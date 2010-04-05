Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent)

Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride, le contexte de tendance, des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI).

Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données brutes en informations tactiques pour une prise de décision plus précise.

Qu'est-ce qui le rend différent ?

Contrairement à l'indicateur de volume natif de MetaTrader 5, qui ne montre que la quantité totale de volume par barre, le Smart Volume Flow analyse comment et où ce volume se produit. Il identifie des modèles institutionnels tels que l'accumulation, la distribution, le climax et l'absorption, en les confirmant avec la direction et la force de la tendance.

Caractéristiques Clés

Volume Hybride Pondéré Il combine le volume réel et le volume de ticks, en appliquant des facteurs correcteurs basés sur : La plage de la barre (relation entre le mouvement du prix et sa plage moyenne).

Le delta intrabarre (différence entre la clôture et l'ouverture). Cela permet de distinguer :

Un gros volume sur une petite barre → possible absorption ou accumulation.

Un gros volume sur une barre large → possible climax du mouvement. Classification Visuelle Immédiate (HISTOGRAMME) Volume Haussier (Bullish) – pression d'achat dominante.

Volume Baissier (Bearish) – pression de vente significative.

Volume Neutre – équilibre ou indécision. Les couleurs sont entièrement configurables. Détection Automatique d'Événements Clés a) Climax de Volume Détecte les pics de volume anormalement élevés par rapport à leur moyenne et à leur écart-type.

Continuation : confirme la direction de la tendance (marqué en DodgerBlue ou OrangeRed ).

Renversement : alerte sur l'épuisement et un possible retournement (marqué en magenta). b) Absorption

Identifie les bougies avec de longues mèches et de petits corps dans des zones de fort volume, signe d'une absorption institutionnelle.

Marquées par des points circulaires jaunes. Contexte de Tendance Intégré Utilise deux EMA (courte et longue) pour mesurer la direction et la force de la tendance.

Filtre les signaux contraires au contexte dominant.

Validation avec ADX et +DI/-DI : N'affiche les signaux que s'il y a une force de tendance suffisante. Filtre les absorptions et les climax faibles.

Filtre Multi-Périodes Intelligent (MTF) Synchronise l'analyse avec la période supérieure suivante.

Évite de trader contre la tendance dominante des grands horizons temporels.

Réduit les faux positifs sur les petits horizons temporels.

Maintient la cohérence avec le flux institutionnel des périodes majeures. Système de Couleurs Continuation Haussière : Vert

Continuation Baissière : Rouge

Renversement : Magenta

Absorption : Doré

Entièrement configurable depuis le panneau des paramètres. Paramétrage Flexible Ajustez les seuils, les lookbacks, les filtres ADX, l'activation/désactivation des signaux par type.

S'adapte au scalping , à l' intraday ou au swing trading .

Compatible avec tout actif et toute période. Système d'Alerte de Signaux Détecte les événements de trading clés grâce à l'analyse du volume et du prix, vérifie les conditions avec les filtres MTF et ADX, et génère des alertes par pop-up, e-mail ou notifications push.

Périodes Recommandées

H1 et H4 : Signaux plus clairs et contextes plus nets.

M30 - M15 : Recommandé pour l'intraday. Les périodes élevées réduisent le bruit et montrent mieux la trace institutionnelle.

M5 : Opérations rapides.

Avantages Opérationnels

Détecte à l'avance les épuisements et les continuations .

Signale les zones critiques d'accumulation/distribution.

Permet de trader en accord avec la force et la direction dominantes.

Transforme le volume en une radiographie du marché : du « combien a été échangé » au « qu'est-ce que cela signifie ».



