Falcon Eyes Personal Edition
- Experts
- Junsai Yamazaki
- Version: 2.51
- Mise à jour: 1 janvier 2026
- Activations: 5
■ Aperçu
Falcon Eyes – Personal Edition est un Expert Advisor basé sur :
-
une marge de sécurité calculée mathématiquement,
-
une structure de lotissement en Fibonacci,
-
l’analyse du pire mouvement de 7 jours observé sur les 5 dernières années,
-
et une approche de récupération statistique du drawdown.
Cet EA ne part jamais du principe que “la perte n’existe pas”.
Au contraire — il est conçu avec l’idée que :
➡️ Les pertes et les drawdowns se produiront inévitablement.
Pour cette raison, vous devez séparer strictement le capital de trading et le capital de réserve (fonds de récupération).
Cette édition ne contient pas la logique de récupération automatique.
La gestion du risque relève donc entièrement de l’utilisateur.
■ Fonctionnalités principales (édition Personal)
🔹 Lotissement Fibonacci
Jusqu’à 10 niveaux de martingale avec un multiplicateur basé sur la suite de Fibonacci.
Le calcul du lot initial et de chaque niveau est entièrement automatique.
🔹 SafetyMultiplier (marge de sécurité)
L’EA calcule la résistance statistique au mouvement adverse via :
le pire mouvement de 7 jours observé au cours des 5 dernières années.
Réduire le SafetyMultiplier :
✔ augmente le profit potentiel
✖ augmente fortement le risque statistique (pour toutes les paires)
Il s’agit d’un trade-off risque / rendement classique.
🔹 Déclencheur RSI (valeurs fixes)
-
RSI ≥ 86 → entrée acheteuse contre-tendance
-
RSI ≤ 14 → entrée vendeuse contre-tendance
Ces seuils fixes évitent le sur-optimisation et assurent une robustesse universelle.
🔹 Prise de profit globale par direction
Lorsque la somme des profits latents dans une direction dépasse :
(Solde + Crédit) × TargetProfitPct %
→ toutes les positions dans cette direction sont clôturées simultanément.
Falcon Eyes utilise ainsi la moyenne améliorée par les entrées successives
pour effectuer une récupération efficace.
🔹 Modes de trading
-
Achat uniquement
-
Vente uniquement
-
Les deux
-
Force Close (pas de nouvelles entrées + clôture totale)
Un marché unidirectionnel prolongé n’entraîne pas nécessairement une perte totale grâce à ce contrôle directionnel.
■ Comportement du marché & génération de profit
-
Faible dépendance au spread, range ou volatilité classique
-
Bonne tenue même en tendance prolongée grâce au contrôle directionnel
-
Les marchés en range avec amplitude régulière peuvent générer un profit fortement amplifié
Le risque n’apparaît que lorsque le mouvement adverse dépasse largement, et de manière prolongée, ce que le SafetyMultiplier avait prévu statistiquement.
■ À propos des pertes (point essentiel)
Falcon Eyes considère comme inévitable :
✔ La perte et le drawdown
Aucun réglage ne peut les éliminer totalement.
✔ La séparation stricte du capital
-
Compte de trading : opérations normales
-
Compte de réserve : fonds pour réinjecter en cas de perte totale
Puisque cette édition n’a pas de logique de récupération automatique,
la responsabilité de gestion revient entièrement à l’utilisateur.
■ Préparation obligatoire avant l’utilisation
🟧 1. Testeur de stratégie (obligatoire)
Vous devez tester et ajuster :
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
Modes de trading
-
Niveau de tolérance au risque
Le tout en fonction de votre propre stratégie d’investissement.
🟧 2. Test sur compte de démonstration (obligatoire)
Avant tout trading réel :
-
exécutez le testeur
-
faites tourner l’EA plusieurs semaines en démo
-
vérifiez drawdown, comportement, recovery
🟧 Remarques sur le SafetyMultiplier
Observations réelles en fin d’année 2025 :
-
Sur EURUSD, Safety=100 est insuffisant pour une exploitation stable
-
Le même phénomène apparaît sur d’autres paires
-
Ce n’est pas une particularité de l’EURUSD, mais un constat statistique général
■ Spécifications
-
Niveaux maximum de martingale : 10
-
Lots Fibonacci : fixe, intégré
-
Récupération automatique : aucune
-
SafetyMultiplier : paramétrable librement
-
RSI : seuils fixes (86 / 14)
-
TP : clôture globale de toutes les positions d’une direction
-
Paires supportées : toutes
-
Capital minimum recommandé : 600 USD
■ Recommandé pour :
-
Les utilisateurs recherchant un EA martingale transparent et mathématiquement contrôlé
-
Ceux qui privilégient la logique statistique plutôt que les boîtes noires
-
Les traders capables de régler les paramètres selon leur stratégie
-
Les utilisateurs qui comprennent et appliquent une gestion stricte du capital