League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 2
Est-ce que quelqu'un peut partager un système de trading simple mais fiable pour un débutant ou un hibou. Tous les internet ont été fouillés, tous déçus.
On peut voir deshiboux dans la forêt
et vous ne pouvez pas partager le nom - ce n'est pas un animal de compagnie.
Un conseil : ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne un poisson tout de suite..... On vous donne une canne à pêche et le reste est votre travail.
Je suis déçu par Divergence MCAD est un bâtard menteur ... alors j'ai demandé ... Je n'ai besoin que de 10 à 1000 points par jour.
Buffett a dit une fois : "Si je faisais 1 point par jour, je serais l'homme le plus riche du monde !"
Je peux lui fournir 1 point... qu'il fasse un dépôt))
il y a beaucoup de cannes à pêche sur internet. Les liens vers tout type de canne à pêche sont interdits ici.
Merci, mon cher.
Je ne fais pas de secret sur leurs principes, mais le nom du système est très simple et fiable. Je ne fais pas mystère de leurs principes, le nom reflète l'essence. Écrivez-en une similaire, et utilisez-la.
Le plus rentable était le Stop Profit par tendance défini par l'EMA, avec des stops fixes sur l'Eurodollar. Depuis le 21.06.18, en mode entièrement automatique, 16 transactions ont été réalisées, la file d'attente stop-loss maximale était de 1, le retrait maximal du solde était de 807 points à cinq chiffres. Le résultat de la négociation avec le lot fixe de 0,01 est de 50,81 $.
Le trade le plus fluide a montré un Stop Profit sur une rupture de canal, avec des stops fixes sur la livre dollar. Depuis le 5.07.18 en mode entièrement automatique, 14 transactions ont été effectuées, la queue de stop-loss maximale était de 1, le drawdown maximal sur le solde était de 253 points à cinq chiffres. Le résultat de la négociation avec un lot minimum constant de 0,01 est de 49,53 $.
Wow... Vous dites "un point" ? Pourquoi avez-vous besoin de quelqu'un, faites-vous une raison !
1 n'est pas suffisant 10-50
C'est bon, tout est clair. Quant au dernier paragraphe, je suis sur le point de les partager, mais je ne veux pas insérer les classes dans le code, mais les brancher comme des plugins. En général, l'idée est ancienne, j'ai écrit à ce sujet il y a longtemps.
Eh bien, tout de même - je vais devoir brancher ces plugins d'une manière ou d'une autre, je veux dire soit pour écrire un fichier de configuration ou pour avoir une sorte de shell de personnalisation....
J'allais faire une variante avec un fichier de configuration, où il suffit d'écrire tous les mages nécessaires et les MM pour chacun - et l'expert connecte les classes appropriées.... mais je ne l'ai jamais fait... Tout va bien comme ça...