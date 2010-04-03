BB KC Hybrid Squeeze Band

BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression

La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins de bruit.

Que fait-il ?

  1. Calcul de la Bande Hybride Dynamique Il fusionne les bandes supérieures et inférieures de BB et KC au moyen d'un coefficient de pondération ajustable, créant un canal qui hérite du meilleur des deux mondes :

    • BB : sensibilité au changement par l'écart-type.

    • KC : robustesse basée sur la volatilité réelle (ATR).

  2. Détection Automatique des Zones de Compression ("Squeeze") L'indicateur mesure la largeur hybride dynamique et la compare à son historique récent (percentile). Lorsque la bande se rétrécit en dessous du seuil défini, il marque un événement de compression sur le graphique à l'aide de symboles visuels (cercles ou flèches) :

    • Cela suggère que le marché accumule de la pression avant un mouvement explosif.

  3. Système d'Alertes Intelligentes Recevez des alertes personnalisées (son, e-mail, notification push) lorsque le prix franchit :

    • La bande supérieure (signal possible de breakout haussier).

    • La bande inférieure (signal possible de rupture baissière).

    • Il évite les alertes répétitives grâce à un système de contrôle du temps (cooldown).

Avantages par rapport aux BB ou KC séparément

Caractéristique

BB KC Hybrid Squeeze Band

Bandes de Bollinger

Canal de Keltner

Détection de compression contextuelle

Automatique et précise

Manuelle/Visuelle

Non disponible

Adaptabilité au marché latéral/tendance

Ajustable par poids

Sensible au bruit

Meilleur en tendance

Alertes intégrées et configurables

Complètes

Non

Non

Visualisation claire et professionnelle

Moderne et esthétique

Limitée

Limitée

Unité de temps indépendante (M1 à MN1)

Compatible

Dépend du graphique

Dépend du graphique

Modes d'utilisation recommandés

  • Trading de rupture (Breakout) : Attendez un événement de squeeze + rupture du canal pour opérer dans la direction du breakout.

  • Scalping ou intraday : Utilisez-le en M1-M15 pour détecter les débuts d'expansion après une consolidation silencieuse.

  • Confirmation d'entrée/sortie : Filtrez les faux signaux en le combinant avec votre stratégie principale. Par exemple, n'entrez que lorsque le prix franchit la bande après un squeeze.

Entièrement configurable

  • Poids BB vs KC (BB_KC_Weight)

  • Afficher ou masquer la ligne médiane

  • Symboles et couleurs pour la compression

  • Unité de temps indépendante (permet l'analyse H4 sur un graphique M5)

  • Son, notification et e-mail lors de la rupture des bandes

Idéal pour les traders qui cherchent à :

  • Détecter les compressions de volatilité réelles (non subjectives).

  • Opérer avec un avantage statistique avant un breakout.

  • Combiner le meilleur de Bollinger et Keltner dans un seul canal avancé


