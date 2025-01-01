Modules des Signaux de Trading

Le terminal client inclut en standard un ensemble de modules de signaux de trading prêts-à-l'emploi pour l'"Assistant MQL5". Lors de la création d'un Expert Advisor avec l'Assistant MQL5, vous pouvez utilisez n'importe quelle combinaison des modules des signaux de trading (jusqu'à 64). La décision finale d'une opération de trading est faite sur la base d'une analyse complexe des singaux obtenus de tous les modules inclus. La description détaillée du mécanisme de la prise de décision est donnée ci-dessous.

Les modules de signaux suivants sont disponibles en standard :

Mécanisme de Prise de Décision sur la Base des Modules de Signaux #

Le mécanisme de prise de décision peut être représenté comme la liste suivante des principes de base :

Chaque module de signal a ses propres modules de marché (une combinaison de prix et de valeurs d'un indicateur).

Chaque modèle de marché a une valeur qui peut varier dans l'intervalle 1 à 100. Plus cette valeur est haute, plus le modèle est fort.

Chaque modèle génère une prévision de la direction du mouvement des prix.

La prévision d'un module est le résultat de la recherche de modèles intégrés, et est représentée comme un chiffre dans l'intervalle -100 à 100. Le signe détermine la direction de la prévision du mouvement (un signe négatif signifie que les prix vont baisser, un chiffre positif que les prix vont monter). La valeur absolue correspond à la puissance du meilleur modèle trouvé.

La prévision de chaque module est envoyé pour un "vote" final avec un coefficient de 0 à 1 spécifié dans ses paramètres (paramètre "Weight").

Le résultat du vote est un nombre dans l'intervalle -100 à 100, où le signe détermine la direction de la prévision du mouvement, et la valeur absolue caractérise la puissance du signal. Il est calculé comme étant la moyenne arithmétique des prévisions pondétées de tous les modules de signaux.

Chaque Expert Advisor généré a deux paramètres modifiables – les niveaux de déclenchement d'ouverture et de clôture d'une position (ThresholdOpen et ThresholdClose) qui peuvent être égaux à une valeur de l'intervalle 0 à 100. Si la puissance du signal final est supérieur au niveau de déclenchement, une opération de trading correspondant au signe du signal est effectuée.

Exemples

Considérons un Expert Advisor avec les niveaux de déclenchement suivants : ThresholdOpen=20 et ThresholdClose=90. Deux modules de signaux participent à la prise de décision des opérations de trading : le module MA avec un poids de 0,4 et le module Stochastic avec un poids de 0,8. Analysons deux possibilités de signaux de trading obtenus :

Possibilité 1.

Le prix a croisé la Moyenne Mobile (MA) haussière à la hausse. Ce cas correspond à un des modèles de marché implémenté dans le module MA. Ce modèle implique une hausse des prix. Sa valeur est égale à 100. En même temps, l'oscillateur Stochastic s'est retourné à la baisse et forme une divergence avec les prix. Ce cas correspond à un des modèle de marché implémenté dans le module Stochastic. Ce modèle implique une baisse des prix. Le poids de ce modèle est 80.

Calculons le résult final du "vote". La valeur obtenue du module MA est 0,4 * 100 = 40. La valeur du module Stochastic est 0,8 * (-80) = -64. La valeur finale est la moyenne arithmétique de ces 2 valeurs : (40 - 64)/2 = -12. Le résultat du vote est un signal de vente avec une force relative de 12. Le niveau de déclenchement qui est à 20 n'est pas atteint. Aucune opération de trading ne sera donc déclenchée.

Possibilité 2.

Le prix a croisé la Moyenne Mobile (MA) haussière à la baisse. Ce cas correspond à un des modèles implémenté dans le module MA. Ce modèle implique une hausse des prix. Sa valeur est égale à 10. En même temps, l'oscillateur Stochastic s'est retourné à la baisse et forme une divergence avec les prix. Ce cas correspond à un des modèle de marché implémenté dans le module Stochastic. Ce modèle implique une baisse des prix. Le poids de ce modèle est 80.

Calculons le résult final du "vote". La valeur obtenue du module MA est 0,4 * 10 = 4. La valeur du module Stochastic est 0,8 * (-80) = -64. La valeur finale est la moyenne arithmétique de ces 2 valeurs : (4 - 64)/2 = -30. Le résultat du vote est un signal de vente avec une force relative de 30. Le niveau de déclenchement qui est à 20 est atteint. Le résultat est l'obtention d'un signal d'ouverture d'une position courte.

a) Divergence des prix avec l'oscillateur Stochastic (possibilités 1 et 2).

b) Les prix ont croisé la Moyenne Mobile à la hausse (possibilité 1).

c) Les prix ont croisé la Moyenne Mobile à la baisse (possibilité 2).