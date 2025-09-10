Alert Signal Chess King Trading Opening

"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex"

Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité :

Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme.

Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale du marché.

Cavalier (Bandes de Bollinger) : Agile et imprévisible, il identifie la volatilité du marché et les zones potentielles de retournement.

Fou (RSI) : Précis dans ses mouvements, il mesure les niveaux de surachat et de survente pour évaluer le momentum du prix.

Dame (MACD) : La pièce la plus puissante et polyvalente, elle analyse le momentum et la direction de la tendance.

La pièce la plus puissante et polyvalente, elle analyse le momentum et la direction de la tendance. Roi (Filtre Secret) : Le cerveau stratégique. Ce filtre crucial est conçu pour permettre le passage des signaux, en se concentrant sur les périodes de consolidation ou d'indécision. Cela garantit que l'indicateur se concentre sur les ruptures ou retournements potentiels, éliminant rigoureusement jusqu'à 90 % des opérations à faible potentiel dans les marchés à tendance excessivement forte ou erratiques.

"L'échiquier est le marché. Les pièces sont vos outils. Jouez comme un Grand Maître."

Que fait l'indicateur ? L'indicateur "Chess King Trading Opening" fournit des signaux d'entrée précis en identifiant une forte convergence entre ses "pièces", méticuleusement validée par le Filtre Secret du Roi.

Logique des Signaux :

Signal Haussier (Achat) : Pion et Tour : L'EMA 50 est au-dessus de l'EMA 200, confirmant une tendance haussière. Dame : Le MACD montre un croisement haussier. Cavalier : Le prix se trouve dans la moitié inférieure des Bandes de Bollinger (entre la bande inférieure et la ligne médiane), suggérant un repli ou une zone de valeur. Fou : Le RSI est au-dessus de 30 (non en survente), indiquant un espace pour le mouvement haussier. Roi : Le Filtre Secret confirme des périodes de consolidation ou d'indécision du marché, idéales pour capturer de nouvelles impulsions ou des retournements.

Signal Baissier (Vente) : Pion et Tour : L'EMA 50 est en dessous de l'EMA 200, confirmant une tendance baissière. Dame : Le MACD montre un croisement baissier. Cavalier : Le prix se trouve dans la moitié supérieure des Bandes de Bollinger (au-dessus de la ligne médiane), suggérant un rebond vers la résistance ou un mouvement trop étendu. Fou : Le RSI est en dessous de 70 (non en surachat), ou montre un repli depuis des conditions de surachat, indiquant un potentiel de mouvement baissier. Roi : Le Filtre Secret confirme des périodes de consolidation ou d'indécision du marché, idéales pour capturer de nouvelles impulsions ou des retournements.



Caractéristiques Visuelles et Alertes :

Signaux sur le Graphique : Des flèches d'achat (flèche vers le haut) et de vente (flèche vers le bas) claires sont affichées directement sur votre graphique.

Lignes d'Indicateurs : Représentation visuelle de l'EMA 50 (Pion), de l'EMA 200 (Tour) et des Bandes de Bollinger (Cavalier) pour une analyse complète.

Représentation visuelle de l'EMA 50 (Pion), de l'EMA 200 (Tour) et des Bandes de Bollinger (Cavalier) pour une analyse complète. Alertes Multiplateformes : Alertes personnalisables via des pop-ups, du son, des e-mails et des notifications push sur votre appareil mobile, vous assurant de ne jamais manquer une configuration critique.

Gestion de la Sortie Suggérée : Cet indicateur fournit une excellente orientation pour l'entrée. Pour des sorties efficaces, nous suggérons :

Stop Loss : Placez votre Stop Loss sur la bande de Bollinger opposée à votre entrée.

Take Profit : Visez la bande de Bollinger dans le sens de votre entrée pour votre Take Profit.

Visez la bande de Bollinger dans le sens de votre entrée pour votre Take Profit. Sortie Partielle ou Trailing Stop : Utilisez l'EMA rapide (Pion) pour ajuster et gérer votre opération au fur et à mesure de l'évolution du prix.

"Le Roi transformera les bons signaux en grandes opportunités."

Comment l'utiliser ?

Unités de temps : Idéalement adapté aux graphiques H2, H4 et Journaliers , mais fonctionne également bien à partir de M5 et au-delà .

Compatibilité : Entièrement compatible avec n'importe quelle paire de devises ou actif de trading disponible sur MetaTrader 5.

Entièrement compatible avec disponible sur MetaTrader 5. Gestion des risques : Appliquez toujours une gestion des risques solide (1 à 2 % du capital) par opération pour protéger votre compte.

"Quand tu vois un bon coup, cherche un meilleur." — Emanuel Lasker, champion du monde d'échecs pendant 27 ans



