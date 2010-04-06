⚡ Plus que 7/10 copies au prix de lancement de 85 $ ! ⚡

Philosophie — « Ne construire que lorsque le marché dit oui. »

La plupart des grilles placent des niveaux et espèrent. MAM White demande d’abord l’autorisation — à la tendance, à la volatilité, à votre courtier. Elle ne construit une grille LIMIT unilatérale que lorsque l’EMA rapide est alignée avec une forte tendance EMA lente et que le prix est correctement éloigné du centre. Pas de tendance ? Pas de construction. Nouveau retournement ? Délai de refroidissement. Spread trop large ou en dehors des heures ? En attente.

Lorsqu’elle agit, elle le fait avec retenue : ordres LIMIT placés par pas mesurés autour de l’EMA_fast, chacun validé par le serveur et respectant stops/niveaux gelés. Si le TP ne peut pas être attaché à l’ouverture, il est ajouté après exécution, sans drame. Résultat : une grille qui se comporte comme un assistant discipliné : alignée avec le marché, contrôlée et allergique aux erreurs de courtier. Structure calme > remplissages chaotiques.



