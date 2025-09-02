Day and Week Separator

Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux ou spécifiques au marché, comme souligné dans les discussions sur des plateformes telles que Investopedia et TradingView. Les traders louent sa capacité à améliorer la clarté des graphiques, les utilisateurs rapportant une analyse basée sur les sessions améliorée et une planification des trades jusqu’à 20% plus efficace grâce à un marquage clair des sessions de trading, en particulier pour ceux dans des régions avec des décalages horaires importants (par exemple, les traders de la région Asie-Pacifique utilisant des courtiers européens). Ses avantages incluent une visualisation précise des transitions journalières et hebdomadaires du marché, des offsets horaires personnalisables pour correspondre aux heures locales ou stratégiques, et une conception légère qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle configuration de trading, idéale pour les scalpers, day traders et swing traders cherchant à optimiser leurs entrées et sorties basées sur les cycles de marché temporels.

Le Day and Week Separator MT4 trace des lignes verticales en pointillés (style dash-dot-dot par défaut, largeur 2) aux horaires spécifiés par l’utilisateur (par exemple, 7:00 sur le graphique pour 00:00 heure locale), avec des couleurs personnalisables pour chaque jour (dimanche rouge, autres jaune par défaut) et des lignes en gras (largeur 3x) pour le lundi afin de marquer le début de la semaine, renforçant la distinction visuelle des nouvelles semaines de trading. Il utilise un minuteur (250ms) pour ajuster dynamiquement les étiquettes de texte (police Arial, taille 8, ancrées en bas) positionnées par rapport aux hauts/bas du graphique, garantissant une clarté dans les plages de prix volatiles. L’entrée MaxBarsToLookBackForSeparators permet de limiter la génération de lignes historiques, optimisant les performances pour les traders à haute fréquence. Les avantages clés incluent une synchronisation des fuseaux horaires sans effort, aucun repaint ni retard, et une compatibilité avec tous les symboles et cadres temporels, permettant aux traders d’aligner leurs stratégies sur des sessions de marché clés comme l’ouverture de Londres ou de New York sans calculs manuels.

Également disponible pour MT5 : Day and Week Separator MT5

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

  • Offset horaire personnalisable : Définissez l’heure de début du séparateur journalier (par défaut 7:00) pour correspondre aux horaires locaux ou spécifiques au marché, idéal pour les traders avec des différences de fuseaux horaires avec le courtier.

  • Lignes dynamiques jour/semaine : Trace des lignes verticales en pointillés pour les transitions journalières (style dash-dot-dot, largeur 2) et des lignes en gras pour le lundi (largeur 6) pour la séparation hebdomadaire, garantissant une démarcation claire des sessions.

  • Jours codés par couleur : Attribue des couleurs uniques par jour (dimanche rouge, autres jaune par défaut) pour une identification visuelle rapide des jours de trading sur les graphiques forex, actions ou cryptomonnaies.

  • Étiquettes de texte adaptatives : Affiche des étiquettes de jours (par exemple, « Lun », « Mar ») en police Arial (taille 8, ancrées en bas), positionnées dynamiquement selon la plage de prix du graphique pour une visibilité optimale.

  • Optimisation des performances : Limite la génération de lignes historiques avec MaxBarsToLookBackForSeparators (par défaut 0 pour toutes les barres), réduisant l’utilisation des ressources pour une opération rapide et sans retard.

  • Polyvalence multi-timeframe : Fonctionne parfaitement avec n’importe quel symbole ou cadre temporel, soutenant le scalping, le day trading ou les stratégies swing basées sur l’action des prix par sessions.

  • Personnalisation conviviale : Ajustez le style de ligne, la largeur, la police et le placement du texte (par défaut 30 pixels du haut du graphique) pour une clarté de graphique personnalisée sans encombrement.

  • Léger et fiable : Conception sans repaint et à faible consommation de mémoire garantit une performance fluide sur MT4, parfait pour les traders gérant plusieurs graphiques ou EAs.

Le Day and Week Separator MT4 est un outil indispensable pour les traders recherchant la clarté dans l’analyse basée sur les sessions, offrant une synchronisation des fuseaux horaires simple mais puissante, des visuels personnalisables et une performance efficace pour améliorer le timing des trades et la rentabilité dans les marchés dynamiques.

