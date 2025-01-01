Nous avons ajouté la prise en charge des modèles ONNX dans MQL5 car nous pensons que c'est l'avenir. Nous avons créé ce sujet pour discuter et étudier ensemble ce domaine prometteur, qui pourra aider à élever l'utilisation de l'apprentissage automatique à un nouveau niveau. En utilisant les
Découvrez en 15 minutes : regardez la vidéo sur les Signaux de Trading dans MetaTrader 4 et MetaTrader 5 Les questions les plus fréquemment posées concernant le service Signals seront collectées et traitées dans cette rubrique. La liste des questions sera mise à jour de temps à autre. Nous
Le trading quantitatif, également appelé trading algorithmique ou trading algo, est un domaine en évolution rapide qui combine la finance, les mathématiques et l'informatique. Cela implique l'utilisation de modèles mathématiques sophistiqués, d'analyses statistiques et d'algorithmes informatiques
OpenCL est un framework open source pour écrire des programmes pouvant s'exécuter sur différents types de plateformes matérielles, telles que les processeurs CPU classiques, les processeurs graphiques (GPU) et d'autres processeurs ou accélérateurs matériels spécialisés. Cela permet aux développeurs
Bonjour Avez vous trouvé ne serait ce qu'une piste pour détecter un range et éviter qu'un EA se fasse broyer dans un range "Ca part, j'ai mon setup, mais ça revient et touche mon stop et recommence "
Bonjour à tous, Dans l'exécution pure d'un trade. Je vois six acteurs majeurs qui interviennent entre le choix de l'actif et le suivi/clôture du trade. Mon objectif est de systématiser une approche. Pour vous, quel est l'ordre de classement logique (du plus important au moins important) de ces six
Bon moment ! Questions sur le fonctionnement des serveurs VPS 1. Comment arrêter un EA qui est sur un hébergement VPS? Point du règlement d'usage "IV. Location d'un terminal virtuel L'utilisateur peut arrêter et redémarrer temporairement le terminal virtuel depuis son terminal client et la durée de
Bonjour, est ce que quelqu'un sait, si il y a un petit robot, qui permettrait de passer 2 ordres à chaque ouverture de bougie M1. Du genre une à l'achat avec SL:2 et TP:5 et une vente avec SL:2 et TP:5 (par exemple) pour chaque bougie, avec possibilité de changer les valeurs des TP et SL évidement
Hello, I have a problem with my program on MT4, due to an infinite inclusion. I tried putting #ifndef and #define at the start of my 2 mqh libraries, but the problem is still present and an error message appears appears on the first library. . How can I fix this and why is #ifndef not working
Bonjour, J'ai écrit un script très simple pour ouvrir un trade sur une paire en fonction de différents paramètres. J'aimerais maintenant y ajouter une fonction pour ouvrir automatiquement un trade inverse sur une seconde paire en fonction des mêmes paramètres que la première (sorte de hedging). Par
Bonjour chers membres du forum. Après avoir lu un peu le forum, je suis tombé sur plusieurs fils de discussion sur l'arbitrage et le pair trading . A en juger par les fils de discussion, certains sont intéressés et d'autres essaient. J'ai eu l'occasion de m'essayer à ce sujet il y a longtemps, mais
Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. (315 1 2 3 4 5 ... 31 32)
En fait, je suggère de télécharger le fichier à partir du lien . Il y a 3 fichiers csv dans l'archive : train.csv - l'échantillon sur lequel vous devez vous entraîner, test.csv - échantillon auxiliaire, il peut être utilisé pendant la formation, y compris fusionné avec train, exam.csv - un
Bonjour, Je suis en train de developper un outil pour automatiser mon trade management. L'idée est d'avoir plus d'options pour géré mes trades. J'ai un outil général qui gère toute mes demandes, et ensuite je peux d'un autre côté dvlp des scripts bcp plus simple que je peux intégrer à mon outil
Bonjour bonsoir tout le monde, Je débute en MQL5 (je regrette déjà Python haha) et j'aimerais obtenir de l'aide sur un point spécifique du code de mon EA à savoir la calcul de la taille des lots. Je sais bien que ce paramètre se calcule avec la formule suivante : lotSize = (accountBalance * risk) /
Bonjour, Je vais avoir un Robot à faire coder mais avant de décrire mon besoin aux programmeurs Freelance je voulais savoir si MT4 ou MT5 étaient capables de faire ceci : Dérouler une stratégie (comme par exemple une entrée sur croisement de moyennes mobiles courte et longue) Avec un TP déterminé à
Ce n'est pas la première fois que je vois des schémas récurrents, non pas de l'histoire profonde, mais du passé bref. Voici un exemple : Remarquez à quel point les motifs verts sont similaires, alors que la différence de temps entre eux n'est que d'une semaine et demie. Les deux modèles de tendance
J'ai décidé de passer en revue certains indicateurs en me basant sur mon expérience de trading et en les utilisant dans des systèmes de trading manuels. Ainsi, veuillez trouver le premier fil de discussion sur l'oscillateur stochastique. N'hésitez pas à ajouter ou à écrire tout commentaire
Hi, i wonder if it would be possible to launch a python script in a EA inside the OnTick() or OnInit() functions ? code would be something like that : int OnInit() { Run("my_script.py"); return(INIT_SUCCEEDED); } Queston could be larger as to launch a node js webscapper or any c++ .exe ? many
Salut ! Je cherche depuis plusieurs jours à mettre une boucle while de sorte à donner << tq le prix est au dessus de ce niveau>> Le pb c'est que je ne trouve pas de façon d'écrire <<le prix>>, j'avais pensé à _PRICE mais non. By the way je suis sur MqL 5 et non le 4. Merci, Amaury
Quelqu'un a-t-il créé un système de trading automatisé efficace ? Quel est votre conseil ? (410 1 2 3 4 5 ... 40 41)
Le terme "trading automatisé" a une signification différente selon les personnes. Ici, j'entends par là un système qui détecte les bonnes situations de trading, passe un ordre et le ferme plus tard lorsque certaines conditions sont remplies. Il semble possible de créer un système rentable, mais
Salutations, tout le monde. Au cas où quelqu'un l'aurait oublié, la League of Trading Systems est une collection d'Expert Advisors simples, qui négocient en permanence sur un compte de démonstration. Le but est de toujours avoir en stock des conseils qui ont été testés sur l'historique, qui ont déjà
Commençons par un élément simple : le volume. Vous trouverez ci-dessous une photo de l'anomalie détectée. Il arrive que des "doubles" apparaissent dans les volumes. Win7-64 MT5-1085 Broker "Otkritie", serveur réel. Le cycle de l'indicateur principal se présente comme suit
Certains disent que c'est le meilleur système de signaux au monde. Il s'agit d'un système très célèbre qui a été développé d'une manière intéressante : Les Russes ont reconnu ce système pour MetaTrader il y a quelques années et ce système de trading occidental n'était pas très rentable (je ne parle
Certaines personnes m'ont posé des questions sur d'autres forums au sujet du re-enter. Mais je n'utilise pas d'indicateur pour le re-enter. J'ai donc décidé de créer un système de trading simple avec re-enter basé sur la flèche de l'indicateur sur le graphique. Appelons-le système PriceChannel
J'avais peur d'ouvrir ce fil de discussion. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de gérer plusieurs fils de discussion sur un seul forum. Mais je vais essayer :) Donc, nous parlons de SYSTÈMES DE SIGNAUX
Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 (2350 1 2 3 4 5 ... 234 235)
J'ai juste commencé ce fil comme une continuation de la discussion faite sur ce sujet (on peut le lire). Ou ...pour faire plus court : il s'agissait d'une discussion sur la prévision/prédiction de la prochaine bougie ou de la direction du mouvement ou de l'évaluation des conditions du marché. Et
Salut ! Disons que j'ai acheté des RIGS MINING 500 NVIDIA - ROI EXPERT RIGS (500MH/S) et a commencé à recevoir des bitcoins . Les questions suivantes se posent : 1. Combien de bitcoins vais-je recevoir par jour ? 2. Comment les encaisser
Annonceur Ce fil de discussion n'est pas destiné à être lu par les malades mentaux, ceux qui ont de simples problèmes mentaux ou ceux qui ont un problème cardiaque aigu. L'auteur de ce fil décline toute responsabilité si vous avez du lait renversé, de la bouillie brûlée ou si vous êtes en retard au
