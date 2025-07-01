Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites

Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme.

Caractéristiques principales :

Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accès à des périodes exclusives aux plateformes premium comme TradingView.

Visualisation claire : Dessinez des bougies virtuelles avec un corps et une mèche directement sur le graphique. Vous pouvez personnaliser les couleurs, la largeur du corps et choisir d'afficher ou non les mèches pour une analyse de "price action" pure.

Totalement personnalisable : L'indicateur inclut un panneau minimaliste qui affiche la période virtuelle sélectionnée. Il est compatible avec tous les outils de dessin de MT5, vous permettant de marquer les supports, les résistances et les tendances sur les bougies virtuelles.

Analyse avancée : Utilisez l'unité de temps du graphique comme une fonction de "zoom" pour inspecter la structure interne de chaque bougie virtuelle, améliorant ainsi votre capacité à détecter les schémas et les changements de tendance.

Idéal pour :

Les traders d'action de prix qui préfèrent un graphique propre et sans distractions.

Les analystes techniques qui utilisent des périodes non standard pour obtenir un avantage visuel et conceptuel.

Recommandation d'utilisation :

Pour une visualisation sans superposition, nous vous suggérons de masquer les bougies originales de MetaTrader en réglant les couleurs du graphique sur "Aucune". De cette façon, vous ne verrez que les bougies virtuelles.

Note de clarification :

Le calcul des prix des bougies virtuelles est toujours précis. Dans certains cas, si la période virtuelle n'est pas un multiple exact de la période du graphique de base, la mèche peut apparaître légèrement désalignée. C'est uniquement une question visuelle qui se corrige en changeant la période du graphique de base.



