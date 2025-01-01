Signaux de l'oscillateur Relative Vigor Index

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur Relative Vigor Index. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Croisement de la ligne principale et de la ligne de signal – la ligne principale est au-dessus de la ligne du signal sur la barre analysée et sous la ligne de signal sur la barre précédente. For selling Croisement de la ligne principale et de la ligne de signal – la ligne principale est en-dessous de la ligne du signal sur la barre analysée et au-dessus de la ligne de signal sur la barre précédente. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre analysée. Aucune objection pour la vente La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :