Signaux de l'indicateur Double Exponential Moving Average

Ce module est basé sur les modèles de marché de l'indicateur >Double Exponential Moving Average (Moyenne Mobile Exponentielle Double). Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Les prix ont croisé l'indicateur à la baisse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est au-dessus de l'indicateur et le prix de clôture est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal faible). Croisement de la Moyenne Mobile. Les prix ont croisé l'indicateur à la hausse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est en-dessous de l'indicateur et le prix de clôture est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal fort). L'ombre inférieure de la barre a croisé l'indicateur (les prix d'ouverture et de clôture de la barre analysée sont au-dessus de l'indicateur, et le prix le plus bas est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en hausse (signal faible). For selling Les prix ont croisé l'indicateur à la hausse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est en-dessous de l'indicateur et le prix de clôture est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal faible). Croisement de la Moyenne Mobile. Les prix ont croisé l'indicateur à la baisse (le prix d'ouverture de la barre en cours d'analyse est au-dessus de l'indicateur et le prix de clôture est en-dessous de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal fort). L'ombre supérieure de la barre a croisé l'indicateur (les prix d'ouverture et de clôture de la barre analysée sont en-dessous de l'indicateur, et le prix le plus haut est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur est en baisse (signal faible). Aucune objection pour l'achat Les prix sont au-dessus de l'indicateur. Aucune objection pour la vente Les prix sont en-dessous de l'indicateur.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :