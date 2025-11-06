Projective SR – Supports et Résistances Projetés en Temps Réel

Projective SR est un indicateur avancé qui détecte automatiquement les points clés de support et de résistance sur le graphique et les projette de manière diagonale et dynamique vers le futur, anticipant ainsi les zones potentielles où le prix pourrait réagir.

Contrairement aux indicateurs traditionnels qui n'affichent que des niveaux fixes, Projective SR analyse la géométrie des prix, identifie les points pivots les plus pertinents et dessine des lignes inclinées qui s'adaptent au mouvement du marché.

Ces lignes sont mises à jour en temps réel et montrent comment la structure des prix évolue à mesure que de nouvelles bougies se forment.

Caractéristiques Techniques (Caractéristiques Techniques)

Détection automatique des pivots (supérieurs et inférieurs) basée sur la structure des bougies.

Projection géométrique précise utilisant un calcul basé sur le temps réel (et non sur les barres).

Lignes de support et de résistance projetées qui anticipent les mouvements futurs.

Configuration flexible : sensibilité des pivots, longueur de projection, couleurs, épaisseur et étiquettes.

Mode stable : les lignes restent fixes jusqu'à ce qu'un nouveau pivot confirmé soit détecté.

Avantages (Avantages)

Vous aide à visualiser clairement la direction probable du marché .

Permet de détecter les cassures (ruptures) ou les rebonds de manière anticipée dans les zones structurelles.

Idéal pour le scalping, le swing trading ou l'analyse technique avancée .

Compatible avec n'importe quel symbole ou unité de temps (temporalité).

Projective SR vous montre ce que de nombreux traders ne voient pas : la structure dynamique que le prix est en train de construire avant de bouger.