Classes de Money Management

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de gestion du capital et du risque (money et risk management) et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création (et du test) de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de classes de money management et de risk management) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert\Money\.