Priorisation des Acteurs en Trading : Quel est votre Ordre de Classement Logique ?

Bonjour à tous,

Dans l'exécution pure d'un trade.


Je vois six acteurs majeurs qui interviennent entre le choix de l'actif et le suivi/clôture du trade.


Mon objectif est de systématiser une approche.

Pour vous, quel est l'ordre de classement logique (du plus important au moins important) de ces six acteurs ?

Quel acteur est la condition sine qua non, sans laquelle les autres n'ont aucun sens ?


Les voici

L'Acteur du Risque (Stop-Loss et Taille de Position)

L'Acteur de la Tendance (Direction générale / Biais)

L'Acteur du Setup (Signal précis d'entrée)

Le Choix de l'Actif (L'instrument de trading)

L'Acteur du Contexte/Filtre (Volatilité, Cycles de marché, Heure)

L'Acteur de la Gestion d'Objectif (Take-Profit et Ajustement en cours de trade)


