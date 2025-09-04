Consecutive Candle Indicator MT5

Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à simplifier l'analyse du momentum, cet indicateur est un favori parmi les traders recherchant des signaux clairs dans des marchés volatils. Les utilisateurs rapportent jusqu'à 80% de précision dans la détection des tendances soutenues lorsqu'ils utilisent un plus grand nombre de bougies (par exemple, 3 à 5 bougies consécutives), beaucoup notant une amélioration de 15 à 25% dans le timing des trades en évitant les entrées prématurées et en se concentrant sur les changements de momentum confirmés. Ses avantages incluent une identification précise de la force de la tendance, des alertes personnalisables pour un suivi sans intervention et un design convivial qui améliore la prise de décision pour les scalpers, day traders et swing traders sans nécessiter d'outils supplémentaires.

L'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5 trace des flèches vertes vers le haut (BuyBuffer) sous les barres après un nombre défini par l'utilisateur de bougies haussières consécutives (par défaut N_CANDLE=3) suivies d'une bougie baissière, signalant un possible épuisement ou renversement de la tendance, et des flèches rouges vers le bas (SellBuffer) au-dessus des barres après des bougies baissières consécutives suivies d'une bougie haussière. Construit avec deux buffers et utilisant le jeu de caractères Wingdings pour les flèches visuelles (vert chartreuse pour l'achat, rouge pour la vente, largeur 2), il garantit l'absence de repaint en activant les signaux uniquement à la clôture des bougies. L'indicateur prend en charge des paramètres d'alerte personnalisables (pop-ups, notifications push, e-mails—tous activés par défaut) pour des notifications en temps réel sur les nouveaux signaux, avec le paramètre N_CANDLE permettant d'ajuster la sensibilité de la séquence (par exemple, de 3 à 5 bougies). Son design léger et sans latence fonctionne sur tous les cadres temporels et symboles, idéal pour confirmer les continuations de tendance ou détecter les inversions sur des marchés à mouvement rapide comme le forex ou les cryptomonnaies, avec une intégration fluide dans les stratégies manuelles ou pilotées par EA.

Caractéristiques principales

  • Détection de séquences de tendance : Identifie les séquences de bougies haussières (vertes) ou baissières (rouges) consécutives définies par l'utilisateur (par défaut N_CANDLE=3) suivies d'une bougie opposée, signalant la force potentielle de la tendance ou une inversion.

  • Flèches de signal visuel : Trace des flèches vertes chartreuse pour les signaux d'achat (sous les barres) et des flèches rouges pour les signaux de vente (au-dessus des barres) en utilisant le jeu de caractères Wingdings, garantissant des visuels clairs et sans repaint à la clôture des bougies.

  • Nombre de bougies personnalisable : Ajustez l'entrée N_CANDLE (par défaut 3) pour affiner la sensibilité pour le scalping à court terme ou la confirmation de tendance à long terme sur les marchés forex, actions ou cryptomonnaies.

  • Système d'alertes multiples : Notifications configurables (pop-ups, push, e-mails—tous activés par défaut) pour les nouveaux signaux de séquences haussières/baissières, permettant un suivi sans intervention sur n'importe quel cadre temporel.

  • Polyvalence des cadres temporels : Fonctionne sans problème sur tous les cadres temporels, de M1 à D1, s'adaptant au scalping, day trading ou stratégies swing axées sur les configurations de momentum ou d'inversion.

  • Buffers compatibles avec EA : Deux buffers (BuyBuffer, SellBuffer) exposent les données des signaux pour une intégration facile dans les conseillers experts, permettant le trading automatisé ou le backtesting.

  • Performance légère : Sans repaint ni latence, avec un code optimisé pour MT5, garantissant un fonctionnement fluide même sur plusieurs graphiques ou systèmes à faibles ressources.

  • Interface conviviale : Configuration simple avec des entrées intuitives pour le comptage des bougies et les alertes, idéale pour les débutants et professionnels recherchant des signaux de tendance clairs sans complexité.

L'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5 est un outil essentiel pour les traders visant à capitaliser sur le momentum et les inversions, offrant une détection précise des séquences, des alertes fiables et une intégration fluide pour améliorer le timing des trades et la rentabilité dans les marchés dynamiques.

