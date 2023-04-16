Ultimate Trade Panel

5

Ultimate Trade Panel MT4 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL4. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risques pour optimiser l’expérience de trading.

Remarque : Téléchargez et testez la version démo de Ultimate Trade Panel MT4 sur votre compte démo ici.

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Ultimate Trade Panel MT5

Vous pouvez télécharger la version complète pour MT4 ici : Ultimate Trade Panel MT4

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres et Inputs

Fonctionnalités :

  • Gestionnaire d’Indicateurs : Chargez des indicateurs basés sur des modèles spécifiés dans les inputs, éliminant le besoin de modifier les indicateurs via la barre d’outils pour une prise de décision rapide.
  • Gestionnaire de Symboles : Passez d’un symbole à l’autre directement via les boutons de la fenêtre de surveillance du marché sans changer de graphique, permettant des transitions rapides.
  • Gestionnaire de Périodes : Changez de période en un seul clic, évitant la navigation dans la barre d’outils pour un accès plus rapide.
  • Gestionnaire Multi-Ordres : Exécutez plusieurs ordres d’achat et de vente en un seul clic, simplifiant le processus de placement de plusieurs ordres.
  • Trading en Un Clic : Placez des ordres d’achat/vente avec stop-loss/take-profit, spécifiez la taille des lots et fermez tous les trades en un clic pour une exécution rapide.
  • Gestionnaire de Risques : Calculez la taille des lots en fonction du solde du compte et des paramètres de stop-loss pour simplifier la gestion des risques.
  • Configuration de Breakeven : Définissez des pips de breakeven basés sur le prix moyen des trades ouverts pour protéger les profits.
  • Fermeture Partielle : Fermez une position partiellement selon un pourcentage spécifié pour un meilleur contrôle de la prise de bénéfices.
  • Assistant d’Automatisation/Gestionnaire de Trailing Stop : Définissez les paramètres de trailing stop (début, distance, incrément) pour améliorer la gestion des risques et la protection des profits.
  • Gestionnaire d’Ordres en Attente : Ouvrez une grille d’ordres en attente avec des distances et niveaux prédéfinis, incluant stop-loss et take-profit pour chaque trade.
  • Gestionnaire de Fermeture : Fermez les trades sous diverses conditions (par exemple, tous les achats, ventes, trades rentables ou perdants) ou supprimez les ordres en attente pour un contrôle total.
  • Compteur de Pips : Surveillez en temps réel les profits/pertes en pips pour le symbole sélectionné, offrant une vision claire des performances.

Remarque : Ultimate Trade Panel MT4 est conçu pour automatiser et simplifier les tâches de trading, nécessitant une configuration appropriée pour s’aligner sur votre stratégie de trading. Assurez-vous que tous les paramètres, tels que les paramètres de risque et les modèles d’ordres, sont correctement définis avant une utilisation en compte réel pour maximiser l’efficacité et le contrôle.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de vos besoins de trading :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Avis 1
lauro1956
5742
lauro1956 2023.11.14 11:07 
 

Sensational assistance Problem resolved in less than 24 hours

The utility is really practical, solvent and comfortable

5 stars again for Mr Banerjee

This is the only utility that handles templates effectively... all the others are a hassle.

I congratulate you Mr. Banerjee

Produits recommandés
Telegram RSI Trader
Serhii Tymchenko
Utilitaires
Hallo traders! Just finished a telegram utility which can be of interest for smartphone live traders. What is offered inside? Main settings of EA is simple and standard you can use any pair available in MetaTrader. Mainly it was created this for BTCUSD but will work with any pair. What is the main I wanna show: we have always fresh info from market inside buttons refreshing: After start it has 0.00 lots and it will not allow trade by accidental touch. You need to add a Risk + and get 0.01 :) In
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitaires
Trade History Exporter automatically exports trade history to a CSV (comma separated values) file. Trade History Exporter: - automatically exports trade history every time a trade is closed - allows you to manually force an export by using the "W" key on your keyboard - can use Order Comments as Magic Numbers - useful for instance when using a Trade Copier - calculates the Net Profit per trade
AllChartsSyncChanger MT4
Hiroaki Ihara
Utilitaires
All Charts Sync Changer Mini est ici : Cliquez ici All Charts Sync Changer+ MT4 est la version avancée de All Charts Sync Changer Mini. Que vous soyez un analyste multi-temporels ou un trader avec des écrans limités, cet outil sera votre puissant allié. Transformez votre MT4 en un centre de commandement d'analyse professionnel. L'outil ultime de synchronisation de graphiques et de commutation à haute vitesse Je veux changer toute la configuration de mes graphiques en un instant pour chacune de
Pip by Pip Trailing SL Manager
Rajiv Ishwar
Utilitaires
Install as an EXPERT ADVISOR for it to work. This product will not work in strategy tester because it requires trades to be opened first.   Therefore, the 1 month rental option for $10 is included for you to test the product. That is the lowest price allowed by the website. The trailing stop loss (TSL) on MetaTrader 4 only works on set ranges. For example, if the TSL is set at 20 pips or 200 points, the trailing SL will move to sell/buy price only once 20 pips/200 points are gained. It does not
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitaires
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Booster Seven
David Gaganidze
Utilitaires
Полуавтоматический торговый робот Booster Seven помогает трейдеру торговат, решения о торговле в направленнии Buy или Sell принимает трейдер. У робота на графике выведенны функции Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell limit и AUTO S/L. Также статистические параметры торговли. При выборе функции Buy торговля начнется открытием позиции Buy начальным лотом, имеющим соответствующие Stop Loss и Take Profit. Новая позиция открывается, когда цена на указанный пункт превысит отметку предыдушег
Size calculator
Smail El Hassar
Utilitaires
Size Calculator allow you to calculate the size you need for your position giving two parametres: the number of pips risked and the money risked, for example if you want to risk 20 USD on 200 pips, then you will need to input 200 in the case reserved for pips and 20 in the case reserved for risk, the size will appear in left top carner of the chart in your metatrader 4 platform,  Size Calculator  support the following symbols : EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD  GOLD WTI  EURJPY GBPJPY USDJPY AUDJPY C
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilitaires
The Draggable Candle Timer  for MT4  is a clean, minimal, and fully customizable tool that displays the live countdown to the next candle close. Designed for flexibility, it can be dragged and repositioned anywhere on the chart, ensuring it never interferes with your analysis.  The timer runs on the system clock, so without the glitches or delays common in other candle timers that run on the Market Watch clock. To move the timer:   Double-click to select it, then drag it by the upper-left ancho
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Excellent outil utilitaire où vous pouvez surveiller en temps réel la moyenne de votre compte et la propagation du symbole Celui-ci saura identifier précisément les données, pour pouvoir savoir par exemple si vous avez un compte Prop Firm, connaître la bonne Laverage et si le spread est manipulé, etc. pour faire un lotage précis Combinaison d'un effet de levier et d'un indicateur de spread. Des outils pour automatiser la vérification de l'effet de levier et du spread sur votre compte de tradin
FREE
Modify SELL orders
Hafis Mohamed Yacine
Utilitaires
Modify SELL orders v1.0    Managing Orders   During trading, you may need to modify   orders, i.e.   to change stop levels or  take profit. This can be done with one click with  the script Modify SELL orders v1.0 The script modifies all orders (market )  with specified Take Profit and Stop Loss.(pip or price) If the take profit or(and) stop loss is incorrect, then the value is not changed. Parameters script : Take Profit (PIP) Stop Loss (PIP) Take Profit (price) Stop Loss (price)
Trade History Exporter Utility
Stefan Ferreira
Utilitaires
Trade History Exporter automatically exports trade history to a CSV (comma separated values) file. Trade History Exporter: - automatically exports trade history every time a trade is closed - allows you to manually force an export by using the "W" key on your keyboard - can use Order Comments as Magic Numbers - useful for instance when using a Trade Copier - calculates the Net Profit per trade
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilitaires
Prenez le contrôle de votre portefeuille de devises. Voyez instantanément où vous en êtes, ce qui fonctionne et ce qui vous fait mal ! VERSION MT5 DISPONIBLE ICI : https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Le tableau de bord Trade Manager est conçu pour vous montrer en un coup d'œil où se trouve actuellement chaque position que vous détenez sur le marché des changes et faciliter la compréhension de la gestion des risques et de l'exposition aux devises. Pour les traders qui évoluent progress
Manager
Petr Plechac
Utilitaires
A new way of managing your trades – efficiently, automatically and with no emotions. Control various markets and manage many different trades at one moment. Grasp your competitive advantage and ultimately find out what profitable trading looks like! Trademanager is a piece of software developed for MT4 platforms. This tool enables you to completely set up all parameters for many different trades on many different markets – at one time and with no emotions as psychological obstacles. Must-need to
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitaires
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
KFX Dashboard EA
Peter Kariuki Thande
Utilitaires
** Automatically Adds to your existing trades that you open ** KFX Dashboard EA monitors Price Action using Candle Direction + Moving Average on Multiple currency pairs (selected by you) and on Multiple Timeframes (selected by you). The dashboard also reveals Currency Strength of pairs based on your Moving Average selection. KFX Dashboard EA option to set Stop Loss(SL) and Take Profit(TP) based on your selected Timeframe and ATR / Points settings. Trailing stop by ATR / Points also available (s
Swap Trend
Santi Quagliana
Experts
Bonjour, rencontrez la tendance Swap. Swap Trend est une solution simple mais efficace. peut être utilisé dans tous les échanges. l'EA lit le swap du commerce et détermine s'il est à la hausse ou à la baisse. les résultats des tests sont extraordinaires, essayez-le vous-même dans la version de démonstration. Assurez-vous qu'il y a au moins un achat ou une vente Swap positif, puis testez-le. l'échange change constamment, mais lors des tests, il utilisera l'actuel. pour cette raison, il ne doit
Pip Collector Equity Protector
Christopher Graham Parish
Utilitaires
Auto-Close Profits And Protect Your Equity. Close All Trades At Profit Target By Magic Number And Cut Losses At Max Drawdown Level Set By You. And/or Run several EA's on several pairs and several timeframes - and monitor them all in one place! Automatically Opens Your Charts Containing Your Templates (with EAs on if you wish) And Starts Trading Each Day At A Time Set By You. You Set The Overall Profit Traget And Maximum Allowed Drawdown. This includes Swap Fees and Commissons. Then This EA
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Indicateurs
What Is Currency StrengtT Indicator? A currency strengthT indicator is a graphical tool that shows the strength of a currency. Common indicators usually show the strength of a currency in relation to another currency, however, with some calculations it is possible to find the absolute strength of each individual currency. Therefore, a currency strength matrix indicator (or meter) is a tool that tries to express the absolute strength of a currency, so that you can compare this strength with the
Emini Trade Panel
Lee Teik Hong
Utilitaires
Emini Trade Panel Price - Launch Promotion: FREE - Normal Price: $50 Symbol Recommended - S&P 500 Index Timeframe - 5 minutes Main features - Click Button on Chart. - Auto StopLoss Mode: Previous Bar Setting - Trailing Stop ON/OFF - Active Time To Highlight Setting - Color Scheme Selection - Show Profit/Loss Label EA Ideas - A Successful Professional Trader scalping 1 Point and use Price Action Stops. - Trade very small. The smallest you possibly can trade. - Take a look for Swing trades a
FREE
Quick Style
Maxim Polishchuk
4.71 (7)
Utilitaires
The Quick Style utility is designed for facilitation and acceleration of working with the properties of graphical objects. Left-click a graphical object while holding the Shift key to open the quick access window for configuring the object properties. In the window, you can change the color, style and line width with one click, including those of other graphical objects. All changes are displayed immediately. To close the Quick Style , simply click the free space on the chart. The utility is eas
FREE
Easy Channel
Denis Glaz
Indicateurs
Channel indicator based on the principles of mathematical statistics. It uses neural networks to simplify a lot of complex calculations, which makes the indicator fast, even for weak computers. How it works The indicator is based on the moving average, the period of which you can set. The indicator analyzes price deviations from the moving average line for the last 1440 or 2880 bars, and each line indicates a certain probability of a price reverse depending on the selected settings: Standard,
Spread Writer
Gerhard Beyer
Utilitaires
This Expert Advisor shows Spread of maximal 26 Items in one Chart. For Every Item, a File could be writen. The Timeframe for average Spread could be selected. The Main Advantage of this EA is the ability to Watch Longterm. Spread for the Broker with the Files writen by the EA. The Files are stored in the Directory \mql\files for live Charts \tester\files for Backtest In Backtest only one Currency could be writen Filename: Spread+Account+Item+Timeframe.CSV Attention lower Timeframe, faster File g
Hidden Gap by MMD MT4
Mariusz Maciej Drozdowski
Indicateurs
Hidden Gap by MMD Hidden Gap by MMD is a unique indicator that detects hidden gaps between three consecutive candles. This observation isn't my own, but in the MMD methodology, it has its application alongside other original indicators. You can apply this indicator to the chart multiple times and set the interval from which you want to see the hidden gaps. You can show or hide these gaps as needed. For example, you can view the chart at an M5 interval and see hidden gaps from an M15 chart, etc.
Telegram Signal Sender
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre capacité à partager des signaux forex avec le Telegram Signal Sender MT4, un outil puissant conçu pour automatiser et simplifier le processus d’envoi de signaux de trading vers votre canal Telegram, parfait pour les fournisseurs de signaux débutants comme établis. Très apprécié dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour son efficacité dans la diffusion des signaux, cet
Chart Control MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicateurs
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/109444
FREE
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilitaires
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Currency RSI
Lobar Berdiyarova
Indicateurs
Advanced Currency Strength Indicator Comprehensive Market Analysis in One Tool User-Friendly and Versatile for All Traders This indicator simplifies market analysis by evaluating the strength of 28 forex currency pairs, along with Gold, Silver, and other selected instruments. By using a Triangular Moving Average (TMA) and ATR-based bands, it provides a structured view of market movements, assisting traders in making informed decisions. Identify Market Trends Efficiently The indicator helps ass
PZ Risk Management
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Indicateurs
This indicator monitors the vital constants of your trading account to keep it healthy and away from excessive risks. It monitors all trades, absolute exposure, account floating point and leverage currently in use, using different color codes for your interpretation.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to understand The indicator is clean and simple It calculates exposure by pairs and currencies Keep your used leverage controlled at all ti
FREE
DI Drop Order
Dmitry Iglakov
Utilitaires
This is a script for quick and easy placement of orders (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) to the user's choice. Simply drop the script on a chart part where you want to place the selected order. You can also set the automatic calculation of the lot size for the position, depending on the risk as a percentage. Also, you can use the script as a supplement to your trading strategy, since it is possible to specify a magic number. Features Fast placing of a required order (Buy Stop, Sell S
FREE
Target Profit All
Mr Nukool Chanchingchit
5 (1)
Utilitaires
What is a tool ? Used for monitoring profit summary in your portfolio, by setting profit target. The tool will automatically close all open orders. When the profits meet the target set. How to use Place the tool on any currency pair, any timeframe and set profit target. Easy... Currency Pair : Any Timeframe : Any Input Parameter Summary profit for auto close all orders ($) Meaning : Input your profit target here. Visit my products Target Profit Magic Target Profit All The Profit Tracker Currenc
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (421)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (1)
Utilitaires
Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.06 (18)
Utilitaires
Il s'agit d'un optimiseur de paramètres automatique pour l'indicateur Trend Line PRO Vous pouvez facilement et rapidement trouver les paramètres optimaux pour votre indicateur Trend Line PRO préféré.  L'optimisation ne prend que quelques secondes. L'optimiseur vous permet de trouver les meilleurs paramètres pour chaque paire et période: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, ainsi que les valeurs pour Time Filter et HTF Filter sur la section sélectionnée de l'histoire (Days)  Pour optimiser différents
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitaires
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Easy Trade Manager
Anoop Sivasankaran
4.78 (36)
Utilitaires
New version with Panel updated..! (Thank you users for all your great feedback!) - Enter the Risked Amount or Lot size or % of Balance (New!) Drag the RED line on the chart to fix the Stop-Loss. Drag Blue line (New!) for Limit/Stop orders automatically ! Adjust TP1, TP2 and TP3 lines You are ready to Buy/Sell > Adjust the lines even after the trade - New! Check the user video - https://tinyurl.com/etmmt4ea Automatic Breakeven TP1/2 | Book Part/Partial Profit TP1-TP2 | Automatic Magic Trail TP1
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Plus de l'auteur
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT5, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitaires
Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT5, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser la placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes comm
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT5, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT4, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le tra
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingV
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitaires
MT5 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour copier les trades d’un compte MT5 source vers plusieurs comptes MT5 ou MT4 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchron
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT4, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 5, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un fa
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 5, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitaires
MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une s
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 4 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération p
SuperTrend Multicurrency Scanner MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Tableau de bord Supertrend Multicurrency Scanner MT4 est un outil puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur Supertrend. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de la tendance de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les aligner sur leurs stratégies. La version pour MT5 est disponible ici : SuperTrend Multicu
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez la précision de votre trading avec l' Indicateur GG TrendBar MT5 , un outil puissant multi-cadres temporels exploitant l'ADX et le Parabolic SAR pour fournir des signaux de tendance consolidés sur jusqu'à 9 cadres temporels. Issu de concepts avancés d'analyse de tendance popularisés dans les années 2010 sur des plateformes comme Forex Factory et MQL5, cet indicateur a gagné en popularité pour sa capacité à filtrer le bruit en exigeant un alignement entre les cadres temporels sélectionn
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT5 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 5, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL5. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicateurs
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos décisions de trading avec l' Angle of Moving Average MT4 , un indicateur innovant qui quantifie la pente des moyennes mobiles pour offrir des insights clairs sur la direction et le momentum du marché. Fondé sur le principe de mesurer l'inclinaison angulaire des moyennes mobiles sur un nombre spécifique de barres, cet outil est devenu un pilier de l'analyse technique depuis sa conceptualisation dans les communautés de trading autour de 2010. Largement discuté sur des forums comme F
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Experts
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Filtrer:
lauro1956
5742
lauro1956 2023.11.14 11:07 
 

Sensational assistance Problem resolved in less than 24 hours

The utility is really practical, solvent and comfortable

5 stars again for Mr Banerjee

This is the only utility that handles templates effectively... all the others are a hassle.

I congratulate you Mr. Banerjee

Biswarup Banerjee
37067
Réponse du développeur Biswarup Banerjee 2023.11.14 12:26
Thank you so much for your feedback. It really motivates me to create and improve my products.
Répondre à l'avis