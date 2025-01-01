DocumentationSections
Signaux de l'indicateur Double Exponential Moving Average 

Signaux de l'indicateur Double Exponential Moving Average

Ce module est basé sur les modèles de marché de l'indicateur >Double Exponential Moving Average (Moyenne Mobile Exponentielle Double). Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal

Description des Conditions

Pour l'achat
  • Les prix ont croisé l'indicateur à la baisse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est au-dessus de l'indicateur et le prix de clôture est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal faible).

Double Exponential Moving Average - Signal d'Achat

 

  • Croisement de la Moyenne Mobile. Les prix ont croisé l'indicateur à la hausse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est en-dessous de l'indicateur et le prix de clôture est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal fort).

Double Exponential Moving Average - Signal d'Achat

 

  • L'ombre inférieure de la barre a croisé l'indicateur (les prix d'ouverture et de clôture de la barre analysée sont au-dessus de l'indicateur, et le prix le plus bas est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal faible).

Double Exponential Moving Average - Signal d'Achat

For selling
  • Les prix ont croisé l'indicateur à la hausse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est en-dessous de l'indicateur et le prix de clôture est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal faible).

Double Exponential Moving Average - Signal de Vente

  • Croisement de la Moyenne Mobile. Les prix ont croisé l'indicateur à la baisse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est au-dessus de l'indicateur et le prix de clôture est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal fort).

Double Exponential Moving Average - Signal de Vente

 

  • L'ombre supérieure de la barre a croisé l'indicateur (les prix d'ouverture et de clôture de la barre analysée sont en-dessous de l'indicateur, et le prix le plus haut est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal faible).

Double Exponential Moving Average - Signal de Vente

Aucune objection pour l'achat

Les prix sont au-dessus de l'indicateur.

Aucune objection pour la vente

Les prix sont en-dessous de l'indicateur.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :

Paramètre

Description

Weight

Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.

PeriodMA

Période de lissage de l'indicateur.

Shift

Décalage de l'indicateur le long de l'axe du temps (en barres).

Method

Méthode de lissage.

Applied

Une série de prix utilisée pour le calcul de l'indicateur.

 