Signaux de l'indicateur Envelopes 

Signaux de l'indicateur Envelopes

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'indicateur Awesome Envelopes. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal

Description des Conditions

Pour l'achat
  • Le prix est près de la ligne inférieure de l'indicateur sur la barre analysée.

  • Le prix a croisé la ligne supérieure de l'indicateur sur la barre analysée.

For selling
  • Le prix est près de la ligne supérieure de l'indicateur sur la barre analysée.

  • Le prix a croisé la ligne inférieure de l'indicateur sur la barre analysée.

Aucune objection pour l'achat

Aucun signal.

Aucune objection pour la vente

Aucun signal.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :

Paramètre

Description

Weight

Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.

PeriodMA

Période de calcul de l'indicateur.

Shift

Décalage de l'indicateur le long de l'axe du temps (en barres).

Method

Méthode de lissage.

Applied

Une série de prix utilisée pour le calcul de l'indicateur.

Deviation

Déviation des bordures de l'enveloppe depuis la ligne centrale (la moyenne mobile) en pourcentages.

 