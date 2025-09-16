Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme le forex, les indices et les cryptomonnaies. Les utilisateurs rapportent une réduction de 40 à 60 % du temps d'exécution des trades et une amélioration de la gestion des risques, beaucoup louant son panneau simple pour des configurations rapides et ses capacités de verrouillage des profits. Idéal pour les traders novices recherchant une facilité d'utilisation et les professionnels gérant plusieurs trades, le STM Trade Panel MT4 améliore l'efficacité et la discipline dans diverses stratégies de trading.

Le STM Trade Panel MT4 dispose d'un panneau de trading élégant avec des boutons d'achat/vente en un clic (ButtonBUY, ButtonSELL), des tailles de lot personnalisables (LOTS : 0.01), des stop-loss (STOPLOSS : 0) et take-profit (TAKEPROFIT : 0) en pips, ainsi qu'un support pour le ratio risque-rendement (RISK_REWARD : 2). Il permet la fermeture automatique des trades basée sur le profit total (PROFITLOCK), les pertes (CUTLOSS) ou le profit de suivi (DPROFITLOCK) en dollars, avec un affichage en temps réel des profits/pertes (TOTALPROFITS). Le panneau prend en charge la fermeture de types d'ordres spécifiques (CLOSEBUY, CLOSESELL) ou de tous les trades (CLOSEALL), avec des calculs précis de pips pour les stop-loss/take-profit (dPriceSL, dPriceTP) ajustés aux chiffres du symbole. Son code MQL4 léger garantit une performance fluide, sans repaint pour un backtesting fiable et une interface transparente (fond clrGainsboro, étiquettes blanches clrWhite) pour un suivi intuitif.

Caractéristiques principales

Exécution des trades en un clic : Placez des ordres d'achat/vente instantanément via un panneau intuitif avec des tailles de lot personnalisables (LOTS : 0.01) et des paramètres de stop-loss/take-profit (STOPLOSS : 0, TAKEPROFIT : 0) en pips.

Fermeture automatique des trades : Ferme les trades en fonction du profit total (PROFITLOCK), des pertes (CUTLOSS) ou du profit de suivi (DPROFITLOCK) en dollars, garantissant une gestion disciplinée des risques.

Gestion des ordres spécifiques : Ferme les types d'ordres spécifiques (CLOSEBUY, CLOSESELL) ou tous les trades (CLOSEALL) en un clic, simplifiant le contrôle des trades.

Support du ratio risque-rendement : Configurez les ratios risque-rendement (RISK_REWARD : 2) pour des calculs précis de stop-loss/take-profit, ajustés aux chiffres du symbole (dPriceSL, dPriceTP).

Suivi en temps réel : Affiche les profits/pertes actuels (TOTALPROFITS) en dollars sur un panneau convivial avec des couleurs personnalisables (étiquettes blanches clrWhite, fond clrGainsboro).

Application polyvalente : Convient au forex, aux indices et aux cryptomonnaies, idéal pour le scalping, le day trading ou le swing trading, avec des paramètres flexibles pour tous les niveaux de traders.

Performance légère : Le code MQL4 optimisé garantit un fonctionnement fluide sur MT4, même sur des systèmes à faibles ressources, sans repaint pour un backtesting fiable.

Interface intuitive : Panneau facile à utiliser avec des entrées ajustables pour la taille du lot, le stop-loss, le take-profit et les seuils de profit/perte, simplifiant la gestion des trades pour les débutants et les professionnels.

Le STM Trade Panel MT4 est un outil essentiel pour les traders recherchant une exécution et une gestion rapides et automatisées des trades, améliorant l'efficacité et le contrôle des risques dans les marchés dynamiques. Testez-le minutieusement sur un compte démo avant une utilisation en live pour vous assurer qu’il correspond à votre stratégie de trading.

