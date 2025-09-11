DominoSync DoubleSix

DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables

DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l'histogramme de l'indicateur, ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix.

Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique

Analyse Multitemporelle

  • Évalue jusqu'à 20 temporalités (de M1 à W1).

  • Calcule la probabilité de hausse ou de baisse en fonction de l'alignement des différentes unités de temps.

Génération de Signaux

  • L'indicateur génère des signaux uniquement lorsque au moins 50% des temporalités sélectionnées sont valides. Ce pourcentage est modificable par l'utilisateur :

    • L'augmenter accroît la fiabilité des signaux, mais réduit le nombre d'opportunités.

    • Le diminuer permet de recevoir plus de signaux, mais avec un degré de confirmation moindre.

Détection de Motifs

  • Analyse la direction de chaque bougie dans chaque unité de temps.

  • Détecte les motifs de continuation, de retournement et d'engulfing.

  • Calcule la Force du Motif, qui détermine la fiabilité du signal.

Filtres de Volume et de Fourchette

  • Évite les faux signaux en filtrant les bougies avec un volume trop bas ou une fourchette anormale.

  • Permet de configurer les périodes de moyenne et les multiplicateurs pour le volume et la fourchette en fonction de votre style de trading.

Signaux Visuels Clairs

  • Flèches d'achat/vente dans l'histogramme de l'indicateur.

  • Ligne de Pattern Strength (Force du Motif) qui indique la force du motif détecté.

Configuration Flexible

  • Ajustez les unités de temps, les filtres de volume/fourchette et les seuils de force du motif selon vos besoins.

  • Compatible avec le scalping, le day trading et le swing trading (en fonction des temporalités sélectionnées).

Comment Interpréter les Signaux

  • Achat : Flèche verte dans l'histogramme si :

    • La majorité des unités de temps sont alignées à la hausse.

    • La force du motif dépasse le seuil configuré.

    • Les filtres de volume et de fourchette sont respectés.

  • Vente : Flèche rouge dans l'histogramme si :

    • La majorité des unités de temps sont alignées à la baisse.

    • La force du motif dépasse le seuil configuré.

    • Les filtres de volume et de fourchette sont respectés.

  • Pattern Strength : Affiche la force combinée des motifs détectés ; des valeurs plus élevées indiquent des signaux plus fiables (oscillateur de ligne bleue).

À Qui S'Adresse Cet Indicateur ?

  • Scalpers : M1-M5-M15 avec la confirmation de temporalités supérieures.

  • Day Traders : M30-H4 pour des entrées intraday plus fiables.

  • Swing Traders : D1-W1 comme référence pour la direction principale, en validant les entrées en Hx.

DominoSync DoubleSix est idéal pour les traders qui recherchent des signaux validés par plusieurs temporalités, avec des filtres qui réduisent le bruit du marché et augmentent la précision de chaque entrée.

« Les dominos tombent… et cet indicateur vous aide à identifier la bonne direction avant que le prix ne bouge. »


