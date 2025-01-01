GetData

Retourne l'élément de la série par son index.

datetime GetData(

int index

) const

Paramètres

index

[in] Index de l'élément à retourner.

Valeur de retour

L'élément du buffer de la série de données, ou 0.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par la position de départ et le nombre d'éléments.

int GetData(

int start_pos,

int count,

long& buffer

) const

Paramètres

start_pos

[in] Position de départ de la série de données.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in] Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et le nombre d'éléments.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

long& buffer

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in] Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et de fin.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

long& buffer

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

stop_time

[in] Date/heure de fin.

buffer

[in] Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.