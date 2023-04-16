Ultimate Trade Panel MT4 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL4. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risques pour optimiser l’expérience de trading.

Fonctionnalités :

Gestionnaire d’Indicateurs : Chargez des indicateurs basés sur des modèles spécifiés dans les inputs, éliminant le besoin de modifier les indicateurs via la barre d’outils pour une prise de décision rapide.

Gestionnaire de Symboles : Passez d’un symbole à l’autre directement via les boutons de la fenêtre de surveillance du marché sans changer de graphique, permettant des transitions rapides.

Gestionnaire de Périodes : Changez de période en un seul clic, évitant la navigation dans la barre d’outils pour un accès plus rapide.

Gestionnaire Multi-Ordres : Exécutez plusieurs ordres d’achat et de vente en un seul clic, simplifiant le processus de placement de plusieurs ordres.

Trading en Un Clic : Placez des ordres d’achat/vente avec stop-loss/take-profit, spécifiez la taille des lots et fermez tous les trades en un clic pour une exécution rapide.

Gestionnaire de Risques : Calculez la taille des lots en fonction du solde du compte et des paramètres de stop-loss pour simplifier la gestion des risques.

Configuration de Breakeven : Définissez des pips de breakeven basés sur le prix moyen des trades ouverts pour protéger les profits.

Fermeture Partielle : Fermez une position partiellement selon un pourcentage spécifié pour un meilleur contrôle de la prise de bénéfices.

Assistant d’Automatisation/Gestionnaire de Trailing Stop : Définissez les paramètres de trailing stop (début, distance, incrément) pour améliorer la gestion des risques et la protection des profits.

Gestionnaire d’Ordres en Attente : Ouvrez une grille d’ordres en attente avec des distances et niveaux prédéfinis, incluant stop-loss et take-profit pour chaque trade.

Gestionnaire de Fermeture : Fermez les trades sous diverses conditions (par exemple, tous les achats, ventes, trades rentables ou perdants) ou supprimez les ordres en attente pour un contrôle total.

Compteur de Pips : Surveillez en temps réel les profits/pertes en pips pour le symbole sélectionné, offrant une vision claire des performances.

Remarque : Ultimate Trade Panel MT4 est conçu pour automatiser et simplifier les tâches de trading, nécessitant une configuration appropriée pour s’aligner sur votre stratégie de trading. Assurez-vous que tous les paramètres, tels que les paramètres de risque et les modèles d’ordres, sont correctement définis avant une utilisation en compte réel pour maximiser l’efficacité et le contrôle.

Conseil important :

Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de vos besoins de trading :

Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

