League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 3
1 pas assez 10-50
Pourquoi ? Plus le trajet est silencieux, plus vous allez loin. Ou voulez-vous dire "sans la marge" ? Si l'on ne tient pas compte de l'écart, ce n'est pas "1 point", mais "moins cinq à dix points".
Bien sûr, je parle de l'écart.
Si le spread est pris en compte, et 1 point "au-dessus du spread" - je ne comprends pas quel est votre problème... Vous avez le Graal !
tout le monde n'est pas assez... :-)
J'ai jeté un coup d'œil à l'indicateur - il est très intéressant. Beaucoup de données - je dois les étudier.
Je pense qu'il sera très instructif pour la ligue. Je vais ajouter des commentaires et le mettre à jour dans mon MP.
J'ai beaucoup de temps pour remplir les statistiques de différents EAs sur un seul compte. Et vous avez un compte prêt.
Je pourrai l' utiliser comme une source d'information auxiliaire.
Si oui, vous pouvez m'envoyer les détails du compte (investir) et je testerai l'indicateur.
Envoyé.
Merci.
Je vais vérifier et vous envoyer les résultats.
Situation actuelle.
Best 20TS par bilan (l'évaluation de la qualité n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas de pertes) :
Tableau des meilleurs 10TS par bilan :
Les meilleurs 20TS par qualité de commerce :
Meilleur graphique 10TS par qualité de transaction :
Il y a actuellement 7 CTs sur lesignal gratuitde la Ligue des CTs.
Malheureusement, comme je l'ai dit plus d'une fois, la sélection de leurs meilleurs éléments s'est faite plus intuitivement que formellement. Pour l'instant, j'essaie de définir les critères de sélection du TS qui fonctionnera sur un compte réel (sur le signal).
Dans une semaine - je prévois d'ouvrir un compte en cents et de signaler à partir de celui-ci.