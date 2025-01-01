DocumentationSections
CMoneyFixedMargin 

CMoneyFixedMargin est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.

Description

CMoneyFixedMargin implément l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.

Déclaration

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Titre

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Méthodes de Classe

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)

 

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Méthodes héritées de la classe CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 