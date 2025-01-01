DocumentationSections
CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk est la classe pour implémenter un algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.

La classe CMoneyFixedRisk implémente l'algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte

