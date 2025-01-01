CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.

Description

CMoneyFixedMargin implément l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.

Déclaration

class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Titre

#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedMargin

Méthodes de Classe

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque) virtual CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue virtual CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte