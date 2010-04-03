BB KC Hybrid Squeeze Band

Laguerre RSI Classic Andres Felipe Carvajal Rodriguez Indicateurs

Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve