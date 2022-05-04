League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans la théorie de la résolution inventive de problèmes, il existe une section IKR - le résultat final idéal. Vous n'avez peut-être aucune idée, ou une idée fausse, de ce à quoi doit ressembler le résultat final ? Peut-être est-ce là le problème ? Pourquoi ne pas commencer à "nettoyer le poisson par la queue, pas par la tête" ?
(Soyons "vous", pourquoi "vous" ?)
J'ai été assez clair...
Je dois élaborer un critère de "durabilité", voilà le problème. Comment définir et évaluer la "capacité du CT à résister à de petits changements" ?
Je commence à m'accrocher aux mots.
1. Depuis quand est-il possible de mettre sur un pied d'égalité 488 conseillers et le système de trading ? J'ai raté quelque chose ?
2. Le critère de "stabilité" de la voiture sur et hors route, eh bien oui, important. Donc la voiture n'a pas encore été construite, il n'y a qu'un volant et une roue de secours.
Je commence à m'accrocher aux mots.
1. Depuis quand est-il possible de mettre sur un pied d'égalité 488 conseillers et le système de trading ? J'ai raté quelque chose ?
2. Le critère de "stabilité" de la voiture sur la route et en dehors, eh bien, oui, il est important. Ainsi, la voiture n'est pas encore créée, il n'y a qu'un volant et une roue de secours.
1. Je ne comprends pas.
La ligue TS a 16x28 = 448 EAs. Chacun d'entre eux est un TS complet. Mais, et tous ensemble, ils peuvent aussi être considérés comme un système de trading. Qu'est-ce qui ne va pas ?
2. Suggérez-vous de créer une voiture sans calculer la stabilité ? Pensez-vous qu'au moins un fabricant le fait ? C'est toujours le calcul qui vient en premier. Et seulement ensuite le produit fini. Par exemple, disons, la "beauté" de la ligne d'équilibre - j'ai tout à fait réussi l'évaluation, et maintenant je peux clairement comparer les différents TCs selon ce critère. Mais ce n'était pas suffisant pour l'offrir en échange. Trop souvent, nous "attrapons des artefacts statistiques" - lorsque le TS se retrouve accidentellement "dans le courant", lors de l'optimisation, on trouve des combinaisons de paramètres qui permettent de réaliser des bénéfices sur l'historique, bien que le moindre changement dans le comportement du marché modifie radicalement le comportement du TS. J'essaie donc de développer des critères et des procédures pour évaluer la stabilité d'un TS, c'est-à-dire sa capacité à "résister" à de petits changements sur le marché. Jusqu'à présent, j'ai eu très peu de succès dans ce sens, je dois me fier à mon intuition. Et elle me fait régulièrement défaut.
Situation actuelle.
(Tous les TS fonctionnent sur un compte de démonstration avec un lot minimum).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 10 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs selon la qualité du commerce :
Les 10 meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Ainsi, pendant quatre semaines consécutives, la meilleure qualité de trading est TSBreaking Through the Channel avec TP-SL fixe (et Breakeven, un transfert vers BU fonctionne pour tous les TS) sur GBPUSD. Et depuis le début du suivi, ce TS est dans le top 5. Au cours de la semaine dernière, il a réalisé 4 transactions, et bien que sa qualité de transaction ait légèrement augmenté, elle est toujours extrêmement élevée (je dois vous rappeler que nous considérons la qualité de transaction comme "bonne", "assez bonne", "bonne comme un exemple" ; si un TS n'a pas perdu une seule transaction, nous ne pouvons pas estimer sa qualité, nous la considérons comme nulle).
La deuxième place est occupée par le TS du croisement du prix et d'une contre-tendance glissante avec TP-SL fixe sur EURCHF. Ce TS n'en est qu'à sa deuxième semaine dans le classement. Au cours de la dernière semaine, il a effectué trois transactions, ce qui a considérablement amélioré la qualité des échanges.La troisième place est occupée par le TS du croisement de prix et du curseur de tendance avec TP-SL fixe sur EURUSD. Ce TS est dans le classement depuis longtemps, il a effectué trois transactions la semaine dernière et la qualité de ses transactions est très élevée.
Je vois - le Graal est pris au sérieux. :D
Je le répète pour tous les nouveaux arrivants :
Le but de la Ligue TC n'est pas de créer le Graal.
L'objectif de la Ligue TS - est de créer un "pool de TS", qui sont testés sur l'historique, et pour un certain temps montrent de bonnes transactions sur la démo.
J'insiste sur le fait que toute entreprise de télécommunications a des périodes de profit et des périodes de perte, et que les périodes de perte sont plus longues que les périodes de profit. Et surtout, la durée de ces périodes ne dépend pas de la complexité de l'AT. Toutes les TS, qu'elles soient les plus simples ou les plus complexes, peuvent à tout moment cesser de donner de bons résultats, détériorer la qualité des échanges, voire sortir du classement. Cependant, sans la TS League, le trader est immédiatement désorienté - que faire maintenant si la TS ne fonctionne pas ? L'optimiser ? Ajouter "béquilles" ? Reconsidérer les conditions ? Et si ça ne marche toujours pas ? Le commerçant se retrouve au tout début.
Avec la Ligue TS - c'est impossible. Dès qu'une TS présente un "tir de contrôle" (un comportement inacceptable, qui n'a pas été enregistré sur le site de test), elle est immédiatement envoyée en réoptimisation. Bien sûr, cela me contrarie, mais il n'y a pas de stupeur - après tout, à tout moment, il y a un certain nombre de CT qui sont encore testés et donnent de bons résultats depuis un certain temps.
Avec la Ligue TS, la question du travail de négociant est déplacée de "quoi inventer pour faire fonctionner la TS" à la question "comment sélectionner le plus beau et le plus stable parmi les TS qui fonctionnent déjà". La question de la "beauté" a été résolue depuis longtemps. La question de la stabilité reste posée. Ici, les progrès sont très modestes.
Je vois - le Graal est pris au sérieux. :D
Avec une telle approche du"graal"- comme de Moscou à Shanghai (en marchant ou en sautant).
Déplacer son problème sur les épaules des autres n'est pas une solution à un problème douloureux et tardif...
Avec une telle approche, le graal est aussi loin de Moscou que de Shanghai (à pied ou à la corde).
Faire porter votre problème sur les épaules de quelqu'un d'autre n'est pas une solution au problème...
Je ne comprends pas.
Et à quel endroit ai-je "mis ma tâche sur les épaules de quelqu'un d'autre" ? Je supervise et ré-optimise moi-même la TC-League. Le travail de la Ligue est totalement transparent, d'ailleurs, je ne cache pas les principes de CT qui y sont inclus. N'importe qui peut prendre le même principe, et obtenir à peu près la même chose. Je parle directement du principal défaut de la Ligue - la question de la sélection de TS durables. Mes idées sur la définition de la durabilité - "suspendu dans l'air", non pas qu'ils montrent leur échec, cependant, et dans leur exactitude jusqu'à présent je ne peux pas être sûr.
Il fut un temps où je manquais de puissance informatique. Oui, j'ai proposé de m'aider, et tous mes engagements - je n'abandonne toujours pas. Il n'y avait plus d'"épaules d'autres personnes" en quelque sorte.
Je ne comprends pas.
Et à quel endroit ai-je "mis ma tâche sur les épaules de quelqu'un d'autre" ? Le travail de la Ligue des CT est totalement transparent, de plus, je ne cache absolument pas les principes des CT qui en font partie. Je parle directement du principal défaut de la Ligue - la question de la sélection de CT durables. Mes idées sur la définition de la durabilité sont "suspendues dans l'air", non pas qu'elles montrent leur incohérence, mais je ne peux pas encore être convaincu de leur justesse.
Il fut un temps où je n'avais pas la puissance de calcul nécessaire. Oui, j'ai proposé de m'aider, et tous mes engagements - je n'abandonne toujours pas. Plus de "l'épaule des autres", semble-t-il.
Les 448 membres de la Ligue représentent exactement le même nombre d'ESPOIRS non soutenus !
Le préjudice causé par un espoir sans fondement dans le marché des changes n'est pas moindre que celui causé par de nombreuses autres "maladies" bien connues.