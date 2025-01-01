Classes de Money Management
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de gestion du capital et du risque (money et risk management) et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création (et du test) de vos stratégies de trading.
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de classes de money management et de risk management) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert\Money\.
|
Classe
|
Description
|
Cette classe implémente un algorithme de money management basé sur le trading avec une taille de lot fixe et prédéfinie.
|
Cette classe implémente un algorithme de money management basé sur le trading avec une marge fixe et prédéfinie.
|
Cette classe implémente un algorithme de money management basé sur le trading avec un risque prédéfini.
|
Cette classe implémente un algorithme de money management basé sur le trading une taille de lot minimum autorisée.
|
Cette classe implémente un algorithme de money management basé sur le trading avec une taille de lot variable, en fonction des résultats des deals précédents.