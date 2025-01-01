Signaux de l'indicateur Oscillateur Bulls Power

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur Bulls Power. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Aucun signal d'achat. For selling Renversement – l'oscillateur s'est retourné à la baisse et sa valeur sur la barre en cours d'analyse est supérieure à 0. Divergence – le premier pic analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le pic précédent. De plus, l'oscillateur ne doit pas chuter en dessous de 0. Aucune objection pour l'achat Aucun signal. Aucune objection pour la vente La valeur de l'oscillateur est supérieure à 0.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :