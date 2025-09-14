AdaptiveQ Trader MT5

🚀 AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке!

Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас.

🤖 Что Это?

AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а живой, самообучающийся агент, основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего участия. Чем дольше он работает, тем умнее становится.

💎 Почему Это Революция?

✅ Самообучение в реальном времени: Каждая сделка — это опыт. Советник анализирует прибыль, риск, просадку и частоту торговли, чтобы находить оптимальные решения.

Каждая сделка — это опыт. Советник анализирует прибыль, риск, просадку и частоту торговли, чтобы находить оптимальные решения. ✅ Уникальная Q-таблица с 16 384 корзинами: Никакого "смешивания" состояний! Каждая рыночная ситуация получает свою "ячейку памяти". Это как если бы у вас был трейдер, который никогда не путает одну сделку с другой.

Никакого "смешивания" состояний! Каждая рыночная ситуация получает свою "ячейку памяти". Это как если бы у вас был трейдер, который одну сделку с другой. ✅ Гибридная система наград: Агент не гонится за прибылью любой ценой. Он оптимизирует устойчивую доходность , учитывая Risk/Reward, просадку и частоту торговли.

Агент не гонится за прибылью любой ценой. Он оптимизирует , учитывая Risk/Reward, просадку и частоту торговли. ✅ Multi-Timeframe анализ + 7 индикаторов: Принимает решения, анализируя M1, M5, M15 одновременно. Использует RSI, CCI, MACD, SMA, ATR, режим рынка (тренд/флэт) и свечные паттерны.

Принимает решения, анализируя M1, M5, M15 одновременно. Использует RSI, CCI, MACD, SMA, ATR, режим рынка (тренд/флэт) и свечные паттерны. ✅ Полный контроль рисков: Equity Stop, Trailing Stop, CCI Exit, Time Exit — ваш капитал всегда под защитой.

📈 Технические Характеристики

Платформа: MetaTrader 4 (MQL4)

MetaTrader 4 (MQL4) Таймфрейм: Любой (рекомендуется M1 для максимальной детализации обучения)

Любой (рекомендуется M1 для максимальной детализации обучения) Инструменты: Любые (Forex, Metals, CFD)

Любые (Forex, Metals, CFD) Тип счета: Любой (ECN, STP, Market Maker)

Любой (ECN, STP, Market Maker) Управление капиталом: Экспоненциальное усреднение (LotExponent)

Экспоненциальное усреднение (LotExponent) Сохранение прогресса: Q-таблица автоматически сохраняется и загружается между сессиями.

🧠 Как Это Работает? (Простыми Словами)

На каждом новом баре советник "фотографирует" состояние рынка: цены, индикаторы, ваши открытые позиции, баланс счета. Это состояние превращается в уникальный цифровой "отпечаток" (хэш) и попадает в одну из 16 384 корзин. ИИ выбирает действие (Buy, Sell, Hold, Close) на основе накопленного опыта в этой корзине. После сделки он получает "награду" (или штраф) и обновляет свою "карту знаний". Со временем он учится избегать убыточных ситуаций и чаще попадать в прибыльные.

📊 Для Кого Этот Советник?

Для трейдеров, уставших от ручной оптимизации. Пусть ИИ делает это за вас.

Пусть ИИ делает это за вас. Для тех, кто верит в будущее алгоритмической торговли. Это не "черный ящик", а прозрачная и настраиваемая система.

Это не "черный ящик", а прозрачная и настраиваемая система. Для опытных пользователей. Вы можете настроить веса награды, параметры обучения (Learning Rate, Discount Factor), политику исследования (ε-greedy или Softmax) и многое другое.

Вы можете настроить веса награды, параметры обучения (Learning Rate, Discount Factor), политику исследования (ε-greedy или Softmax) и многое другое. Для новичков. Просто запустите советника с настройками по умолчанию — он сам найдет свою стратегию.

🎁 Что Вы Получаете

✅ Техническая поддержка — мы поможем с настройкой и ответим на вопросы.

✅ Будущие обновления — мы постоянно улучшаем алгоритмы обучения.

❗ Важно: Это Инвестиция в Будущее

AdaptiveQ Trader — это инструмент для долгосрочного инвестирования в обучение ИИ. Не ждите мгновенной прибыли. Первые 1-3 месяца — это "фаза обучения", когда советник собирает опыт и настраивает свою стратегию. Чем дольше он работает — тем стабильнее и прибыльнее становятся его сделки.

🛒 Купите AdaptiveQ Trader сегодня и получите:

Советника, который не просто торгует, а мыслит, учится и растет вместе с вами.

Инвестируйте в будущее — инвестируйте в искусственный интеллект.

P.S. Количество лицензий ограничено. Не упустите шанс быть в числе первых, кто использует технологии будущего уже сегодня!



