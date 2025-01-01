Signaux de l'indicateur Oscillateur DeMarker

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur DeMarker. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Retournement dans la zone de sur-vente – l'oscillateur se retourne à la hausse et sa valeur sur la barre analysée est dans la zone de sur-vente (la valeur par défaut est 0,3). Divergence – le premier creux de l'oscillateur est plus haut que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus bas que le précédent. Double Divergence – l'oscillateur forme 3 creux consécutifs, chacun d'eux est supérieur au précédent ; et les prix forment également les 3 creux correspondants, et chacun d'eux est plus bas que le précédent. For selling Renversement en zone de sur-achat – l'oscillateur se retourne à la baisse et sa valeur sur la barre en cours d'analyse est dans la zone de sur-achat (la valeur par défaut est 0,7). Divergence – le premier pic analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le pic précédent. Double Divergence – l'oscillateur forme 3 pics consécutifs, chacun d'eux est inférieur au précédent ; et les prix forment également les 3 pics correspondants, et chacun d'eux est plus haut que le précédent. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre analysée. Aucune objection pour la vente La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :