MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchronisation flexible pour divers besoins de trading.

Remarque : Téléchargez et testez la version démo de MT4 Local Trade Copier Pro sur votre compte démo ici.

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Pour une documentation détaillée : Guide Complet de l’Utilisateur et Paramètres

Fonctionnalités :

  • Taille de lot personnalisable sur le compte cible, avec prise en charge de la copie proportionnelle (par exemple, multiplicateur fractionnaire : lot source 0.2, multiplicateur 0.5, lot cible 0.1).
  • Stop-loss et take-profit ajustables sur le compte cible ou copiés depuis le compte source.
  • Copie de la fermeture des trades du compte source vers les comptes cibles.
  • Copie en martingale sur le compte cible pour les trades perdants (par exemple, lot source 0.03, lot cible 0.03, lot suivant 0.06 en cas de perte ; ou lot cible 0.02, lot suivant 0.04 en cas de perte).
  • Copie inversée des trades avec stop-loss et take-profit inversés.
  • Prise en charge de la copie des symboles avec suffixes.
  • Activation/désactivation des commentaires de trades.
  • Copie, modification ou suppression des ordres en attente.
  • Limitation du nombre de transactions ouvertes ou de trades clôturés quotidiennement sur le compte cible.
  • Copie des trades des comptes MT4 vers les comptes MT5 ou vice-versa.
  • Fonctions supplémentaires de gestion des risques pour un contrôle amélioré.

Remarque : Pour des performances optimales, attribuez un numéro magique unique à chaque nouvelle session pour garantir le bon fonctionnement de la logique de martingale. Les comptes source et cible doivent avoir la même configuration, et il est recommandé de sauvegarder les paramètres sous forme de fichiers de configuration pour éviter toute confusion. Par défaut, définissez la taille de lot cible à 0 pour copier la taille de lot du compte source ; sinon, spécifiez une taille de lot personnalisée pour le compte cible.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de copie de trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de vos besoins de trading :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Avis 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Répondre à l'avis