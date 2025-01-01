- Signaux de l'indicateur Oscillateur d'Accélération
- Signaux de l'Indicateur Moyenne Mobile Adaptative
- Signaux de l'indicateur Awesome Oscillator
- Signaux de l'indicateur Oscillateur Bears Power
- Signaux de l'indicateur Oscillateur Bulls Power
- Signaux de l'indicateur Oscillateur Commodity Channel Index
- Signaux de l'indicateur Oscillateur DeMarker
- Signaux de l'indicateur Double Exponential Moving Average
- Signaux de l'indicateur Envelopes
- Signaux de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average
- Signaux du Filtre Horaire Intraday
- Signaux de l'oscillateur MACD
- Signaux de l'indicateur Moving Average
- Signaux de l'indicateur Parabolic SAR
- Signaux de l'oscillateur Relative Strength Index
- Signaux de l'oscillateur Relative Vigor Index
- Signaux de l'oscillateur Stochastic
- Signaux de l'oscillateur Triple Exponential Average
- Signaux de l'indicateur Triple Exponential Moving Average
- Signaux de l'oscillatuer Williams Percent Range
Signaux de l'indicateur Oscillateur d'Accélération
Ce module est basé sur les modèles de marché de l'indicateur Oscillateur d'Accélération. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.
Conditions de Génération des Signaux
Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.
|
Type de Signal
|
Description des Conditions
|
Pour l'achat
|
|
For selling
|
|
Aucune objection pour l'achat
|
La valeur de l'indicateur augmente sur la barre analysée.
|
Aucune objection pour la vente
|
La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.
Note
Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).
Paramètres Modifiables
Ce module a les paramètres modifiables suivants :
|
Paramètre
|
Description
|
Weight
|
Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.