Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesModules des Signaux de TradingSignaux de l'oscillateur Relative Strength Index 

Signaux de l'oscillateur Relative Strength Index

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Strength Index. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal

Description des Conditions

Pour l'achat
  • Retournement dans la zone de sur-vente – l'oscillateur se retourne à la hausse et sa valeur sur la barre analysée est dans la zone de sur-vente (la valeur par défaut est 30).

Relative Strength Index - Signal d'Achat

 

  • Failed swing – l'oscillator monte plus haut que le pic précédent sur la barre analysée.

Relative Strength Index - Signal d'Achat

 

  • Divergence – le premier creux analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus bas que le précédent.

Relative Strength Index - Signal d'Achat

 

  • Double Divergence – l'oscillateur forme 3 creux consécutifs, chacun d'eux est supérieur au précédent ; et les prix forment également les 3 creux correspondants, et chacun d'eux est plus bas que le précédent.

Relative Strength Index - Signal d'Achat

 

  • Tête/Epaules – l'oscillateur forme trois creux consécutifs et celui du milieu est plus bas que les deux autres.

Relative Strength Index - Signal d'Achat

For selling
  • Renversement en zone de sur-achat – l'oscillateur se retourne à la baisse et sa valeur sur la barre en cours d'analyse est dans la zone de sur-achat (la valeur par défaut est 70).

Relative Strength Index - Signal de Vente

 

  • Failed swing – l'oscillator baisse plus bas que le creux précédent sur la barre analysée.

Relative Strength Index - Signal de Vente

 

  • Divergence – le premier pic analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le pic précédent.

Relative Strength Index - Signal de Vente

 

  • Double Divergence – l'oscillateur forme 3 pics consécutifs, chacun d'eux est inférieur au précédent ; et les prix forment également les 3 pics correspondants, et chacun d'eux est plus haut que le précédent.

Relative Strength Index - Signal de Vente

 

  • Tête/Epaules – l'oscillateur forme 3 pics consécutifs et celui du milieu est plus haut que les 2 autres.

Relative Strength Index - Signal de Vente

Aucune objection pour l'achat

La valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre analysée.

Aucune objection pour la vente

La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :

Paramètre

Description

Weight

Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.

PeriodRSI

Période de calcul de l'oscillateur.

Applied

Une série de prix utilisée pour le calcul de l'oscillateur.