins : VolumeDropRatio (Ratio de chute du vol
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
MarketCrack – Whale Detector : S'aligner avec l'argent intelligent MarketCrack – Whale Detector est un indicateur professionnel conçu pour détecter visuellement et de manière anticipée l'activité des grands acteurs du marché, connus sous le nom de « baleines ». Son objectif est d'identifier les moments clés de pression institutionnelle significative, permettant au trader de s'aligner avec la direction de l'argent intelligent et de prendre des décisions stratégiques avec une plus grande confiance
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Regression Zones n'est pas un indicateur comme les autres. C'est le point d'équilibre où les "baleines" accumulent ou distribuent des liquidités, et où le prix a tendance à revenir avant de continuer sa trajectoire. Il identifie les ZONES CLÉS que le prix doit toucher, des zones marquées par l'accumulation et la distribution institutionnelle. Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector pour : Voir en temps réel comment les baleines poussent le prix vers ces zones. Entrer sur le marché avec ell
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Advanced ADX Pro : Amenez votre analyse ADX au niveau supérieur  L' Advanced ADX Pro est un outil de trading avancé conçu pour transformer votre expérience avec l'indicateur traditionnel Average Directional Index (ADX) . Créé pour offrir plus de confort, de contrôle et de clarté visuelle et auditive , cet indicateur va bien au-delà des capacités de l'ADX natif de MetaTrader 5 (MT5).  Qu'est-ce que l'ADX et pourquoi est-il crucial ?  L'ADX est un indicateur technique vital qui mesure la force de
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Panneau Advanced Market Insight Le Advanced Market Insight est un panneau d'information visuel conçu pour les traders à la recherche d'un accès rapide et organisé aux métriques clés du marché , directement sur leur graphique MetaTrader 5 . Avec une esthétique soignée et professionnelle, inspirée des terminaux financiers avancés, ce panneau consolide les données essentielles pour compléter votre analyse et votre prise de décision. Avantages et fonctionnalités améliorées Plage quotidienne plus pré
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur SMZ Apex L' indicateur SMZ Apex est conçu pour identifier et visualiser sur le graphique les zones de prix où l'activité des grands traders ou "institutions" a été significative. Ces zones, connues sous le nom de zones institutionnelles et de blocs d'ordres (Order Blocks) , représentent des zones de support et de résistance clés que le prix pourrait revisiter à l'avenir. L'indicateur analyse le prix et le volume sur une période de temps que vous choisissez (par exemple, Journalier ou
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex" Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité : Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme. Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l' histogramme de l'indicateur , ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix. Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique A
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Pro MA 5 – La Suite Professionnelle des Moyennes Mobiles  Le système de moyennes mobiles le plus complet sur MetaTrader 5 Pro MA 5 révolutionne l'analyse technique en offrant une interface puissante, personnalisable et efficace pour détecter les tendances avec une précision chirurgicale.  Qu'est-ce que Pro MA 5 ? C'est un indicateur avancé qui intègre jusqu'à 5 moyennes mobiles configurables avec des alertes intelligentes, un panneau interactif et un design optimisé pour opérer sur n'importe que
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE . Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous. Comment fonctionne ce bot ? Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'en
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Instinct Artificiel Spécialisé en XAG/USD (Argent) IMPORTANT : Ce bot N'EST PAS POUR VOUS si vous vous attendez à des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. AUI AG Silver a été conçu pour fonctionner en silence, avec une vision 100 % annuelle. Il peut passer des mois sans opérer, étudiant le marché en profondeur. Il n'agit que lorsqu'il détecte le moment exact pour entrer avec une force maximale.  Que fait ce bot ? AUI AG Silver est un système spécialisé en XAG/USD (a
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
LCD Laguerre Convergence Divergence : Une version améliorée du MACD classique Le LCD Laguerre Convergence Divergence est un indicateur technique avancé conçu pour améliorer le MACD classique, offrant une détection de l'élan plus rapide, plus sensible et plus adaptable. Son principal avantage est l'utilisation de filtres de Laguerre , qui réagissent aux changements de prix avec plus de précision que les moyennes mobiles traditionnelles. Avantages clés Sensibilité accrue et moins de décalage : Les
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins d
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme. Caractéristiques principales : Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accè
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises , il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading . Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires. Fonctionne sur tous
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur MultiFrame Momentum Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse la force et la direction du momentum sur plusieurs temporalités, combinant les patterns de prix avec la volatilité dynamique pour générer des signaux plus précis. Il utilise un système de pondération intelligent qui ajuste automatiquement l'influence de chaque timeframe en fonction de son activité récente (basée sur l'ATR), ce qui le rend idéal pour opérer sur des marchés à volatilité changeante comme le F
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Correlation Nexus Correlation Nexus : Maîtrisez la Relation entre les Paires de Manière Directe ou Inverse Correlation Nexus est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte des opportunités de trading basées sur la corrélation statistique entre deux instruments financiers. Ce système permet au trader de tirer profit des corrélations positives (directes) et des corrélations négatives (inverses) , en s'adaptant dynamiquement à différentes paires de devises, indices ou matières pre
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation Approche principale L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies . Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié. La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que : MarketCrack – Whale Detector (recommandé). Ou toute autre
Cycle Spectrum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cycle Spectrum Cycle Spectrum est un indicateur avancé d'analyse des cycles et de la volatilité du marché. Son objectif est de détecter : Les cycles dominants qui influencent le prix sur une période donnée. La volatilité structurelle du marché. Les signaux potentiels d' entrée ou de sortie (haussiers, baissiers ou neutres). Il est utile pour les traders de tout actif et de toute temporalité, et permet d'adapter les stratégies aux marchés en tendance ou en range. C'est un outil de confirmation id
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis