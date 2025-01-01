Signaux de l'indicateur Parabolic SAR

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'indicateurParabolic SAR. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Renversement – l'indicateur est sous le prix sur la barre analysée et au-dessus du prix sur la barre précédente. For selling Renversement – l'indicateur est au-dessus du prix et sous le prix sur la barre précédente. Aucune objection pour l'achat Les prix sont au-dessus de l'indicateur. Aucune objection pour la vente Les prix sont en-dessous de l'indicateur.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :