Trading Exporter for AI Assistant

Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées.

Recommandation spéciale : DeepSeek

Bien que cet exportateur fonctionne avec n'importe quelle IA, il est particulièrement recommandé d'utiliser DeepSeek pour plusieurs raisons :

  • Capacité de contexte étendue : Idéal pour traiter la grande quantité de données exportées par l'indicateur.

  • Support multilingue natif : Compatibilité parfaite avec les 7 langues incluses.

  • Analyse technique avancée : Capacité exceptionnelle à interpréter les motifs et les indicateurs techniques.

  • Traitement JSON efficace : Optimisé pour gérer des structures de données complexes.

Quelles informations exporte-t-il ?

L'indicateur collecte et organise automatiquement :

  • Données de prix et de volume historiques sur plusieurs temporalités (M5, M15, M30, H1, H4, D1).

  • Indicateurs techniques natifs : MACD, RSI, ATR, Stochastique, ADX, Bandes de Bollinger, DeMarker, MFI, Accumulation/Distribution, Fractals et Parabolic SAR.

  • Motifs techniques détectés (engulfing, divergences RSI, motifs de breakout, etc.) et tendance multi-timeframe.

  • Contexte de marché en temps réel, inspiré de l'indicateur Advanced Market Insight :

    • Bid, Ask et spread (actuel et moyen).

    • Ouverture, maximum, minimum et range quotidien.

    • Changement en pourcentage du jour.

    • Données complètes de la bougie actuelle (OHLC, volume, type de bougie, taille du corps, etc.).

    • Heure du serveur, session active et secondes restantes avant la clôture de la bougie.

Fonctionnalités techniques

  • Exportation manuelle avec un bouton sur le graphique.

  • Système d'attente intelligent : Garantit que les données sont entièrement chargées avant l'exportation.

  • Notification visuelle de l'état pour confirmer que l'information est prête.

  • Fichier JSON optimisé pour être facilement compris par les IA modernes.

Langue de la réponse

Le fichier exporté inclut des instructions claires pour que l'IA réponde uniquement dans la langue sélectionnée par l'utilisateur dans les paramètres de l'indicateur (7 langues disponibles : anglais, espagnol, français, allemand, portugais, chinois et japonais).

Si l'IA répond par défaut dans une autre langue, vous pouvez simplement lui demander de traduire la réponse.

Comment l'utiliser ?

  1. Placez l'indicateur sur le graphique et attendez qu'il confirme que les données sont prêtes.

  2. Cliquez sur le bouton “EXPORT DATA”.

  3. Attendez 15 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour vous assurer que toutes les informations sont correctement chargées.

  4. Le fichier sera sauvegardé sur votre PC à l'adresse suivante :

    • C:\Users\USER\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

    • (remplacez USER par votre nom d'utilisateur Windows).

  5. Téléchargez le fichier sur votre IA préférée (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, etc.).

  6. Demandez des analyses, la validation d'entrées/sorties, des explications de motifs, des stratégies ou un contexte macroéconomique.

Avantages clés

  • Ne nécessite pas d'API externes, de serveurs ou de paiements récurrents.

  • Compatible avec n'importe quelle IA moderne, présente ou future.

  • Exporte suffisamment d'informations pour maintenir un dialogue fluide avec l'IA.

  • Inclut un contexte de microstructure du marché pour une analyse institutionnelle plus précise.

  • Recommandation spéciale : DeepSeek, grâce à sa capacité de contexte étendue, son support multilingue natif et son analyse technique avancée.

Note importante

Pour des instruments comme l'or, les indices ou les cryptomonnaies, la première exportation peut générer un fichier incomplet. Recommandation : exportez deux fois (en attendant quelques secondes entre les tentatives). Si le poids du fichier augmente lors de la deuxième exportation, cela signifie qu'il est désormais complet.


Filtrer:
maltiopa
417
maltiopa 2025.09.16 07:11 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis