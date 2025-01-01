DocumentationSections
Signaux de l'oscillatuer Williams Percent Range 

Signaux de l'oscillatuer Williams Percent Range

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur Williams Percent Range. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal

Description des Conditions

Pour l'achat
  • Retournement dans la zone de sur-vente – l'oscillateur se retourne à la hausse et sa valeur sur la barre analysée est dans la zone de sur-vente (la valeur par défaut est -20).

Williams Percent Range - Signal d'Achat

 

  • Divergence – le premier creux de l'oscillateur est plus haut que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus bas que le précédent.

Williams Percent Range - Signal d'Achat

 

For selling
  • Renversement en zone de sur-achat – l'oscillateur se retourne à la baisse et sa valeur sur la barre en cours d'analyse est dans la zone de sur-achat (la valeur par défaut est -80).

Williams Percent Range - Signal de Vente

 

  • Divergence – le premier pic analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le pic précédent.

Williams Percent Range - Signal de Vente

Aucune objection pour l'achat

La valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre analysée.

Aucune objection pour la vente

La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Noter que l'oscillateur Williams Percent Range a une échelle inversée. Sa valeur maximum est -100, et la minimum est 0.

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :

Paramètre

Description

Weight

Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.

PeriodWPR

Période de calcul de l'oscillateur.