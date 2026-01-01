■ Aperçu

Falcon Eyes – Personal Edition est un Expert Advisor basé sur :

une marge de sécurité calculée mathématiquement ,

une structure de lotissement en Fibonacci ,

l’analyse du pire mouvement de 7 jours observé sur les 5 dernières années ,

et une approche de récupération statistique du drawdown.

Cet EA ne part jamais du principe que “la perte n’existe pas”.

Au contraire — il est conçu avec l’idée que :

➡️ Les pertes et les drawdowns se produiront inévitablement.

Pour cette raison, vous devez séparer strictement le capital de trading et le capital de réserve (fonds de récupération).

Cette édition ne contient pas la logique de récupération automatique.

La gestion du risque relève donc entièrement de l’utilisateur.

■ Fonctionnalités principales (édition Personal)

🔹 Lotissement Fibonacci

Jusqu’à 10 niveaux de martingale avec un multiplicateur basé sur la suite de Fibonacci.

Le calcul du lot initial et de chaque niveau est entièrement automatique.

🔹 SafetyMultiplier (marge de sécurité)

L’EA calcule la résistance statistique au mouvement adverse via :

le pire mouvement de 7 jours observé au cours des 5 dernières années.

Réduire le SafetyMultiplier :

✔ augmente le profit potentiel

✖ augmente fortement le risque statistique (pour toutes les paires)

Il s’agit d’un trade-off risque / rendement classique.

🔹 Déclencheur RSI (valeurs fixes)

RSI ≥ 86 → entrée acheteuse contre-tendance

RSI ≤ 14 → entrée vendeuse contre-tendance

Ces seuils fixes évitent le sur-optimisation et assurent une robustesse universelle.

🔹 Prise de profit globale par direction

Lorsque la somme des profits latents dans une direction dépasse :

(Solde + Crédit) × TargetProfitPct %

→ toutes les positions dans cette direction sont clôturées simultanément.

Falcon Eyes utilise ainsi la moyenne améliorée par les entrées successives

pour effectuer une récupération efficace.

🔹 Modes de trading

Achat uniquement

Vente uniquement

Les deux

Force Close (pas de nouvelles entrées + clôture totale)

Un marché unidirectionnel prolongé n’entraîne pas nécessairement une perte totale grâce à ce contrôle directionnel.

■ Comportement du marché & génération de profit

Faible dépendance au spread, range ou volatilité classique

Bonne tenue même en tendance prolongée grâce au contrôle directionnel

Les marchés en range avec amplitude régulière peuvent générer un profit fortement amplifié

Le risque n’apparaît que lorsque le mouvement adverse dépasse largement, et de manière prolongée, ce que le SafetyMultiplier avait prévu statistiquement.

■ À propos des pertes (point essentiel)

Falcon Eyes considère comme inévitable :

✔ La perte et le drawdown

Aucun réglage ne peut les éliminer totalement.

✔ La séparation stricte du capital

Compte de trading : opérations normales

Compte de réserve : fonds pour réinjecter en cas de perte totale

Puisque cette édition n’a pas de logique de récupération automatique,

la responsabilité de gestion revient entièrement à l’utilisateur.

■ Préparation obligatoire avant l’utilisation

🟧 1. Testeur de stratégie (obligatoire)

Vous devez tester et ajuster :

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

Modes de trading

Niveau de tolérance au risque

Le tout en fonction de votre propre stratégie d’investissement.

🟧 2. Test sur compte de démonstration (obligatoire)

Avant tout trading réel :

exécutez le testeur

faites tourner l’EA plusieurs semaines en démo

vérifiez drawdown, comportement, recovery

🟧 Remarques sur le SafetyMultiplier

Observations réelles en fin d’année 2025 :

Sur EURUSD, Safety=100 est insuffisant pour une exploitation stable

Le même phénomène apparaît sur d’autres paires

Ce n’est pas une particularité de l’EURUSD, mais un constat statistique général

■ Spécifications

Niveaux maximum de martingale : 10

Lots Fibonacci : fixe, intégré

Récupération automatique : aucune

SafetyMultiplier : paramétrable librement

RSI : seuils fixes (86 / 14)

TP : clôture globale de toutes les positions d’une direction

Paires supportées : toutes

Capital minimum recommandé : 600 USD

■ Recommandé pour :