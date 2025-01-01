CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk est la classe pour implémenter un algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.

Description

La classe CMoneyFixedRisk implémente l'algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.

Déclaration

class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Titre

#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedRisk

Méthodes de Classe

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque) virtual CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue virtual CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte