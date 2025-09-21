Scalping Timer

Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants

Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal. Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping :

  • Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique.

  • La visualisation immédiate du spread actuel du symbole.

Avec ces informations critiques à portée de main, vous pourrez anticiper les mouvements brusques, éviter les entrées coûteuses et exécuter les opérations d'entrée et de sortie avec une plus grande précision.

Caractéristiques Clés :

  • Mise à jour continue par tick et par seconde, garantissant une précision totale.

  • Compte à rebours jusqu'à la clôture de la bougie actuelle, utile pour détecter les ruptures ou les pics potentiels dans les dernières secondes.

  • Visualisation du spread actuel, essentielle pour évaluer si le coût d'entrée est acceptable.

  • Panneau compact, propre et entièrement personnalisable : choisissez la position, les couleurs, la taille et plus encore.

  • Compatible avec toutes les unités de temps et tous les symboles, idéal pour le scalping en M1, M5, M15.

Avantages pour le Scalper :

  • Optimise les entrées juste avant la clôture de la bougie, là où se produisent les mouvements clés.

  • Évite de trader avec des spreads larges, minimisant le glissement et les coûts cachés.

  • Améliore la discipline opérationnelle, en contrôlant précisément le temps qu'il reste pour décider.

  • Augmente la précision, en particulier dans les stratégies d'action des prix, de ruptures ou de volume.

À Qui S'adresse le Scalping Timer ?

  • Les scalpers à haute fréquence qui opèrent en secondes ou en minutes.

  • Les traders qui utilisent des stratégies de rupture ou de retournement en M1-M15.

  • Les opérateurs qui veulent prendre des décisions rapides, basées sur des données visuelles en temps réel.

  • Les traders qui valorisent l'efficacité, la rapidité et une information claire sans encombrer l'écran.

Version de base idéale pour tout scalper.


Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
