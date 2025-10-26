________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Partie 1 : L'EA MT5 Description :

Titre : The Fool : Système de cassures professionnelles.





Lassé des EA Martingale et Grid risqués qui peuvent ruiner votre compte du jour au lendemain ? The Fool est un Expert Advisor professionnel conçu pour la sécurité, la cohérence et la précision. Ce système spécialisé est conçu pour capitaliser sur la volatilité importante et prévisible de l'ouverture de la séance new-yorkaise des principaux indices comme le NASDAQ (NQ) et le Dow Jones (YM).





Il ne s'agit PAS d'un système pour s'enrichir rapidement. Il s'agit d'un outil de trading patient, basé sur des règles et basé sur les principes classiques de l'action des prix.





Philosophie de base :





La logique de The Fool est centrée sur la stratégie ORB (Opening Range Breakout) et d'autres stratégies de cassures. Il définit méticuleusement les plus hauts et les plus bas initiaux de la séance, puis attend patiemment un signal d'entrée à forte probabilité, filtrant ainsi les bruits de marché et les faux mouvements.





Fonctionnalités clés





Sécurité avant tout - Aucune stratégie dangereuse : The Fool utilise un stop-loss fixe pour chaque transaction. Il n'y a absolument AUCUNE Martingale, AUCUNE Grille, AUCUNE Moyenne Baissière, ni aucune autre technique de gestion de fonds à haut risque. Votre risque est toujours défini et contrôlé.





Prise de profit avancée : Pourquoi se contenter d'un seul Take Profit ? The Fool divise chaque transaction en trois positions distinctes, vous permettant ainsi de :





Sécuriser vos profits initiaux avec un objectif initial prudent.





Laisser une partie de votre transaction se dérouler pour capturer des mouvements plus importants et suivre les tendances.





Bénéficiez d'une méthode éprouvée utilisée par les traders professionnels pour maximiser vos gains et réduire vos risques.





Trading à deux instruments : Diversifiez votre approche sans avoir recours à plusieurs graphiques ou EA. The Fool peut trader simultanément NQ et YM, chacun avec sa propre stratégie préconfigurée, le tout géré depuis un seul graphique.





Deux modèles de trading pré-optimisés : Chaque instrument se comporte différemment. C'est pourquoi The Fool propose deux modèles de trading intégrés distincts pour NQ et YM :





La version classique : un modèle de cassure pure, plus agressif, conçu pour un momentum fort.





La version The Fool : un modèle plus conservateur et sélectif qui attend la confirmation d'une action de prix spécifique avant d'entrer dans une transaction.





Vous pouvez choisir de trader un modèle ou les deux, ce qui vous donne un contrôle total sur votre fréquence de trading.





Filtres de trading intelligents : L'EA intègre des filtres professionnels pour améliorer la qualité des transactions, notamment un filtre de volatilité pour éviter les marchés chaotiques ou morts, et un filtre de tendance pour vous assurer de trader sur la dynamique dominante du marché.





Prenez le contrôle de votre trading indiciel grâce à un système professionnel et à gestion des risques. Laissez The Fool se charger de l'analyse patiente et approfondie pour vous.

Auteur : Raizel





Copyright : The Fool/2025

Partie 2 : Guide d'utilisation / Tutoriel





The Fool EA - Guide d'utilisation (v1.0)





Bienvenue et merci d'avoir choisi The Fool. Ce guide vous guidera dans la configuration, le backtesting et l'utilisation efficace de l'EA. Veuillez le lire attentivement.





Section 1 : La règle la plus importante : utiliser un graphique M1 !





Cet Expert Advisor est un système sophistiqué à plusieurs unités de temps. Pour que son horloge interne et ses calculs fonctionnent avec une précision de 100 %, il DOIT être associé à un graphique M1 (1 minute).





Pour le backtesting : vous devez sélectionner M1 dans le testeur de stratégie.





Pour le trading en direct/démo : vous devez faire glisser l'EA sur un graphique M1.





L'EA continuera de trader selon sa logique interne de 5, 15 ou 30 minutes, mais son « pulsation » doit être un graphique M1. L'associer à un autre intervalle de temps entraînera un dysfonctionnement.





Section 2 : Comment backtester l'EA





L'EA pouvant trader plusieurs symboles, vous devez backtester chaque instrument un par un.





Guide étape par étape :





Ouvrez le testeur de stratégie dans MetaTrader 5 (Affichage -> Testeur de stratégie ou Ctrl+R).





Sélectionnez l'EA : Choisissez The Fool.ex5.





Sélectionnez le symbole : Choisissez l'instrument à tester (par exemple, US100Cash pour NQ ou US30Cash pour YM).





Sélectionnez l'intervalle de temps : Choisissez M1 (minutes). Cette option est obligatoire.





Sélectionnez les dates : Choisissez la période de test souhaitée.





Cliquez sur l'onglet « Entrées » pour configurer l'EA pour votre test.





Configuration des entrées pour le backtesting :





Instruments_To_Trade : Il s'agit du paramètre le plus important pour les tests.





Pour tester NQ, vous devez le définir sur NQ_Only.





Pour tester YM, vous devez le définir sur YM_Only.





NQ_Trading_Model / YM_Trading_Model : Choisissez le modèle préconfiguré à tester (Classic_Version, The_Fool_Version ou Both_Models).





Vérification des noms de symboles : Assurez-vous que les entrées Symbol_NQ et Symbol_YM correspondent exactement au symbole sélectionné pour le test.



