Signaux de l'indicateur Oscillateur Bears Power

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'oscillateur Bears Power. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Renversement – l'oscillateur s'est retourné à la hausse et sa valeur sur la barre en cours d'analyse est inférieure à 0. Divergence – le premier creux de l'oscillateur est plus haut que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus bas que le précédent. De plus, l'oscillateur ne doit grimper au-dessus de 0. For selling Aucun signal de vente. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'oscillateur est inférieure à 0. Aucune objection pour la vente Aucun signal.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :