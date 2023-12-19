Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentiment du marché à travers des motifs comme Hammer, Doji ou Engulfing. Il simplifie l'analyse manuelle, économise du temps, améliore la précision et réduit les opportunités manquées—parfait pour les scalpers, day traders et swing traders cherchant à capitaliser sur les renversements ou continuations de tendance dans des marchés volatils comme EURUSD, BTCUSD ou XAUUSD.

Le Candlestick Pattern Alert MT5 superpose des flèches vertes (achat) et rouges (vente) sur le graphique pour une reconnaissance instantanée des motifs, avec des étiquettes de texte personnalisables (taille par défaut 7, offset 20%) pour plus de clarté. Supportant 14 motifs principaux—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers et Three Black Crows—il permet d'activer/désactiver des motifs spécifiques (par défaut : Bullish/Bearish Engulfing activés) et de personnaliser les alertes via pop-ups, notifications push ou emails (tous activés par défaut). Avec deux buffers (BuySignal, SellSignal), il est prêt pour EA dans des stratégies automatisées. Les avantages incluent la surveillance multi-motifs, la réduction du temps d'écran et l'adaptabilité aux forex, crypto, actions et commodities, garantissant que les traders restent en tête sur des marchés rapides.

Également disponible pour MT4 : Candlestick Pattern Alert MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Fonctionnalités clés

Détection Multi-Motifs : Identifie 14 motifs de chandeliers critiques (ex., Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) pour repérer les renversements et continuations avec précision.

Sélection de Motifs Personnalisable : Activez/désactivez des motifs spécifiques (ex., par défaut Bullish/Bearish Engulfing activés) pour aligner avec votre stratégie de trading.

Visualisation en Temps Réel : Flèches vertes d'achat et rouges de vente avec étiquettes de texte (taille 7, offset 20%, multiplicateur ajustable 0.5) pour une identification claire des motifs sans encombrement.

Système d'Alertes Flexible : Pop-ups, notifications push et alertes par email configurables (tous activés par défaut) pour des notifications instantanées de nouveaux motifs sur différents timeframes.

Compatibilité EA : Deux buffers (BuySignal, SellSignal) exposent les données des motifs pour une intégration seamless dans des advisors experts ou scripts de trading automatisé.

Support Large de Marchés : Fonctionne avec les paires forex, cryptomonnaies, actions et commodities, idéal pour des stratégies variées comme le scalping ou swing trading.

Personnalisation Convivial : Alternez les motifs, ajustez la taille/offset du texte et affichez/masquez les infos de copyright (activé par défaut) pour une expérience de graphique personnalisée.

Design Efficace : Code léger, non repeint, optimisé pour MT5, garantit une performance fluide même avec des configurations multi-graphiques.

Automatisation Économisant du Temps : Élimine le scan manuel des motifs, permettant de se concentrer sur l'exécution de stratégies tout en capturant les signaux clés du marché.

Amélioration de la Prise de Décision : Fournit des insights fiables basés sur les motifs pour confirmer entrées/sorties, réduisant le trading émotionnel dans des conditions volatiles.

L'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5 est indispensable pour les traders cherchant à exploiter la puissance de l'analyse des chandeliers avec rapidité et précision. Sa détection robuste des motifs, alertes personnalisables et design prêt pour l'automatisation offrent un avantage compétitif, idéal pour naviguer avec confiance dans des marchés dynamiques.

