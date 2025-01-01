Signaux de l'indicateur Oscillateur d'Accélération

Ce module est basé sur les modèles de marché de l'indicateur Oscillateur d'Accélération. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat La valeur de l'indicateur est supérieure à 0 et augmente sur la barre analysée et la barre précédente. La valeur de l'indicateur est inférieure à 0 et augmente sur la barre analysée et la barre précédente. For selling La valeur de l'indicateur est inférieure à 0 et diminue sur la barre analysée et la barre précédente. La valeur de l'indicateur est inférieure à 0 et diminue sur la barre analysée et la barre précédente. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'indicateur augmente sur la barre analysée. Aucune objection pour la vente La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :