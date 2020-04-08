DeMarker with Dynamic OSB zones mq

Indicateur Crypto_Forex « DeMarker avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4. Sans modification.





- La courbe de l'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur.

- Il est idéal pour les entrées de vente depuis la zone dynamique de surachat et les entrées d'achat depuis la zone dynamique de survente.

- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.

- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne verte.

- DeMarker fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs.

- Alertes PC et mobile incluses.





