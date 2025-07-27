Indicateur MultiFrame Momentum

Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse la force et la direction du momentum sur plusieurs temporalités, combinant les patterns de prix avec la volatilité dynamique pour générer des signaux plus précis. Il utilise un système de pondération intelligent qui ajuste automatiquement l'influence de chaque timeframe en fonction de son activité récente (basée sur l'ATR), ce qui le rend idéal pour opérer sur des marchés à volatilité changeante comme le Forex, les indices ou les cryptomonnaies.

Comment l'utiliser

1. Configuration Initiale

Sélection des Timeframes : Activez/désactivez les cadres temporels selon votre stratégie :

Scalping : M1-M30

Day Trading : M15-H4

Swing Trading : H1-W1

Poids Dynamiques (ATR) :

UseDynamicWeights : Active/désactive l'ajustement automatique des poids (recommandé : ON ).

ATR_Period : Période pour calculer la volatilité (ex : 14 pour l'équilibre, 7 pour une plus grande sensibilité).

ATR_Multiplier : Intensité de l'effet ATR (0.3 = doux, 1.0 = agressif).

Ajustements des Patterns :

ContinuationWeight : Poids des patterns de continuation (ex : bougies consécutives dans la même direction).

ReversalWeight : Poids des patterns de retournement (ex : bougies qui inversent la direction).

Seuils de Signal :

BuyThreshold : Pourcentage minimum de probabilité haussière pour un achat (ex : 100).

SellThreshold : Pourcentage minimum de probabilité baissière pour une vente.

StrongSignalThreshold : Force minimale du pattern pour des signaux fiables (ex : 0.5).

2. Interprétation des Signaux

Ligne Verte :

Condition : Probabilité haussière > BuyThreshold + pattern avec force > StrongSignalThreshold .

Action : Signal d'achat de haute confiance.

Ligne Rouge :

Condition : Probabilité baissière > SellThreshold + pattern avec force < -StrongSignalThreshold .

Action : Signal de vente de haute confiance.

3. Filtres Additionnels

Historique Analysé ( HistoryBars ) :

Nombre de bougies précédentes évaluées sur chaque timeframe (ex : 3 = analyse les 3 dernières bougies).

Volatilité Adaptative :

Les timeframes avec un ATR (volatilité) plus élevé ont automatiquement plus de poids, filtrant les marchés latéraux.

Stratégies Recommandées

Pour les Scalpers (M1-M15)

Signaux Rapides :

Achetez lorsque la ligne est verte et que le prix clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger (20,2) .

Vendez lorsque la ligne est rouge et que le prix clôture en dessous de la bande inférieure.

Gestion des Risques :

Utilisez des stops dynamiques basés sur l'ATR du timeframe opéré (ex : 1.5 x ATR actuel).

Pour les Swing Traders (H1-D1)

Confirmation par le Volume :

Filtrez les signaux où le volume est > 30% de la moyenne des 50 dernières bougies.

Divergences :

Si la ligne est verte mais que le prix fait des plus bas plus bas, attendez une clôture au-dessus du plus haut précédent.

Pour les Cryptomonnaies

Ajustements Recommandés :

ATR_Period = 10 (plus grande sensibilité aux changements brusques).

ATR_Multiplier = 0.7 (équilibre entre réactivité et stabilité).

Évitez d'opérer sur des timeframes < M5 pendant les nouvelles importantes.

Avantages Clés

Signaux plus précis : Combine les patterns de prix et la volatilité en temps réel.

Adaptabilité : Fonctionne aussi bien sur les marchés en tendance que latéraux.

Personnalisation : Ajustable à tout style de trading (scalping, swing, position).

Note : Pour les opérations intrajournalières, il est recommandé d'opérer pendant les sessions de Londres et de New York.



