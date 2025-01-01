CMoneyFixedMargin
CMoneyFixedMargin est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.
Description
CMoneyFixedMargin implément l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une marge fixe prédéfinie.
Déclaration
|
class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney
Titre
|
#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CMoneyFixedMargin
Méthodes de Classe
|
Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Retourne le volume de trading pour une position longue
|
virtual CheckOpenShort
|
Retourne le volume de trading pour une position courte
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Méthodes héritées de la classe CExpertMoney