CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk est la classe pour implémenter un algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.
Description
La classe CMoneyFixedRisk implémente l'algorithme de money management avec un risque fixe et prédéfini.
Déclaration
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Titre
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CMoneyFixedRisk
Méthodes de Classe
Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)
virtual CheckOpenLong
Retourne le volume de trading pour une position longue
virtual CheckOpenShort
Retourne le volume de trading pour une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Méthodes héritées de la classe CExpertMoney