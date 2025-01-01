CTrailingNone

La classe CTrailingNone est un stub. Cette classe devrait être utilisée au moment de l'initialisation de l'objet de Suivi si votre stratégie n'utilise pas de Stop Suiveur.

Description

La classe CTrailingNone n'implémente aucun algorithme de Stop Suiveur. Les méthodes de vérification des conditions des Stops Suiveurs retournent toujours faux.

Déclaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Titre

#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingNone

Méthodes de Classe

Méthodes de Vérifications des Suivis virtual CheckTrailingStopLong Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position longue virtual CheckTrailingStopShort Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position courte