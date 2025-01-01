CTrailingNone
La classe CTrailingNone est un stub. Cette classe devrait être utilisée au moment de l'initialisation de l'objet de Suivi si votre stratégie n'utilise pas de Stop Suiveur.
Description
La classe CTrailingNone n'implémente aucun algorithme de Stop Suiveur. Les méthodes de vérification des conditions des Stops Suiveurs retournent toujours faux.
Déclaration
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Titre
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CTrailingNone
Méthodes de Classe
Méthodes de Vérifications des Suivis
virtual CheckTrailingStopLong
Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position longue
virtual CheckTrailingStopShort
Une méthode stub pour vérifier les conditions du Stop Suiveur d'une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Méthodes héritées de la classe CExpertTrailing