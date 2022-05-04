League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 359
Top 20 par solde :
Meilleur TS en négociant la qualité :
Le TS le plus ancien de la Ligue, avec un minimum de 50 échanges:
Vous déformez le sens. Si le robot reconnaît les modèles rentables sur n'importe quel marché, dans n'importe quel instrument, et ignore les plus mauvais, il y a deux résultats :
1. Le robot ne connaît pas de modèles sur le marché et n'ouvre pas de positions. Cela se produit généralement lorsque l'algorithme décrivant le motif est trop "strict". Le modèle est "adapté" à un certain moment du marché ou à un certain instrument.
2. Le modèle reconnaît les mêmes situations sur différents marchés et différents instruments, et génère des signaux rentables.
Il n'y a aucune autre variante :)
Rentable ? Très drôle.
Si vous en trouvez au moins un, faites-le moi savoir, et je vous montrerai comment gagner tout l'argent du monde.
Mon expérience prouve que ces mêmes modèles "rentables", qui seraient rentables non seulement toujours, mais même la plupart du temps, n'existent tout simplement pas. Tout modèle ne peut être rentable que pendant une certaine période, et pendant une période beaucoup plus courte que celle où il est non rentable. Et la seule possibilité de faire des bénéfices en permanence est de passer d'un modèle à l'autre, en fonction de la rentabilité du moment.
Il faut pour cela un indicateur qui nous permette de voir - ces modèles sont rentables maintenant, et ceux-là sont perdants. La Ligue TS est un tel indicateur.
Il reste la question, que, si je comprends bien, vous essayez de résoudre - déterminer les modèles qui seront rentables pendant un certain temps.
Régulièrement dans le noir. 1 000 %, c'est un record.
Que se passe-t-il avec votre PAMM ?
1. Vous n'êtes pas à la recherche d'un système qui se négociera à la hausse pendant un certain temps. Vous analysez simplement qui a gagné le plus d'argent et lui donnez carte blanche. En d'autres termes, vous achetez au plus haut et vendez probablement au plus bas.
Faites un semblant d'analyse des fluctuations de la rentabilité des tactiques commerciales des conseillers et vous serez heureux.
2. Pas des millions de dollars, mais un million de roubles. Cela ne fonctionne pas sur le marché boursier maintenant, les risques sont hors normes et il existe des alternatives rentables, c'est là que ça se passe.
1. Tout à fait exact.
1.1. oui il n'y a pas de profit là - parce qu'il n'y a pas de sélection compétente du cul (hasard amibien absolu) - il y a de la prune.
Régulièrement dans le noir. 1000%, c'est juste un record.
Quel est le problème avec votre PAMM ?
Non, je vous ai dit... Je l'ai perdue sur les balançoires. J'aurais dû réduire la charge, mais je ne l'ai pas fait. Ça fait trop longtemps. Depuis 2016...
Maintenant, j'ai ouvert un cénomaniaque.
Et je suis en train de redessiner tout le système, de sorte que les paramètres ne doivent pas être réécrits dans le code, mais proviennent d'un fichier de paramètres spécial... Lors de l'optimisation, il me suffirait de spécifier la passe à prendre, et les paramètres de celle-ci seraient automatiquement écrits dans ce fichier. Ensuite, lors de l'exécution du module exécutable, les paramètres de tous les CTs de la ligue seraient lus à partir de ce fichier. Avec ce fichier, je serais en mesure d'ajouter de nouveaux CTs. Au moins, j'ai une idée longue pour entrer par la rupture de volatilité. Et dans ce fil de discussion, quelques autres idées ont été suggérées - elles devraient également être mises en œuvre.
1. Vous ne recherchez pas un système qui vous permettra de réaliser des gains pendant un certain temps. Il suffit d'analyser qui a gagné le plus et de lui donner carte blanche. En d'autres termes, vous achetez aux sommets et vendez probablement aux creux.
Faites un semblant d'analyse des fluctuations de la rentabilité des tactiques commerciales des conseillers et vous serez heureux.
2. Pas des millions de dollars, mais un million de roubles. Maintenant, le marché boursier ne fonctionne pas, les risques sont hors normes et il existe des alternatives rentables, c'est là que ça se passe.
Oh, mon garçon. Il s'avère qu'ils en savent encore plus que moi sur moi ici... Eh bien... Eh bien...
Et quant aux millions de dollars - eh bien, si des millions de roubles peuvent être obtenus sans problème - alors des millions de dollars ne sont pas loin... Nous attendons...
