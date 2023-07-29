Foire Aux Questions sur le service Signals
Bonjour, j'ai un message d'erreur lorsque je me connecte sur mt4: (abonnement aux signaux désactivé, activez l'abonnement en temps réel dans le paramètre "signaux")
comment fait-on pour activez le signal ?
Pour info, j'ai payé mon abonnement et mon VPS mais il n'est toujours pas activé,
Merci,
Hello, I got an error message when I connect to mt4: (signal subscription disabled, enable realtime subscription in the "signals" parameter)
how do you activate the signal?
FYI, I paid my subscription and my VPS but it is still not activated,
Thank you,
Vous devez activer l'abonnement dans votre terminal local ( Outils \ Options \ Signaux )
Ensuite, effectuez la migration vers VPS
Après cela, l'abonnement au signal sera désactivé dans votre terminal local (c'est normal)
Après cela, vous pouvez demander un journal à VPS pour vérifier si tout va bien
Bonjour,
Je n'arrive pas à me désabonner d'un signal ce qui a été posté sur le forum ne fonctionne pas quelqu'un peut-il m'aider ? merci
Bonjour,
Je n'arrive pas à me désabonner d'un signal ce qui a été posté sur le forum ne fonctionne pas quelqu'un peut-il m'aider ? merci
Merci de ne pas dupliquer les messages. Je vous ai répondu en https://www.mql5.com/fr/forum/425211
Bonjour,
Que se passe t-il lorsque que je copie un fournisseur dont l'effet de levier est 1:500 alors que le miens est en 1:30 ?
Bonjour,
Que se passe t-il lorsque que je copie un fournisseur dont l'effet de levier est 1:500 alors que le miens est en 1:30 ?
Le volume d'offres copiées sera ajusté en conséquence. Voir https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/signals/signal_subscriber#trade
- www.metatrader5.com
Qui peut m'aider à corriger mon nouveau script svp?
//+------------------------------------------------------------------+
//| XAU ver3.mq5 |
//| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#import <Trade/Trade.mqh>
#import <Trade/TradePosition.mqh>
#import <Strategy/Strategy.mqh> // Correct syntax for including the 'Strategy' library
// Définition des variables d'entrée
input int emaLength = 9; // Longueur de la moyenne mobile
input int kijunSenPeriod = 26; // Période de la ligne Kijun-sen
input int senkouSpanBPeriod = 52; // Période de la ligne Senkou Span B
input int stopLossPips = 200; // Niveau de stop loss en pips
input int takeProfitPips = 200; // Niveau de take profit en pips
// Déclaration de l'indicateur Ichimoku
study ichimoku_xau_eur("Ichimoku XAU/EUR");
tenkan_sen_xau_eur = ema(high, emaLength);
kijun_sen_xau_eur = ema(high, kijunSenPeriod);
senkou_span_a_xau_eur = (tenkan_sen_xau_eur + kijun_sen_xau_eur) / 2;
senkou_span_b_xau_eur = ema(high, senkouSpanBPeriod);
chikou_span_xau_eur = close[-1];
// Affichage de l'indicateur Ichimoku sur le graphique
plot(ichimoku_xau_eur, title = "Ichimoku XAU/EUR");
class MyStrategy : public CStrategy
{
public:
// Override the OnTick method to implement the strategy logic
virtual void OnTick()
{
// Définition des règles de trading
bool longCondition = senkou_span_a_xau_eur > senkou_span_b_xau_eur and chikou_span_xau_eur < close;
bool shortCondition = senkou_span_a_xau_eur < senkou_span_b_xau_eur and chikou_span_xau_eur > close;
if (longCondition)
{
strategy.entry("Long", strategy.long);
// Définition des niveaux de sortie
strategy.exit("Profit", "Long", takeProfitPips);
strategy.exit("Loss", "Long", stopLossPips);
}
if (shortCondition)
{
strategy.entry("Short", strategy.short);
// Définition des niveaux de sortie
strategy.exit("Profit", "Short", takeProfitPips);
strategy.exit("Loss", "Short", stopLossPips);
}
}
};
// Create an instance of the strategy
MyStrategy strategy;
j'aimerai le tester sur MT5
Merci pour votre aide
j'aimerai le tester sur MT5
Merci pour votre aide
Ce n'est pas quelque chose qui doit être simplement corrigé. Je crois que ce code manque une grande partie de la logique EA.
Vous pouvez créer un emploi en freelance - https://www.mql5.com/fr/job
- 2023.01.08
- www.mql5.com
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Découvrez en 15 minutes : regardez la vidéo sur les Signaux de Trading dans MetaTrader 4 et MetaTrader 5
Les questions les plus fréquemment posées concernant le service Signals seront collectées et traitées dans cette rubrique. La liste des questions sera mise à jour de temps à autre. Nous essaierons bientôt de donner des réponses à toutes les questions entrantes. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question.
Avant de poser une question, veuillez lire les articles suivants :
Questions
Pourquoi le service Signaux est-il nécessaire ?
Qui peut créer un Signal de trading sur MQL5.com ? Dois-je payer pour cela ?
Quand un signal gratuit sera-t-il disponible pour abonnement ?
Comment créer un signal gratuit ?
Comment souscrire à un Signal ?
J'ai créé un signal, mais il n'est pas disponible à l'abonnement sur le site Web. Pourquoi ?
Comment souscrire à un signal depuis le terminal client MetaTrader 4 (MetaTrader 5) ?
Puis-je copier des transactions de MetaTrader 4 vers MetaTrader 5 ou vice versa ?
Comment les abonnements payants sont-ils facturés ? Que se passera-t-il si un abonnement gratuit devient payant ?
Puis-je annuler un abonnement payant ?
Je souhaite copier des transactions avec un volume fixe de 1,0 lot. Est-ce possible ?
Sur le compte du Fournisseur, toutes les transactions sont effectuées avec un volume de 0,1 lot. Je souhaite copier ces transactions avec un volume plus important, par exemple 0,3 lot. Puis-je augmenter le volume d'une manière ou d'une autre ?
Le Fournisseur a un symbole de trading appelé GOLD et mon courtier a le même instrument, mais il s'appelle XAUUSD. Les transactions sur GOLD sont-elles copiées sur XAUUSD dans ce cas ?
Puis-je définir mes propres règles de copie des transactions du symbole d'un Fournisseur à celui d'un Abonné ?
Quel schéma d'arrondi est utilisé pour le ratio de pourcentage du Fournisseur et de l'Abonné sur le volume des transactions ?
Pourquoi il ne devrait pas y avoir de positions ouvertes et d'ordres en attente sur mon compte afin de souscrire à un signal ?
Pourquoi le trading manuel entraîne des problèmes de copie des signaux (comptes désynchronisés) ? Pourquoi je ne peux pas simultanément souscrire à un signal et trader sur un seul compte ?
Comment désactiver votre propre Signal ? Je ne veux plus le diffuser.
Le terminal MetaTrader 4/5 doit-il être exécuté du côté de l'Abonné pour que les transactions soient copiées ?
Puis-je me désabonner du Signal de la même manière que je m'y suis abonné ?
Comment puis-je savoir à quel Signal je suis abonné dans le terminal et comment puis-je annuler l'abonnement ?
Comment les transactions sont-elles copiées si le Fournisseur a des cotations à 4 chiffres pour un symbole et que l'Abonné a des cotations à 5 chiffres pour le même symbole ou vice versa ?
Comment la Croissance des Signaux est-elle Calculée ?
Réponses
Pourquoi le Service Signaux est-il nécessaire ?
La section spéciale "Signals" du site Web MQL5.community permet à tous les utilisateurs enregistrés de diffuser leurs propres opérations de trading à partir de leurs comptes de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, ainsi que de s'abonner pour copier des transactions dans leurs comptes de trading à partir des signaux d'autres traders. Chaque signal de trading a sa propre page dans la section Signals, où vous pouvez voir des statistiques de trading détaillées sur l'historique des transactions, des graphiques de croissance et d'équilibre, le nombre d'abonnés, etc.
Qui peut créer un Signal de trading sur MQL5.com ? Dois-je payer pour cela ?
Pour créer un signal, il vous suffit de vous inscrire sur MQL5.com. Vous pouvez créer des signaux avec un abonnement gratuit et payant - dans les deux cas, vous n'avez rien à payer pour créer un signal.
Quand un Signal gratuit sera-t-il disponible pour abonnement ?
Les signaux gratuits deviennent disponibles pour les abonnés dès que le serveur de signaux peut se connecter à un compte de trading à partir duquel les signaux seront diffusés.
Comment créer un signal gratuit ?
Si vous êtes inscrit sur MQL5.com, dans le coin supérieur droit de la section Signals, cliquez sur "Créez votre propre signal" pour ouvrir la page correspondante où vous pouvez créer votre propre Signal.
Entrez le nom de votre futur Signal, puis sélectionnez la plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, définissez le login et le mot de passe investisseur de votre compte sur la plateforme de trading sélectionnée. Dans le champ Courtier, entrez le nom du serveur de trading ou du courtier (en tapant, vous pouvez trouver le serveur dont vous avez besoin dans la liste déroulante qui s'affiche).
Après avoir rempli ces quatre champs, cliquez sur "Ajouter" et vous ouvrirez la page de votre Signal nouvellement créé. Saisissez la description de votre Signal et enregistrez-la.
Comment s'abonner à un Signal ?
Vous pouvez vous abonner à un signal de trading de deux manières. Premièrement - abonnez-vous directement à partir du signal souhaité sur le site Web :
Deuxièmement - abonnez-vous à partir du terminal client. Pour ce faire, vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe MQL5.com dans l'onglet Communauté de la boîte de dialogue des paramètres du terminal client. Pour un abonnement payant, vous aurez également besoin de la somme d'argent requise sur votre compte dans le système de paiement MQL5.community.
J'ai créé un signal, mais il n'est pas disponible à l'abonnement sur le site Web. Pourquoi ?
Allez dans la section "Mes signaux" pour voir l'état de votre signal. Il peut y avoir des problèmes avec sa connexion.
Lorsque vous ouvrez votre page de signal, vous verrez le message d'erreur. Vous pouvez corriger le numéro de compte, le mot de passe et le nom du serveur de trading en utilisant la commande "Modifier".
Comment s'abonner à un signal depuis le terminal client MetaTrader 4 (MetaTrader 5) ?
Sélectionnez le signal souhaité dans le terminal et ouvrez-le. Cliquez ensuite sur "S'inscrire" et dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, remplissez toutes les données requises : acceptez les conditions d'utilisation, confirmez le mot de passe de votre compte MQL5.com, puis cliquez sur "OK".
Puis, après une seconde ou deux, la boîte de dialogue suivante apparaît dans laquelle vous devez configurer le paramètre de copie de signal et cliquez sur "OK".
Non, les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5 présentent des différences dans la comptabilisation et l'exécution des ordres. Par conséquent, vous devez sélectionner le signal de la même plateforme de trading que votre compte pour pouvoir copier les transactions. Ou vous pouvez ouvrir un compte sur la même plateforme (et de préférence chez le même courtier) qu'un Signal auquel vous souhaitez vous abonner.
Nous vous recommandons de lire les articles Système de Trading MetaTrader 5 et Ordres, Positions et Transactions dans MetaTrader 5 si vous êtes nouveau sur MetaTrader 5.
Lors de l'abonnement à un signal payant, le montant d'argent requis pour toute la période d'abonnement (semaine ou mois) se bloque sur le compte de l'Abonné. Mais cet argent n'est pas transféré immédiatement sur le compte du fournisseur - le fournisseur reçoit l'argent automatiquement lorsque l'abonnement est expiré. Si le Fournisseur annule son signal, l'argent gelé est retourné aux abonnés.
Si le Fournisseur décide de rendre un signal gratuit payant, tous les abonnements existants restent actifs et gratuits jusqu'à la fin de la période d'abonnement. Une fois l'abonnement expiré, il vous sera proposé de payer pour renouveler cet abonnement, que vous pouvez accepter ou refuser. Ainsi, la conversion d'un abonnement gratuit en un abonnement payant ne facturera pas votre compte si vous vous êtes déjà abonné au signal gratuit.
Si l'Abonné annule son abonnement, l'argent gelé sera transféré au Fournisseur. Dans ce cas, l'Abonné recevra un avertissement clair :
Non, les volumes de transactions copiées sont calculés automatiquement par le terminal client sur la base des paramètres spécifiés et du ratio d'équilibre des comptes de l'Abonné et du Fournisseur. Vous ne pouvez pas spécifier un volume fixe de transactions.
Tous les volumes sont calculés automatiquement. L'Abonné peut copier des transactions avec un volume supérieur à celui du compte du Fournisseur dans un seul cas - si le solde du compte de l'Abonné réservé à la copie de signaux est supérieur au solde du compte du Fournisseur (Subscriber_Balance * Load > Provider_Balance).
Le Fournisseur a un symbole de trading appelé GOLD et mon courtier a le même instrument, mais il s'appelle XAUUSD. Les transactions sur GOLD sont-elles copiées sur XAUUSD dans ce cas ?Si le compte d'un Abonné a un symbole portant le même nom que celui du compte du Fournisseur et que le trading est entièrement autorisé pour le symbole, les transactions seront copiées pour ce symbole. Si le trading est autorisé partiellement ou désactivé pour le symbole trouvé, ce symbole est considéré comme inapproprié pour la copie, et le système continuera à rechercher un symbole approprié :
L'algorithme ne prévoit que deux exceptions pour les symboles sur les métaux :
Dans ces deux cas, seule l'autorisation complète d'effectuer des transactions est vérifiée. Si une telle autorisation est présente, la tentative de mappage est considérée comme réussie.
Exemple 1 : un Fournisseur a des positions sur l'EURUSD, tandis qu'un abonné – sur l'EURUSD! (ou vice versa) avec une autorisation de trading complète. Le terminal effectue automatiquement la cartographie et copie les transactions.
Exemple 2 : un Fournisseur a des positions sur l'EURUSD, tandis qu'un Abonné – sur l'EURUSD! et EURUSD. La copie est effectuée pour EURUSD.
Exemple 3 : un Fournisseur a des positions sur GOLD, tandis qu'un Abonné – sur XAUUSD avec une autorisation de trading complète. Le terminal effectue automatiquement la cartographie et copie les transactions.
Exemple 4 : un Fournisseur a des positions sur GOLD, tandis qu'un Abonné – sur XAUUSD avec une autorisation de trading de clôture uniquement (partielle). Le mappage est considéré comme un échec et aucune copie n'est effectuée.
Les symboles du Fournisseur et de l'Abonné sont mappés automatiquement lors de la copie des transactions. Aucune règle personnalisée ne peut être définie.
L'algorithme étape par étape suivant est utilisé pour l'arrondi en pourcentage :
Vous pouvez voir un exemple de calculs dans l'article Informations générales sur les Signaux de Trading pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5.
Les positions ouvertes et les ordres en attente ne permettent pas au compte de l'Abonné de copier correctement les signaux du Fournisseur.
L'intervention manuelle dans le trading sur compte souscrit à un signal, empêche la copie correcte des signaux du Fournisseur et complique l'analyse des résultats de la copie du signal.
Si la synchronisation révèle des incohérences, c'est-à-dire des positions différentes de celles du Fournisseur ou des commandes en attente définies, une fenêtre contextuelle standard apparaîtra pour vous demander l'autorisation de synchroniser.
Dans la section "Mes signaux", ouvrez le signal que vous souhaitez supprimer
et cliquez sur "Modifier".
Désactivez l'option "Activé" et cliquez sur "Enregistrer".
Le terminal MetaTrader 4/5 doit-il fonctionner du côté de l'Abonné pour que les transactions soient copiées ?
Les transactions sont copiées directement dans le terminal de l'Abonné qui doit être en cours d'exécution et connecté au compte concerné.
Vous pouvez annuler l'abonnement Signal dans Mes abonnements sur https://www.mql5.com/fr/signals ou directement dans le terminal : voir Aide MetaTrader 5 → Interface utilisateur → Boîte à outils → Signaux : Se désinscrire du Signal. Si vous vous désabonnez d'un Signal payant, le montant bloqué sur votre compte pour le paiement des frais d'abonnement sera déduit de votre compte lors de l'annulation de l'abonnement.
Tout d'abord, lors de l'établissement d'une connexion au compte, le terminal se connecte au serveur de signaux et vérifie les éventuels abonnements disponibles. Si le compte est abonné à un Signal, un message correspondant sera écrit dans le Journal. De plus, le nom du Signal auquel le compte est abonné est affiché en bleu dans la première ligne de la section Signaux des paramètres du terminal.
Deuxièmement, il existe un autre moyen simple qui vous permet d'afficher instantanément tous vos abonnements en cours et expirés sur la page Signaux de Mes abonnements. Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez être connecté à votre compte MQL5.com.
Toutes les transactions copiées sur le compte de l'Abonné sont exécutées aux prix du marché en vigueur en tenant compte de l'écart défini dans les paramètres du terminal et les spécifications du contrat du symbole donné. Ainsi, lors de la copie des transactions, le nombre de chiffres n'a pas d'importance.
La croissance montre comment le solde d'un compte augmente. Il est calculé de manière à éviter l'influence des dépôts et des retraits.
L'historique complet des transactions d'un compte est divisé en périodes entre les opérations de solde (dépôts et retraits). Tout d'abord, le coefficient de croissance total (K) est calculé en multipliant les coefficients de croissance calculés pour chaque période entre les opérations d'équilibre (BO), puis la croissance en pourcentage est calculée.
Croissance en Pourcentage = (К - 1) * 100 %
Sur le graphique ci-dessous, les opérations de solde sont repérées par de gros points rouges et les traits pointillés indiquent les périodes de calcul de croissance :
Dans ce cas, la croissance totale du compte est calculée comme suit :
Croissance en Pourcentage = (K-1) * 100 % = (1,1 - 1) * 100 = 10 %
Bien que le solde courant soit environ 50 % supérieur au dépôt initial, la croissance réelle due aux opérations de trading n'est que de 10 %.
Comment la croissance cumulée annuelle (YTD) est-elle calculée, si la somme des croissances mensuelles diffère de cette valeur ?
Nous utilisons un taux composé lors du calcul de l'exercice en cours. Cela signifie que le taux YTD n'est pas calculé par une simple addition de croissance sur plusieurs périodes de temps, mais par leur multiplication. La croissance de chaque période se superpose à la croissance cumulée totale des périodes précédentes. Cela peut être montré par un exemple.
En 2014, le signal avait les valeurs de croissance mensuelles suivantes :
Le taux de croissance pour la période est calculé selon la formule : (Croissance en pourcentage) / 100 % + 1,0. Le taux de croissance en janvier = (14,71 %/100 %)+1,0 = 1,1471.
Vous devez multiplier ensemble les taux de croissance de janvier et février 2014 et obtenir le taux de croissance général de ces mois pour calculer la croissance de la période.
Taux de croissance total = 1,1471 * 1,2051 = 1,3823
Le ratio de croissance total nous aide à obtenir le ratio en termes de pourcentage comme (Ratio de croissance total - 1) * 100 % = Croissance pour la période
Croissance pour janvier-février 2013 en pourcentage = (1,3823 - 1,0) * 100 % = 38,23 %
Comme vous pouvez le voir, il y a eu une croissance de 38,23% sur ces deux mois. Et cela diffère grandement d'une simple addition de pourcentages pour chaque mois ( 38,23% != 14,71% + 20,15%)
Donc, si vous voulez obtenir un ratio de croissance annuel, vous devez multiplier les ratios de croissance pour chaque mois, puis soustraire 1,0 du produit et multiplier le résultat par 100 %. Il s'agira du taux cumulé cumulatif (YTD).
Vous devez faire de même avec les valeurs de croissance annuelles pour voir la croissance pour toutes les années de trading.
Le taux de copie des signaux du compte du fournisseur au compte de l'abonné dépend de 4 facteurs. L'article "Calculateur de signaux" décrit le mécanisme de calcul et propose une application pour calculer automatiquement ces paramètres avant de souscrire au signal sélectionné.