Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du marché, cet indicateur est indispensable pour les traders cherchant à capitaliser sur des mouvements de prix rapides. Les utilisateurs rapportent jusqu’à 95% de fiabilité dans l’identification des mouvements significatifs basés sur les pips (par exemple, incréments de 10 pips), beaucoup notant une amélioration de 20 à 30% dans le timing des trades en exploitant des alertes en temps réel pour capturer les sursauts de volatilité. Les principaux avantages incluent une surveillance multi-devises, des seuils de pips personnalisables et une conception légère qui simplifie le suivi sans analyse constante des graphiques, parfaite pour les scalpers, day traders et swing traders.

Le Pip Movement Alert MT4 surveille les symboles définis par l’utilisateur (par défaut : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) et déclenche des alertes lorsque le prix se déplace d’une valeur de pips spécifiée (par défaut : 10 pips), détectant des niveaux de prix absolus (par exemple, 1.178500, 1.178600). Il utilise des calculs en temps réel pour identifier les mouvements ascendants ou descendants, affichant des signaux via des pop-ups, notifications push et e-mails (tous activés par défaut), avec une option "Alerte unique" pour éviter les alertes répétitives. La section de commentaires dynamiques de l’indicateur affiche le plus haut quotidien, le plus bas, le reste des pips et le dernier prix d’alerte pour chaque symbole, améliorant la conscience situationnelle. Les entrées personnalisables (PIPS_TO_ALERT, pairsList1) permettent d’adapter l’indicateur à des stratégies spécifiques, tandis que son design sans repaint ni latence assure une performance fluide sur tous les cadres temporels et symboles, avec une intégration transparente pour le trading manuel ou piloté par EA.

Également disponible pour MT5 : Pip Movement Alert MT5

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

Suivi multi-devises des pips : Surveille les symboles spécifiés par l’utilisateur (par défaut : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) pour des mouvements précis en pips (par défaut : 10 pips), idéal pour détecter les changements soudains du marché.

Alertes en temps réel : Déclenche des pop-ups, notifications push et e-mails (tous activés par défaut) lorsque le prix atteint des niveaux absolus de pips (par exemple, 1.178500, 1.178600), garantissant des opportunités de trading opportunes.

Seuil de pips personnalisable : Ajustez PIPS_TO_ALERT (par défaut 10) pour affiner la sensibilité pour le scalping, le day trading ou le swing trading sur les marchés forex, actions ou cryptomonnaies.

Sélection flexible de symboles : Configurez pairsList1 pour suivre les symboles préférés, avec validation pour garantir la compatibilité et empêcher les actifs non pris en charge dans cette version.

Alerte unique optionnelle : Activez ONLY_ONCE pour limiter les alertes à une par niveau de prix, réduisant le bruit pendant les périodes de forte volatilité.

Commentaire dynamique sur le graphique : Affiche les données en temps réel (plus haut quotidien, plus bas, reste des pips, dernier prix d’alerte) pour chaque symbole, améliorant la conscience du marché.

Polyvalence des cadres temporels : Fonctionne sans problème sur tous les cadres temporels (M1 à D1), adaptable à divers styles de trading et conditions de marché.

Conception compatible avec EA : Expose les données pour une intégration avec les conseillers experts, supportant le trading automatisé ou le backtesting.

Performance légère : Code sans repaint ni latence optimisé pour MT4 garantit un fonctionnement fluide sur plusieurs graphiques ou systèmes à faibles ressources.

Interface conviviale : Entrées intuitives pour les seuils de pips et les listes de symboles le rendent accessible aux débutants et professionnels cherchant des informations rapides sur le marché.

Le Pip Movement Alert MT4 est un outil essentiel pour les traders cherchant à capturer des mouvements rapides du marché, offrant des alertes précises basées sur les pips, un support multi-devises et une intégration fluide pour améliorer le timing des trades et la rentabilité dans les marchés dynamiques.

