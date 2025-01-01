DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingNone 

CTrailingNone

La classe CTrailingNone est un stub. Cette classe devrait être utilisée au moment de l'initialisation de l'objet de Suivi si votre stratégie n'utilise pas de Stop Suiveur.

Description

La classe CTrailingNone n'implémente aucun algorithme de Stop Suiveur. Les méthodes de vérification des conditions des Stops Suiveurs retournent toujours faux.

Déclaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Titre

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Méthodes de Classe

Méthodes de Vérifications des Suivis

 

virtual CheckTrailingStopLong

Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position longue

virtual CheckTrailingStopShort

Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Méthodes héritées de la classe CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort